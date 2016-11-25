51Talk受邀出席第三届世界互联网大会乌镇峰会

畅谈在线教育未来与责任

乌镇2016年11月25日电 /美通社/ -- 近日，第三届世界互联网大会在江南水乡乌镇闭幕。本届大会以“创新驱动造福人类 -- 携手共建网络空间命运共同体”为主题。来自全世界五大洲120多个国家和地区的1200多位重要嘉宾在本次大会上展开了热烈讨论，致力于推动网络空间实现平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序的目标。作为中国在线教育行业领袖，51Talk创始人兼 CEO黄佳佳、51Talk联合创始人兼COO张礼明应邀出席了本次峰会，并发表了关于在线教育未来与责任的重要观点。



51Talk创始人兼 CEO黄佳佳（左）、51Talk联合创始人兼COO张礼明（右）应邀出席了第三届世界互联网大会乌镇峰会

验证模式成功 在线教育市场前景无限

在资本寒冬的大背景下，在线教育的发展也弥漫着丝丝寒意。投资界和企业界对于在线教育的前景显露出了担忧与迷茫。

而今年6月份，51Talk在美国纽交所上市，成为中国首家赴美上市的在线教育公司，标志着中国在线教育行业真正进入了元年。从51Talk过去几年的高成长来看，在线教育的商业模式已经受到了用户和资本市场的认可。

在黄佳佳看来，在线外教一对一直播的教学效果受到了用户认可，甚至超过线下学习。并且，用户已经对在线教育养成了稳定的付费习惯，据51Talk与权威行业媒体芥末堆共同发布的《中国少儿英语在线教育行业报告》数据，愿支出5000元以上/年投入到在线英语学习的用户比例超过57%。51Talk用户还具备高频次学习的特点，年人均上课116次。

最关键的是，中国在线教育市场规模呈井喷式发展，市场进入了规模化阶段，预计到2020年整个在线教育行业市场规模将达到6650亿元。

黄佳佳介绍，在过去三年，51Talk用户规模和营收呈现了年均近200%的成长，而线下教育机构可能只有20% - 30%的增长。黄佳佳说，在线教育行业正在高速发展期，在这个阶段，规模增长和盈利能力是最重要的，真正的企业盈利是未来的事情。“这个市场的潜力是非常大的，我们要争取到最大的用户量，我们还有5倍-10倍的空间。”黄佳佳说。

提供全球优质教育资源促进实现教育公平

优质教育资源分布极不均衡是我国基础教育阶段的现状，这不仅表现在东西部地区分布不均，而且即便是教育资源最为集中的北京，也面临着区县不均衡和学区不均衡的问题。财富阶层拼命挤向教育资源的金字塔，或者干脆出国留学，而绝大部分的普通阶层群体都难以享受优质教育，教育公平深受考验。

51Talk的愿景是致力于为亿万中国人提供触手可及和可负担的高质量教育资源，创立以来便以其高质且平价的产品迅速占领市场。

黄佳佳表示，做教育首先要保证效果和口碑，这是在线教育的核心。在保证质量的前提下满足用户“可负担”的需求 --“在这个基础上，我们希望让所有人都学得起，不会因为支付能力而不能享受优质的教育资源”。

另据张礼明介绍，今年“双十一”期间，51Talk再次给中国互联网界和教育界一个大大的惊叹号，新增注册用户覆盖全国420个城市，又向让高质量的教育资源触手可及的目标跨越了一大步。

在优质教育资源方面，51Talk重磅推出了其明星产品线 -- “美国小学”。这是适合中国5-12岁孩子的美式教育课程，引进美国原版教材，聘请在美国有小学教学经验的优质师资为中国孩子授课，而且51Talk在选拔海外教师上有严格的要求，最终的录取率只有2.5%。51Talk还与美国顶级K12学校AISU深度合作，AISU作为51Talk美国教育研究基地，共同发力51Talk美国小学课程，双方在学术研究、教材研发、课程产品研发以及教师招聘和培训等方面进行合作。

黄佳佳表示，51Talk致力于成为技术产品平台化、课程产品多样化、教学服务个性化和教师资源共享化，并基于大数据技术的全民终身学习在线教育平台。通过在线教育造福全人类。