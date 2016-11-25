铁姆肯公司在上海开展“绿色新城市”志愿者活动

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 全球轴承和机械动力传动产品的领先者铁姆肯公司于2016年11月24日在上海市金鼎学校举办“绿色新城市”工作坊志愿者活动。此次活动是与JA中国（国际青年成就组织）合作的面向小学三到四年级学生的短期教育课程，也标志着铁姆肯公司2016年度志愿者项目完美收官。



部分铁姆肯公司员工志愿者与学生们合影

来自铁姆肯公司上海总部的24名员工志愿者带领学生们通过开展关于生态和能源方面的学习和讨论，了解地球现状和可持续发展以及城市发展所需要的资源和能源，并探索节能的不同方式和方法。志愿者们通过深入浅出的互动式教学活动帮助同学们意识到改变自己的生活习惯可以对整个城市乃至整个地球带来正面的影响，建立起对环境保护和可持续性发展的初步认识。在整个课程中，108名学生热情高涨，表现出对课外知识的浓厚兴趣。

“公司对社区和教育的支持让我们有更多机会作为志愿者贡献自己的力量。希望这样的活动能帮助学生们从小建立环保意识，培养他们节能的好习惯。”参与活动的员工志愿者一致表示。

“学校很欢迎这样的活动，这样的课程是对于我们学校教育的一种有力补充，有助于孩子们的知识面拓展和素质培养。”金鼎学校校长张静表示。

铁姆肯公司长期致力于履行企业公民责任和创造可持续价值。通过志愿服务、项目协作和资金支持在全球范围内积极投身所在社区建设及可持续发展，以塑造更美好的世界。自2006年以来，铁姆肯公司与JA中国一直保持密切合作，包括资金赞助和各类志愿者活动支持。除此次“绿色新城市”工作坊活动外，2016年的年度项目还包括在无锡、成都、烟台、湘潭等城市的大学、中学和小学开展的“我们的城市”、“我们的世界”、“成功技能工作坊”、“事业启航工作坊”等活动。

关于铁姆肯公司

铁姆肯公司 (NYSE: TKR; www.timken.com) 研发、制造并营销轴承、齿轮传动装置、皮带、链条、联轴器和相关产品，同时提供多种动力系统改造和维修服务。作为圆锥滚子轴承的权威，铁姆肯公司将其在冶金、摩擦学和机械动力传动领域的深厚知识应用于广泛的轴承和相关系统领域，帮助提高世界各地机械设备的运转效率和可靠性。铁姆肯公司不断扩大的产品和服务范围包括多个著名工业品牌，例如Timken®、Fafnir®、Philadelphia Gear®、Carlisle®、Drives®、Lovejoy®和InterLube™等。铁姆肯公司以高质量产品和协作性技术销售模式著称，2015年销售额达29亿美元。通过在全球28个国家和地区的超过14000名员工，铁姆肯公司推动工业运转，让世界更具生产力。

铁姆肯公司大中华区总部设在上海，为能源、航空、铁路、冶金、采矿、水泥和机床等众多工业行业提供轴承和相关部件及服务。在大中华区，公司拥有员工近2800名，在12个主要城市设有各级办事机构，并建立了5家大型轴承制造基地，1家培训中心和多个物流、工程技术以及增值工业服务中心。铁姆肯公司致力于创造价值，并积极投身所在社区的建设及其可持续发展，以塑造更美好的世界。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161125/0861612688