美即面膜籽萃活系列“膜”法对抗城市危“肌”

广州2016年11月25日电 /美通社/ -- 穹顶之下，危“肌”四起，十面“霾”伏。PM2.5颗粒比毛孔的1/70还要微小，加倍助长导致肌肤衰老的“元凶”自由基肆意增长。倘若雾霾肌的“自强不吸”是天方夜谭，那么排毒抗氧，成为“无霾肌”，才是力挽狂澜的根本举措。美即面膜全新推出第1款捍卫城市肌肤“抗氧力”的面膜 -- 美即面膜籽萃活系列，让石榴籽、葡萄籽、蔓越莓籽这三位抗氧“膜”法师挥动“膜”法棒，用鲜活种籽精粹来一场全民抗霾抗氧“膜”法秀，对抗城市危“肌”，重现肌肤健康亮泽，见证肌肤焕亮蜕变。



美即面膜籽萃活系列

这场“膜”法秀由三位抗氧“膜”法师领衔主演，对抗雾霾各个身怀抗氧绝技：如红宝石般闪亮的石榴籽是晶莹亮采抗氧“膜”法师，丰富的石榴多酚与多种维生素及矿物质，优秀的抗氧化力能够有效减少自由基生成，源源不断地为肌肤注入新生力量。“霾”无天日的日子肌肤也能如宝石般闪亮。



迪丽热巴最爱的美即红石榴籽鲜活亮彩面膜

被誉为“超级抗氧化剂”的蔓越莓是水嫩鲜润抗氧“膜”法师，丰富的 VC 和植化素为肌肤注入活力精粹，温和去除多余老废角质，改善黯沉提升肌肤含氧量，在雾霾来袭的日子里给肌肤一次酣畅淋漓地呼吸，白里透红闪耀明亮的健康光彩。



蔓越莓籽鲜活水嫩和葡萄籽鲜活清润

光盈透亮的葡萄籽是鲜活清润抗氧“膜”法师，多种抗氧化葡萄多酚让肌肤清透弹润，仿佛包裹于无尽清透水光之中，即刻唤醒雾霾下隐藏的闪亮肌肤。经过实验证明的持续24小时的卓越抗氧“膜”法力，连美即面膜新晋代言人迪丽热巴都惊呼神奇，想要第一时刻感受籽萃活化“雾霾”为“无霾”的抗氧“膜”法力。

用“膜”法挥别雾霾，华丽变身“无霾呼吸肌”。这个冬季，在密不透风的雾霾天，开启一场自然力量的去“霾”大作战。见证鲜活种籽卓越的抗氧力，你霾任他霾，我有籽萃活。