TUV莱茵携手《世界经理人》“智”胜未来

探寻新经济形势下中国出口企业的“中国智造”转型之路

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月24日，环球资源旗下《世界经理人》携手德国莱茵TUV集团，在上海锦江饭店举办“智胜未来出口系列论坛”，与国际买家、行业专家、商界精英等外贸领域人士，聚焦变革创新和中国“酷”制造，为众多外贸出口企业把握商机，共同探寻新经济形势下中国出口企业的“中国智造”转型之路。

聚焦中国“酷”制造，把握外贸出口商机

2016年，全球消费者开始进入第四消费时代，他们不只追求个性化的产品，也更加重视产品的意义，低价仿制正逐步走向终结，全球买家都在积极寻找创新、差异化产品。对企业来说，曾经只要有足够的生产能力和价格优势，就能创造无限商机，订单源源不断。但如今，企业不仅要在客户沟通、服务方面环环相扣，还要有符合消费需求的“酷”产品，并不断以品质提升来增强市场竞争力。

“目前，纵观中国外贸行业，一方面，出口的多为初级产品，利润受外汇波动影响较大；另一方面，外贸出口企业缺乏信息，无法及时了解海外市场的真实需求，面对强势的海外买家的苛严要求，一旦错过签单节点，则错过良机。”论坛上，德国莱茵TUV大中华区市场部互联网与电子商务行业开发经理陈奇俊向与会者分析了目前全球外贸行业的现状、未来制造业的发展趋势及机会，分享了中国制造以质取胜，走向世界的秘诀。

另外，环球资源业务流程发展及培训部总经理卢昌贤针对中国制造未来的竞争趋势进行了深度剖析，同与会者分享了关于中国制造“酷”方向的创意。与此同时，普华永道合伙人夷萍则以理论结合实践案例，探索中国制造发展的新方向。



德国莱茵TUV大中华区市场部互联网与电子商务行业开发经理陈奇俊分享中国企业走出去秘诀

以“互联网+制造”打造外贸出口新增长点

2015年，“互联网+”行动计划推动了移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。随着智能化时代的发展，传统制造企业已经在深化互联网应用，实现产品的革新与业务的转型。

陈奇俊表示，在“互联网+制造业”时代，电子商务与国民经济深度融合，涉及制造业、零售业、服务业、金融业，互联网对电商物流效率也有了一定改变。而随着全球贸易与零售的一体化进程的加速，未来信息流、外汇、支付、物流的跨境往来将更发达，跨境电商迅速崛起。

“在此背景下，中国外贸企业需建立全球品牌与网站，建立全球物流链，关注设计与品质，在产品、价格、渠道及推广等方面不断创新，积极参与国际展会，了解国际知识产权、目的地国家质量安全认证规则，”陈奇俊说，“作为一家国际领先的技术服务供应商，德国莱茵TUV能够帮助客户及时了解国际市场的变化，在国际竞争中打破国外贸易壁垒，助力中国外贸出口企业在全球工业4.0时代，搭上“智”胜未来这列专车，更快速地将优质的产品推向全球，走向世界。”