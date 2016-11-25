以“质”升级，打造童装产业国际新高度

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月24日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS携手浙江省湖州市政府就“国际童装产业转型升级”议题，同与会的100余位行业代表共同探讨童装产业在当前形势下的机遇和挑战，帮助企业从人才发展、质量管理、信息化等多个角度把握童装产业的整体发展形势，以实现绿色生产和转型升级，共同打造童装产业国际新高度。



SGS讲师分享

进入十三五以来，打造绿色供应链实现产业升级转型已成为纺织产业做大做强的必由之路。为此，工信部在印发的《关于发布2016年工业转型升级（中国制造2025）重点项目指南的通知》中，明确的将儿童纺织服装产品作为纺织工业转型升级的重点任务，力争实现在有毒有害物质、重金属等指标符合欧盟生态纺织品标准要求；可燃性符合美国16CFR1615和16CFR1616儿童睡衣易燃烧标准要求；绳带符合EN 146822:2014 安全规范的要求。那么，如何才能满足市场监管的发展趋势，打造既安全又环保的儿童纺织服装产品，有赖于我们对市场法规的了解和对纺织服装产业链中危害受限物质的管控。

在本次会议上，SGS全球纺织品技术中心项目经理于瑾瑾女士指出，在儿童纺织服装生产的各个环节所使用的各种助剂、添加剂等化学物质，都可能会使得产品中存在受限化学物质残留，对产品质量和市场合规性造成挑战，并分析了目前国内外主要市场对儿童纺织服装产品质量管控的异同，帮助企业更好的了解市场法规。于瑾瑾经理重点分享了SGS所提出的GSCM绿色供应链关键点分析方法，该方法从意识建立、信息收集、风险评估、闭环改善等4个层面，帮助企业更好的了解危害化学品产生的原因，建立有效的供应链管理体系，实现对各生产流程中关键工序所涉及的化学品重点管控，降低质量风险，实现绿色生产。

作为国际知名的第三方测试和认证服务的领导者和创新者，SGS拥有全球最大的法规专家网络、丰富的有害物质管控经验和全世界认可的实验室，能够为企业提供涵盖整个供应链的一站式纺织服装、鞋类皮革产品解决方案，包括实验室测试服务，全面覆盖供应链的检验服务，以及各种技术咨询、自有实验室顾问服务等，从而帮助童装企业从根本上解决“绿色”制造问题，实现质造升级，使产品顺利快速地进入并占领国际市场，打造童装产业国际新高度。