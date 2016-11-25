您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

WISE2016独角兽大会：致创业者，致“黄金时代”

2016年11月25日 16:00 编辑： 经理人网编辑
0

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 由36氪主办的 WISE2016独角兽大会将于12月6日 - 12月7日于北京国际会议中心举行，此次大会将目光投向国内最有影响力的创业者，探讨他们所具备的激情、魄力、勇气以及他们是如何在当前创业的“黄金时代”把握住机会。

有代表性的创业人物、创业故事、创业精神才是创业“黄金时代”的价值所在。围绕这一主题，此次大会分成以下5个板块：

36氪WISE2016独角兽大会
36氪WISE2016独角兽大会

WISE独角兽峰会－独角兽的商业故事

第一届独角兽大会将邀请商业领袖柳传志及数十位“最独角兽”公司 CEO -- 程维、张旭豪、韩坤、肖文杰、罗军等，上亿估值的坐拥者首次相聚向2000名创业公司创始人分享创业干货。注定是黄金时代中一场被纪录的巅峰盛会

WISE企业服务年会 - To B 创业的年终盘点

一场回顾 To B 创业者精神和历程的年终盛会，金山 CEO 张宏江、SAP 全球副总裁李强等数位 To B 行业大佬将到场，多角度盘点企业服务行业的前世今生。

WISE时代峰会 - 创业时代的行业解读

时代峰会将邀请商业领袖冯仑及近年来最引人瞩目的20位创业者 -- 美图 CEO 吴欣鸿、知乎 CEO 周源等讲述创业圈中最有价值的创业经历是一场挖掘时代价值的互联网行业解读。

WISE未来峰会 - 科技与创业的预见与畅想

未来峰会将邀请资深投资人李开复及最能代表未来的创业科学家山世光、余凯、徐立等，从未来出行、科学家创业路径两个纬度畅想科技的未来、创业的未来。

WISE投资人峰会 - 关乎未来的投资“牌局”

熊晓鸽、张颖、朱啸虎、龙宇、李丰等国内最有影响力的投资人齐聚一堂，通过牌局的形式盘点过去、押注当下、言赌未来，是一场关乎创投未来的资本“博弈”。

  • 活动时间：12月6日－12月7日
  • 活动地点：北京国际会议中心

报名参与 WISE2016，让我们共同见证创业的“黄金时代”、见证这一时代中最具有影响力的事件。

报名链接：http://www.huodongxing.com/event/1357320266100?qd=mt

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/33221.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号