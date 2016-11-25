Stratasys GrabCAD Print软件现已在全球推出

云端的“设计到打印”通用平台让3D打印变得更简单、更直观、更易用

新一代Fortus 900mc和FDM材料尼龙6让制造商能生产更强大的零部件、夹具和治具以及工厂模具，使其拥有无可匹敌的可靠性和可重复性

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) 中国子公司 Stratasys上海（3D 打印和增材制造解决方案供应商）于今日宣布在全球发布和推出 GrabCAD Print：一款從“设计到打印”通用应用程序，從而在巩固公司的 3D 打印软件战略。解决方案建立于经验证的服务平台，为设计师和工程师打造一个易于使用的 3D 打印准备和排程环境，让 3D 打印变得更简单、更直观、更易用。公司还推出两种围绕设计和生产工程的新产品 -- 新一代大幅面 Stratasys Fortus 900mc 生产级 3D 打印机和全新 FDM 材料尼龙 6。

集作业准备、排程和监控于一体的统一平台

公司于2016年6月宣布，Stratasys GrabCAD Print 软件的独有设计让 3D 打印变得更快速、更简单、更直观并且更易用，与此同时还能消除转换和修复 CAD 文件的需要，减少误差。现在，产品设计师、工程师和 3D 打印操作员可以从他们熟悉的 CAD 平台直接将原始 CAD 文件发送到 Stratasys 3D 打印机或服务机构。

在一套全新的商业智能基础设施的助力之下，这款应用程序还能促进与作业排程、打印队列状态、材料使用和历史使用记录相关的数据共享，从而加快以数据为依据的决策制定。用户可以通过标准网页浏览器、手机应用程序或安装在本地的客户端查看所有信息，还能通过 GrabCAD 平台安全地管理信息。

该软件现已有超过 8 种语言版本供選擇（包括簡體和繁體中文），支持范围广泛的先进 Stratasys FDM 打印机。Joe Gibbs Racing 和 4Moms 等客户已经利用 GrabCAD Print 极大地简化了复杂的生产流程，通过统一的界面促进监控和排程作业，有效平衡严苛的工作负荷。

现在可以从 GrabCAD 网站下载 GrabCAD Print 软件。

大幅面 Stratasys Fortus 900mc 和全新尼龙 6 材料满足市场对高产量、精度和可重复性的需求

Stratasys 还推出了新一代经过验证的大幅面 Stratasys Fortus 900mc 生产级 3D 打印机，向以生产为中心的 3D 打印方案迈出了重要的一步。第二代 Fortus 900mc 具备关键生产应用所必需的无可匹敌的精度、可重复性和可预测性，除了初版 900mc 系统的核心机制，新版 Fortus 900mc 还提供全新的控制软件、内置摄像机、GrabCAD Print 软件及其他众多功能，使工业及重型设备制造商和服务机构能获得高产量并享受卓越的可靠性。

Fortus 900mc 采用工程级的热塑性塑料 -- 包括全新推出的 FDM 尼龙 6（聚酰胺 6 / PA6）-- 来制造强大的零部件、耐用的功能原型和可靠的生产模具，如夹具和固定装置及其他工厂组件。了解第二代 Fortus 900mc 的所有规格，请点击此处。

Stratasys 第二代 Fortus 900mc 主要面向三大群体：

工业产品、航空航天和汽车行业需要优化制造产量以制定具有成本效益的高效解决方案的用户。 需要快速、可靠的方案来测试原型的配合度、功能及耐用性的新产品设计师，或者需要快速生产配件或模具的用户。 需要可以灵活处理多种工程级材料的 3D 打印机，为客户制作强大的大尺寸零部件的服务机构，他们会将 3D 打印机用于从概念测试到生产现成制造配件和工具的方方面面。

如需详细了解这些全新的解决方案，请联系经销商或访问 Stratasys 网站。

25年以来，Stratasys Ltd.（纳斯达克：SSYS）始终在3D打印和增材制造领域占据主导地位并成为重要推动力，推动制造业的重塑与变革。公司总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯和以色列雷霍沃特，我们帮助各行各业的客户，为其树立设计和生产新典范。我们的解决方案赋予客户无可匹敌的设计自由度和生产灵活度 -- 缩短上市时间并降低研发成本，同时优化设计和沟通。Stratasys 的子公司包括 MakerBot 和 Solidscape。Stratasys 的生态系统包括3D打印机原型件和生产件；广泛的 3D 打印材料；公司同时也经营数字零件制造服务业务 -- Stratasys 直接制造；战略咨询和专业服务；用户可通过我们的 Thingiverse 和 GrabCAD 社区访问超过二百万个免费设计组件。Stratasys 拥有超过2700位员工，在全球范围内拥有 800 多种已获得或申请中的增材制造专利，并荣获了30多项技术及领导力奖项。详情请访问 http://www.stratasys.com.cn 或 http://blog.stratasys.com/zh-hans，并关注 LinkedIn。

Stratasys、Fortus、FDM 和 GrabCAD 是已注册商标，Stratasys signet、900mc、和 GrabCAD Print 是 Stratasys Ltd. 和/或其子公司或附属公司的商标。ULTEM 是 SABIC 或其子公司或附属公司的注册商标。所有其他商标由各自所有者所有。

关于前瞻性陈述的声明

本新闻稿中陈述表明 Stratasys 相信消费者将从新推出的产品中得到好的体验，以及新推出的产品对供应链和3D打印行业的影响，属于反映了管理层目前的预期和信心的前瞻性声明。这些前瞻性声明是基于当前快速，甚至会突然发生变化的信息。由于 Stratasys 公司业务的风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预计或暗示有重大出入。这些风险和不确定性包括但不限于：消费者未察觉新推出的产品的好处，认为其与 Stratasys 之前所做相同的风险；和其它风险因素，这些因素在 Stratasys 公司2016年3月21日向美国证券交易委员会 (SEC) 申请的最新年度报告的20-F表格中，标题为“风险因素”。除非按照规定或 SEC 的法规，否则 Stratasys 公司没有义务（且明确不承担任何义务）更新或更改其前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或其他原因。

Stratasys 媒体联系人

Alice Chiu

+852 3944 8888

Media.ap@stratasys.com