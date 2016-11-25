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开元酒店集团荣获2016旅游升级新势力峰会三大奖项

2016年11月25日 11:37 编辑： 经理人网编辑
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杭州2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月18日，飞猪旅行召集上千名商家，以“比梦想走更远”为主题的2016旅游升级新势力峰会在杭州隆重举行。开元酒店集团受邀出席，并参加“酒店类目商家大会”。会上，开元酒店集团荣获“最受消费者欢迎奖”、“辉煌业绩奖”、“年度最具人气酒店品牌”三大奖项。

随着用户的年轻化，变革了旅游需求，也造成了旅游产品表达和供给的年轻化，而开元酒店集团顺应市场趋势，从消费者需求和体验出发。2016年天猫双十一，特推出599元2晚江浙沪高端度假酒店13店通用，928元2晚豪华开元名都46店通用，以及599元3晚中档商务19店通用等不同类型的产品，更有30家开元酒店88元通用自助餐券、多家酒店的温泉套餐、单店套餐以及信用住首次入住8折优惠等极具竞争力的产品，令整个酒店行业为之瞩目！开元酒店集团店铺总浏览量超33万次，销售额达2149万，支付金额排名位居国内酒店集团第一；订单量达到48853份，位居天猫酒店类目第一。在激烈的竞争中，超过喜达屋、洲际、万豪、温德姆等国际高端酒店品牌。

2016旅游升级新势力峰会是为了表彰前不久飞猪双11交易额TOP榜的商家。在战斗性十足的锣鼓声中，上百个单日成交超500万元、50个单日成交超1000万元、2个单日成交超亿元的商家登台领奖。除此之外，综合评定2016全年的店铺各项表现，飞猪还颁发了“最受消费者欢迎奖”和“飞猪2016年度大奖”和“辉煌业绩奖”。

开元酒店集团旗下的金扇子科技有限公司总经理傅全勇表示，开元将继续优化作为阿里旅行酒店类目的重要战略合作伙伴，切实让消费者感受到实实在在的优惠力度，激发培养潜在消费者在线购买的习惯与热情。此次获得三大奖项，也充分证明了开元酒店集团在业界的较好口碑，及广大客户对开元品牌的认可。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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