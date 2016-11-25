WISE2016独角兽大会：致创业者，致“黄金时代”

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 由36氪主办的 WISE2016独角兽大会将于12月6日 - 12月7日于北京国际会议中心举行，此次大会将目光投向国内最有影响力的创业者，探讨他们所具备的激情、魄力、勇气以及他们是如何在当前创业的“黄金时代”把握住机会。

有代表性的创业人物、创业故事、创业精神才是创业“黄金时代”的价值所在。围绕这一主题，此次大会分成以下5个板块：



36氪WISE2016独角兽大会

｜WISE独角兽峰会－独角兽的商业故事

第一届独角兽大会将邀请商业领袖柳传志及数十位“最独角兽”公司 CEO -- 程维、张旭豪、韩坤、肖文杰、罗军等，上亿估值的坐拥者首次相聚，向2000名创业公司创始人分享创业干货。这注定是黄金时代中一场被纪录的巅峰盛会。

｜WISE企业服务年会 - To B 创业的年终盘点

一场回顾 To B 创业者精神和历程的年终盛会，金山 CEO 张宏江、SAP 全球副总裁李强等数位 To B 行业大佬将到场，多角度盘点企业服务行业的前世今生。

｜WISE时代峰会 - 创业时代的行业解读

时代峰会将邀请商业领袖冯仑及近年来最引人瞩目的20位创业者 -- 美图 CEO 吴欣鸿、知乎 CEO 周源等讲述创业圈中最有价值的创业经历，是一场挖掘时代价值的互联网行业解读。

｜WISE未来峰会 - 科技与创业的预见与畅想

未来峰会将邀请资深投资人李开复及最能代表未来的创业科学家山世光、余凯、徐立等，从未来出行、科学家创业路径两个纬度畅想科技的未来、创业的未来。

｜WISE投资人峰会 - 关乎未来的投资“牌局”

熊晓鸽、张颖、朱啸虎、龙宇、李丰等国内最有影响力的投资人齐聚一堂，通过牌局的形式盘点过去、押注当下、言赌未来，是一场关乎创投未来的资本“博弈”。

活动时间：12月6日－12月7日

活动地点：北京国际会议中心

报名参与 WISE2016，让我们共同见证创业的“黄金时代”、见证这一时代中最具有影响力的事件。

报名链接：http://www.huodongxing.com/event/1357320266100?qd=mt