亚美能源通过上海石油天然气交易中心完成煤层气首单线上交易

香港2016年11月25日电 /美通社/ -- 由中国领先的煤层气开发商亚美能源控股有限公司（“亚美能源”或“集团”）（股票代号：2686）和中联煤层气有限责任公司共同合作开发的潘庄煤层气项目于今天正式通过上海石油天然气交易中心平台，实现了中国第一笔煤层气线上交易。潘庄煤层气项目区块位于山西沁水盆地南部，合作区块面积为141.8平方公里。2011年11月，潘庄项目整体开发方案取得国家发改委的批准并进入全面商业开发，成为中国第一个正式进入规模化商业开发的中外合作煤层气项目。截至2016年6月17日，潘庄项目天然气日产量超过155万立方米，创造了潘庄煤层气日产量的新纪录。

亚美能源控股有限公司首席执行官兼总裁李京先生表示：“上海石油天然气交易中心的正式运营是中国油气市场化改革进程中迈出的关键一步，潘庄煤层气能在该交易中心平台实现中国煤层气第一笔线上交易，要感谢所有合作方给予我们的大力支持。该平台的开通有助于让用户充分了解市场运作，鼓励更多工业和非工业用户采用更环保的煤层气，从而进一步推动中国煤层气商业化开发进程，而作为中国煤层气行业先行者的亚美能源将从中受惠。我们将继续同所有合作方一道，为推动中国天然气市场化改革和发展做出自己的贡献。”

上海石油天然气交易中心于2015年7月26日在上海开始试运行，旨在推动石油天然气领域的市场化改革，建成在亚太具有主导地位的油气“定价中心”。该交易中心于2016年11月26日在上海举行正式运行发布会暨中国油气改革与发展高峰论坛。

关于亚美能源控股有限公司 （ 股票代码： 2686）

亚美能源控股有限公司是一家在中国煤层气勘探开发领域处于领先地位的国际能源公司，专注于非常规天然气资源的开发及价值优化，为中国经济供应清洁能源。亚美能源的主要资产潘庄及马必区块位于山西南部的沁水盆地，其煤层气探明地质储量居中国各盆地之首。亚美能源与中联煤层气有限公司合作开发的潘庄区块为中国商业化程度最高的中外合作煤层气资产，是中国首个总体开发方案获得国家发改委核准并进入全面商业开发的中外合作煤层气区块。亚美能源与中国石油天然气有限公司合作开发的马必煤层气合作项目总体开发方案一期已于2013年11月获得国家能源局的前期批复，一期商业开发设计规模为10亿立方米/年。凭借其在煤层气商业化进程中成功的经验以及其优秀的管理团队，亚美能源赢得了来自国际及国内一流投资机构的青睐和大力支持，包括美国华平投资集团，霸菱亚洲私募基金，涛石和平安信托等。有关亚美能源的详情，请浏览www.aagenergy.com。