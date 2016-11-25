您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

美即面膜籽萃活系列“膜”法对抗城市危“肌”

2016年11月25日 12:34 编辑： 经理人网编辑
0

广州2016年11月25日电 /美通社/ -- 穹顶之下，危“肌”四起，十面“霾”伏。PM2.5颗粒比毛孔的1/70还要微小，加倍助长导致肌肤衰老的“元凶”自由基肆意增长。倘若雾霾肌的“自强不吸”是天方夜谭，那么排毒抗氧，成为“无霾肌”，才是力挽狂澜的根本举措。美即面膜全新推出第1款捍卫城市肌肤“抗氧力”的面膜 -- 美即面膜籽萃活系列，让石榴籽、葡萄籽、蔓越莓籽这三位抗氧“膜”法师挥动“膜”法棒，用鲜活种籽精粹来一场全民抗霾抗氧“膜”法秀，对抗城市危“肌”，重现肌肤健康亮泽，见证肌肤焕亮蜕变。

美即面膜籽萃活系列
美即面膜籽萃活系列

这场“膜”法秀由三位抗氧“膜”法师领衔主演，对抗雾霾各个身怀抗氧绝技：如红宝石般闪亮的石榴籽是晶莹亮采抗氧“膜”法师，丰富的石榴多酚与多种维生素及矿物质，优秀的抗氧化力能够有效减少自由基生成，源源不断地为肌肤注入新生力量。“霾”无天日的日子肌肤也能如宝石般闪亮。

迪丽热巴最爱的美即红石榴籽鲜活亮彩面膜
迪丽热巴最爱的美即红石榴籽鲜活亮彩面膜

被誉为“超级抗氧化剂”的蔓越莓是水嫩鲜润抗氧“膜”法师，丰富的 VC 和植化素为肌肤注入活力精粹，温和去除多余老废角质，改善黯沉提升肌肤含氧量，在雾霾来袭的日子里给肌肤一次酣畅淋漓地呼吸，白里透红闪耀明亮的健康光彩。

蔓越莓籽鲜活水嫩和葡萄籽鲜活清润
蔓越莓籽鲜活水嫩和葡萄籽鲜活清润

光盈透亮的葡萄籽是鲜活清润抗氧“膜”法师，多种抗氧化葡萄多酚让肌肤清透弹润，仿佛包裹于无尽清透水光之中，即刻唤醒雾霾下隐藏的闪亮肌肤。经过实验证明的持续24小时的卓越抗氧“膜”法力，连美即面膜新晋代言人迪丽热巴都惊呼神奇，想要第一时刻感受籽萃活化“雾霾”为“无霾”的抗氧“膜”法力。

用“膜”法挥别雾霾，华丽变身“无霾呼吸肌”。这个冬季，在密不透风的雾霾天，开启一场自然力量的去“霾”大作战。见证鲜活种籽卓越的抗氧力，你霾任他霾，我有籽萃活。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/33187.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号