2016中国品牌价值管理论坛隆重举行

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月23日，由《21世纪经济报道》与 Metathink 根元咨询集团联合举办的2016中国品牌价值管理论坛暨第十二届中国品牌【金象奖】总决赛、颁奖典礼于上海浦西洲际酒店隆重召开。

“中国品牌价值管理论坛”自2004年创立伊始，即被业界誉为“中国品牌对话世界品牌的学术殿堂”。该论坛旨在紧密围绕当下中国品牌发展现状以及品牌建设的未来趋势，邀请全球知名品牌与本土品牌的决策者、品牌营销领域的知名学者和品牌专业机构进行深度交流，探寻品牌价值管理的理念、途径与方法，以及如何运用综合性的品牌价值管理体系来提升企业的竞争力，进而让品牌成为助力业务成长的重要力量。

当天晚上还同步揭晓了第十二届中国品牌【金象奖】的最终结果。金象奖的评选历时近6个月，共计收到来自金融、汽车、地产、3C、快消品等十几个行业的300多个参评案例。评审委员会通过对所有参评案例进行严密筛选，聆听来自国内顶级专业院校的专家学者、专业媒体人员、品牌机构高管等评委的专业评审意见，并结合各案例在网络投票中的分数表现，最终评选出年度金、银、铜大奖各一个，案例奖30个，品牌人物奖2个，品牌广告片奖5个和策划奖12个。

在上午【金象奖】总决赛的比赛环节，共有六个总决赛入围案例企业代表进行现场陈述，回答评委老师的提问。作为世界级的中国品牌的代表，华为技术有限公司的数字营销部部长屈凡利先生分享了“华为2016年全联接大会数字营销”案例，讲述了华为如何转换品牌沟通视角，通过大会构建行业影响力和生态圈的思考与实践，并进一步介绍了华为价值驱动的品牌理念“未来五到十年我们希望打造的是全球化的品牌驱动业务的增长。但更长期阶段来看，十年以后或者更长期，我们希望构筑一个世界级的伟大品牌，同时要有很好的社会责任感，让社会公众都来认可你的价值观，这些方面是很重要的。”



华为技术有限公司的数字营销部部长屈凡利先生于年度总决赛现场作陈述

蓝色光标数字营销机构高级创意总监李惠静女士代表利洁时（中国）投资有限公司阐述了“滴露-让爱先回家”的品牌项目，“我们可以把常年在外的子女和那些一直在家里面的空巢老人之间对爱的需求以及子女对他们的愧疚连接在一起，这个就是爱，我们把这个爱通过‘滴露阿姨’的方式传递，同时把我们品牌想要改变消费者对健康、对卫生的认知，通过这个阿姨的方式传递出来。”

长安信托股份有限公司总裁助理、投资总监、家族信托事业部总经理姜燕女士则深入探讨了企业品牌与社会责任感之间相辅相成的关系。作为一家金融机构，长安信托运用慈善信托助力慈善事业的发展，助力中国梦，为社会财富提供更好的来做公益慈善的方向，促进社会公正。

广州南方精英传媒有限公司CEO刘敏先生代表中国平安人寿保险股份有限公司分享了平安人寿客服节的品牌项目，他指出，“品牌的价值观化、价值观的内容化，内容的个人化，是我们服务这个项目当中使用的一个核心的方法论体系。”

招商局蛇口工业区控股股份有限公司营销品牌部总助李文俊先生以品牌亮相、传播铺垫、主张发布三个篇章，阐述了招商蛇口作为一个央企的品牌建设之路，以及招商蛇口如何不断地努力尝试将公司的品牌使命和大众社交传播相结合，用大众接受的方式传播“城市生长的力量”，引发公众的关注。

华为终端（东莞）有限公司荣耀品牌策略总监周纯芳先生分享了荣耀如何从一个幼小的品牌变成一个更加成熟的品牌。他指出，坚持品质、持续创新、用户体验，是荣耀坚持的品牌精神和产品理念。基于市场状况、用户分析以及自身面对的情况和困境，荣耀提出了品牌今年传播Slogan“叛逆的正能量”，并分为三个阶段：唤醒、改变、挑战，分别做了一系列的营销活动。

下午的四个主题演讲和两场品牌对话，紧紧围绕今年品牌论坛主题“回归初心：反思在移动互联时代的得与失”展开。近年来，随着移动互联网的普及与发展，一波波生于移动互联时代的品牌，以特有的方式快速生长，原有的品牌建设的规律、品牌传播的路径受到挑战，甚至质疑。但是，随着众多互联网网红品牌的昙花一现，“互联网思维”、“零费用做品牌”等观点在很快的时间里从广受吹捧到开始受到质疑，回归经典、夯实品牌根基的呼声响起。那么，在移动互联时代，品牌应该如何守正出奇，既掌握先机又致力长远，这是每一个品牌建设者都需要思考的问题。

在下午的主题演讲中，Metathink根元咨询集团主席兼CEO陈富国就“移动互联时代的品牌话语体系”结合品牌传播案例进行剖析。陈博士认为在人们碎片化的工作、学习、娱乐的生活方式当中，能够找到一个整体性的、抗碎片化的品牌体系，对品牌建设来说至关重要。品牌管理的重点在于品牌话语，品牌所有者应根据自己对于市场的理解，根据自己的业务目的设计自己的话语应用的规则。



Metathink根元咨询集团主席兼CEO陈富国先生发表主题演讲

慧择网创始人、董事长马存军先生结合互联网保险服务业务深度解读了品牌的“面子”和“里子”。他认为，互联网平台非常注重用户全流程的体验，“对于我们来说，我们在平台上面一再强调两个闭环，一个是产品的闭环，一个是服务的闭环。产品的闭环是指，产品本身在交易过程当中如何能够完整的交付到用户。”

中国平安集团品牌总监盛瑞生先生认为，企业在整体的发展过程中，经营和品牌都是不断地相辅相成，知名度和美誉度在共同进步和成长过程中的。品牌，当知名度特别高，但美誉度却落差比较大的时候，一定是面临着营销成长的瓶颈，既面临着市值成长的瓶颈，也面临整体价值成长的瓶颈。而反过来，精心做好你的美誉度，你的市值、营收、其他价值的成长会稳步的提升。

东软熙康健康科技有限公司副总裁侯宁先生阐述了“共享模式下的互联网医疗品牌价值创造”。侯总认为医疗领域中没有快钱，没有价值创造就没有持续，互联网医疗只能在服务与医疗的整体目标下才会得到发展，“我们不是简单的一种线上的APP的简单的服务模式、商业的模式，我们更重视的是对用户，对利益相关者的价值的创造，这是我们品牌的力量。”

下午的第一场品牌对话在中国传媒大学广告学院院长黄昇民教授的主持下，暨南大学管理学院党委书记、营销学教授、博导卫海英女士、星联互动创始人沈鸿雁、绿瘦集团独立董事、首席顾问周宏明、隔壁仓库科技总经理杨竣、点融网首席市场官潘静、汇美集团副总裁蔡颖分享互联网品牌建设的实践与经验，共同探讨了互联网企业品牌建设过程中的得与失。第二场品牌话则围绕传统行业“品牌互联网化的门与墙”展开讨论。在 MetaThink 根元咨询合伙人、品牌创新总监任雪涵女士的主持引导下，清华大学经济管理学院市场营销系系主任、博导赵平教授、厦门大学新闻传播学院副院长黄合水教授、长安信托总裁助理姜燕女士、广发证券品牌总监于慧萍、TCL多媒体中国区销售公司品牌部长慕博贇以及如新中国区公关总监屠波就传统行业在移动互联时代品牌建设所面临的机会与挑战分享了心得与体会。

活动当晚还揭晓了“第十二届中国品牌【金象奖】”获奖名单并进行了隆重的颁奖典礼，华为终端（东莞）有限公司等40家企业榜上有名。

附：第十二届中国品牌【金象奖】获奖名单

一、第十二届中国品牌【金象奖】

1.金奖

华为终端（东莞）有限公司

叛逆的正能量 Changing for better荣耀品牌年度建设

2.银奖

华为技术有限公司

华为2016年全联接大会数字营销

3.铜奖

中国平安人寿保险股份有限公司

2016年平安人寿客服节3.0全新升级，引领“互联网+”时代的家庭健康新生活

二、中国十大最佳品牌建设案例奖（10名）

1. 华为技术有限公司

华为2016年全联接大会数字营销

2. 利洁时（中国）投资有限公司

滴露-让爱先回家

3. 方太集团

方太中秋整合营销项目

4. 长安国际信托股份有限公司

长安信托“山间书香•公益行”

5. 中国平安人寿保险股份有限公司

2016年平安人寿客服节3.0全新升级，引领“互联网+”时代的家庭健康新生活

6. 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

招商蛇口的品牌资产迁移实践

7. 深圳市慧择保险经纪有限公司

“买保险，上慧择”慧择保险首轮品牌传播

8. 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

冷酸灵品牌新时代蜕变——国民化、专业化、年轻化品牌升级

9. 浙商银行股份有限公司

浙商银行品牌焕新（换标）整体传播方案

10. 招商银行股份有限公司

招商银行“玩坏大楼”系列品牌传播

三、中国十大优秀品牌建设案例奖（10名）

1. 长安银行股份有限公司

长安银行“存款大家族”

2. 隔壁仓库科技成都有限公司

隔壁仓库-大平台上的二次创业

3. 广发银行股份有限公司

广发银行“向智抠族致敬”

4. 华为终端（东莞）有限公司

叛逆的正能量 Changing for better 手机品牌年度建设案例

5. 平安银行股份有限公司

平安银行橙e网：互联网+产业+金融战略与创新实践

6. 广发证券股份有限公司

广发证券“奔跑吧，青春！”

7. 广东绿瘦健康信息咨询有限公司

从用户数据谈绿瘦的品牌建设

8. 上海点荣金融信息服务有限责任公司

点融网“为P2P正名之战”

9. 苏州银行股份有限公司

苏州银行 -- “苏式金融”品牌形象战略升级

10. 中兴通讯股份有限公司

中兴天机7奥运借势营销传播

四、单项奖

年度最佳公益品牌案例

上海真爱梦想公益基金会

“梦想大篷车”-- 丝绸路上的彩色多媒体教室

年度最佳品牌传播案例

上海纳恩文化艺术发展有限公司

野狗悲歌 -- W品牌推广

年度最佳创新案例

利洁时（中国）投资有限公司

杜蕾斯 爱的“蜜”码

年度最佳公关活动案例

诺亚控股有限公司

诺亚财富上市五周年系列活动 -- 让更多人 “看见”诺亚、“信任”诺亚

年度最佳营销推广案例

蓝河营养品有限公司

好奶就是妈 -- 蓝河婴幼儿配方绵羊奶粉品牌全球上市及首创预售推广

年度最佳产品传播案例

东风日产乘用车公司

潮蓝诞生记——LANNIA全新蓝鸟上市

年度最佳跨文化传播案例

盛世传播

奥比斯加拿大亚洲启明计划

年度最佳事件营销案例

TCL多媒体中国区销售公司

国家工业实力的全球秀：TCL曲面电视登陆抗战大阅兵案例

年度最佳服务体验案例

中国平安人寿保险股份有限公司

平安人寿以“互联网+保险＋健康管理”首创全方位的健康管理服务

年度最佳传播效果案例

优信集团

优信二手车电视广告："上上上上上，上优信二手车"

五、年度品牌人物

亓 艳 广发银行总行办公室总经理

马存军 慧择网创始人、董事长

六、年度最佳广告片

1. 深圳诗普琳珠宝有限公司

《第51次婚礼》诗普琳SPRIN品牌故事微电影

2. 北京墨迹风云科技股份有限公司

《天气改变命运》墨迹天气品牌广告

3. 上海中好文化传播有限公司

《福与李》农村淘宝微电影

4. 浙商银行股份有限公司

《拥抱新经济，触发新活力》浙商银行品牌形象视频

5. 华为终端（东莞）有限公司

《吴亦凡：小爷，我就用荣耀8》荣耀8手机广告

七、年度最佳策划奖

1、蓝色光标数字营销机构

滴露-让爱先回家/杜蕾斯 爱的“蜜”码

2、上海庄凌文化传播有限公司

点融网“为P2P正名之战”

3、上海纳恩文化艺术发展有限公司

野狗悲歌 -- W品牌推广/《天气改变命运》墨迹天气品牌广告

4、广东广旭整合营销传播有限公司

好奶就是妈 -- 蓝河婴幼儿配方绵羊奶粉品牌全球上市及首创预售推广

5、电通东派广告有限公司

潮蓝诞生记 -- LANNIA全新蓝鸟上市

6、盛世传播

奥比斯加拿大亚洲启明计划

7、广州南方精英传媒有限公司

2016年平安人寿客服节3.0全新升级，建设“互联网+”时代的家庭健康新生活/平安人寿以“互联网+保险＋医疗”首创全方位的健康管理服务

8、注意力数字营销机构

国家工业实力的全球秀 -- TCL曲面电视登陆抗战大阅兵案例

9、江苏雅智广告有限公司

苏州银行 -- “苏式金融”品牌形象战略升级

10、西安新青年广告文化传播有限公司

长安信托“山间书香•公益行”

11、上海中好文化传播有限公司

《福与李》农村淘宝微电影

12、广州和力广告传播有限公司

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