SWIFT的KYC Registry会员突破3,000大关

行业共用服务势头强劲，客户称完成KYC流程花费的时间缩短45%

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 超过3,000家金融机构已经登记使用Know Your Customer (KYC) Registry。这是由SWIFT推出的中央托管服务，维护一整套实现KYC合规所需的标准化金融机构信息。





Registry于2014年12月启动，提供安全、具成本效益的KYC解决方案，帮助银行、基金分销机构和托管机构维护和扩大代理行网络。作为一项行业共用服务平台，KYC Registry旨在帮助上述机构在履行KYC义务的过程中节省大量时间和资金。

“就KYC Registry的行业参与度而言，我们已经达临界点。”SWIFT的KYC合规服务负责人Bart Claeys表示，“收集KYC文档是一个耗费大量时间和资金的流程，需要投入相当多人力。KYC Registry着手应对这项挑战。它提供一项信息‘基准’，涵盖80%以上的必要KYC数据和文档，以支持对代理行伙伴开展持续尽职调查或接纳新关系。”

SWIFT近期开展的一项调查表明，虽然KYC Registry仍处于产能扩大阶段，但已能应对业界要求。有许多客户表示，使用该服务后节省了大量成本和时间。

虽然用户刚开始使用服务提供的数据，但受访者表示，使用KYC Registry对交易对手开展尽职调查，平均可节省45%的时间。

多家全球银行表示，采用Registry服务后，进行附加尽职调查耗费的时间缩短了60%。此类附加调查包括收集关于“最终实益拥有人”（即机构背后的出资人或董事会成员）的信息。

KYC Registry还可以帮助小型银行及在高风险市场运营的银行展示自身透明度，提供满足大型银行及在高监管市场运营的银行KYC要求的信息。当前，行业出现“去风险化”趋势，导致部分银行退出某些司法管辖区、放弃某些产品领域和货币业务，并中止自身的部分代理行关系。在此背景下，该项服务变得尤其重要。

如今，超过200个国家和地区的3,000多家机构通过KYC Registry，与选定的交易对手即时交换数据和文件，同时又能掌控自身数据及数据访问者的权限。用户可以免费向Registry提供数据或者与其他银行共享自身的KYC数据，只有在使用来自其他机构的数据时才须付费。此外，全球有30家央行及整个社区也已注册使用该服务。使用KYC Registry的行业机构占SWIFT 报文流量的三分之二。

KYC Registry将根据新的法规和客户需要而不断发展，通过增值服务及伙伴关系丰富产品方案，以实现更深入的尽职调查。例如，我们近期启动了与道琼斯合作开发的KYC负面报道服务。该项服务使得会员机构能够访问全球数据库，获取关于交易对手和代理行的新闻报道和监管通知。

“SWIFT正采取‘市集化’的方式解决KYC合规需求，为金融服务业提供更广泛、更具协作性的解决方案，使整个行业也从中受益”，Claeys总结道。

想要了解KYC Registry更多信息，请访问 www.swift.com/kycregistry.