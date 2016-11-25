2016大中华区艾菲奖主席与SAP全球首席营销官高层对话

用科技改变生活

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 近日，2016大中华区艾菲奖主席周佩莲女士（Pully Chau）带领艾菲工作组工作人员拜访SAP上海办公室，与SAP全球首席营销官Maggie Chan Jones女士就“杰出女性领导人在行业中的独特视角”以及“从广告、市场营销和B2B行业领域出发探讨行业未来发展趋势”等问题进行了深入对话，席间SAP全球首席营销官Maggie女士谈到：“用科技改变人们的生活方式是SAP一直尝试创新的目标，希望科技能让世界运转更卓越。”



大中华区艾菲奖主席与SAP高层会谈

高层会谈录

问：两位分别是广告、市场营销行业和B2B科技公司的杰出女性领导人，能否请两位分别从各自的领域以女性的视角分享一下是如何取得成功的呢？

Pully：从我的切身感受而言取得成功的过程是很艰辛的，我一直在非常努力地尝试。在这个过程中我必须不断吸收新鲜事物，保持年轻的心态来与这个时代同步，这是很重要的。当一位女性经历越多时，就越容易受到各种外界因素的干扰。譬如，一些生活中的家庭琐事和一些需要优先处理的紧要事件。这样的情况也许在美国不那么普遍，但在亚洲的环境下，女性仍会受到一些阻碍。所以，让自己保持活力尽量不被琐碎事件干扰，并努力协调工作与家庭之间的平衡关系，永远像个年轻人一样去认知这个世界，才是生活的真谛。我在这个行业（广告营销）已经30多年了，我一直保持一个年轻的心态，以此可以让我与年轻一代有更深入的谈话。我的儿子今年已经21岁了，我希望他与我能像朋友一样平等对话，能像是与他的朋友或同学一样闲聊一些科技发展的讯息。所以，保持年轻保持好奇心，是非常重要的一件事情，也是成功的秘诀之一，这无关乎性别。

Maggie：首先，对我来说，确实有很多因素会影响和决定着我们的生活轨迹，我认为应该保持好奇心并且永远做一个谦逊的学习者，每天学习和吸收大量的新鲜资讯是必要的。就像我今天中午和各公司高管的午餐会一样，我从诸位行业领导者和客户身上看到他们是如何用数字化转型改变着这个世界，这是很令人兴奋的。第二，要愿意去冒险。成功的人总是会勇于冒险，勇于尝试挑战的，虽然不一定每次都成功，但是这会让你得到一份珍贵的经验。第三，认识你自己。做自己喜欢并有激情的事是很重要的，找到那份让你认识“你是谁”的激情，然后尽力去平衡家人、朋友以及那些支持你的社交圈子。

问题背景：艾菲奖与SAP有诸多交集，据悉SAP曾获得北美艾菲B2B类别的奖项，在德国艾菲也有入围奖项，此次在大中华区艾菲奖也有2个参赛案例。其中，尤其NBA的案例在体育营销方面取得了重大成功，这个案例也是今年大中华区艾菲奖的入围案例。

问：请问Maggie，现在SAP与很多体育运动项目及文娱项目都有合作（如与NBA，F1赛车，网球，足球，太阳马戏团等），能否解释一下是出于怎样的考量呢？

Maggie：我认为科技和运动是有紧密联系的，正如我们提报的NBA案例。SAP帮助NBA实时分析自1946年来的所有数据，科技可以帮助提升粉丝的互动体验。因为我们拥有SAP HANA数据平台，用来提供实况数据分析，以此来提高用户的观赛体验。所以无论是篮球或冰球，都是同样的模式。谈到运动员在赛场的表现，大数据同样发挥了不可替代的作用。拿网球举例，我们现在正在与女子网球协会合作，他们现如今的操作模式是可以允许赛场教练参与到比赛中的，教练员可以走进赛场并且利用移动设备（如iPad）和球员沟通，比如告知球员她的发球分数如何以及大体的发球走向。这些内容可以运用数据帮助球员让她们取得更好的成绩。我曾经与一位世界排名前十的球员交流时问到：“你的成绩已经跻身前列，为什么还需要使用我们的平台和教练拿到的数据来做参考呢？” 她的回答是：“我很信任我的教练，但是教练掌握数据之后，使得我们的沟通更加互信，并且使用数据量化可以让我更清晰的知道怎样继续提高自己的技能。”

问：Pully老师，您曾多次参与艾菲与戛纳的评审，可以在这方面分享一些关于体育和娱乐营销的想法吗？

Pully：对于戛纳 “Creative Effectiveness”金狮奖来说，体育和营销的创意实效并不占主流。但是对于艾菲中国来说，我认为SAP犹如一股新鲜的血液，我希望可以看到SAP做出更多基于科技的创新联结用户参与的案例。目前很多分析都没有关联到体育营销，更多的B2B解决方案是像IBM这样，每件事都是商业化的。我认为SAP的途径是与众不同又新颖的，我期待看到更多这样的案例。而且B2B的参赛类别有时候缺乏竞争。有竞争出现，尤其是强大的国际化竞争出现时，将会鼓舞和激发出更多好作品出现，所以真诚的期待明年可以看到SAP更多优质的案例参赛。

问：Pully老师作为业内成功女性，从您广告营销的专业角度出发您认为面临的最大的挑战是什么？

Pully：我认为在目前人力竞争日益严峻的大中华区，现阶段是很具挑战性的，科技的力量很重要，这毋庸置疑。比如，大家都想进入别人的领域，如传媒领域，都在谈论需求方平台规划，但是现在它不仅要回归到技术，其他的部分也需要关注，如：我们是否具备道德、信誉，或是我们就只是做一个平台做众包，像这一类问题我认为在未来两年可能会得出结论。我希望一些主流的机构理解一个出发点，其实你们并没有囊括一切的资源，能合作才会有更多的双赢机会。所以对我来说，无论是从艾菲的角度，或从广告集团视角出发这一点都是一样的。应该如何看待你和你的竞争对手之间的关系呢？其实有时候是没有冲突的，可以相互合作，互补。但是在亚洲或中国广告公司、互联网公司不太愿意接受这种想法。有时候我会看到一些例子，当一些公司的项目需要合作时，他们会说：“嘿，我想和你合作。”但有时候当他们看到对方是竞争对手时就会说：“我不希望你来我的新闻发布会，你是我的竞争对手。”所以，我们需要的是更多的理解和信任，这样才有可能扩大合作。如果这点想通了，大中华地区的媒体广告营销将更加强大。从现在来看，仍然还有很多隔阂、大量的“互相排斥”，甚至有很多不健康的竞争、技术手段在行业中普遍存在，仍旧没有完全整合到一起，成为全球最强大的模式体系。

问：Maggie 对您来说，女性领导人作为首席营销官首要面临的挑战是什么？

Maggie：我觉得最大的挑战是总需要找出怎样提升用户体验的方式，比如，如何增进与客户之间的互动。如今的科技，营销官们以及整个营销市场都能更充分的被数据驱动。与此同时，在数字经济下，我认为营销者们需要通过数据驱动营销领域、内容营销领域、叙事营销领域来提高他们的营销技能。在当下的云解决方案等技术面前，用户采纳也变得更为挑剔，以及现在普遍流行的数字体验也体现了这一点。这些都是我认为对于营销者们非常关键的领域，不管你是首席营销官还是其他的营销从业者，你都需要去思考如何在用户体验中获得更多技能来升级你的本领。

其实谈到从事技术行业的女性，对我们来说目前仍然是一个挑战，SAP致力于去做的事情之一就是在性别平等的理念上表明一个领袖立场。事实上我们是首家获得全球EDGE性别平等认证的跨国技术公司，在北美，我们同样也是全球首家获得这样的认证的公司。作为一个注重性别平等的公司，我们已经设立了一个目标 -- 截止明年年底，将管理层的女性比例提高到25%。这些都是SAP所关注的事情。并且于我个人而言，以麦肯锡和Lean In发布的关于美国职场女性最新报告为例，从女性在公司内的晋升机制来看，最高管理层男女比例仍然还未达到一半。对不同肤色的女性，如亚裔，西班牙裔，非洲裔来说，比例只有3%。但好消息是我看到了越来越多的女性进入职场并担任要职，我希望看到越来越多的少数派，并且在最高管理层中能够看到越来越多的女性。在我的团队中，市场方面的领导团队有一半是女性，并且这其中有三分之二是有色女性。这是我一直热衷的事情，我也希望这是每一位领导都应该优先设立的目标。诸多事实证明，多元化有助于推动更好地商业成果，那么何乐而不为呢？

问：我们注意到SAP新推出“活力企业”的概念并作了一系列推广活动，请问“活力企业”具有怎样的含义？它又是如何更好地帮助用户？

Maggie：今年五月份，我们启动了活力企业的项目，它相当于我们2014年Run Simple大道至简目演变而来升级版。之所以称之为“活力企业”，是因为数字化转型对全球的企业来说都是势在必行的。那么是什么在支撑数据生效？全球的用户都希望得到新鲜、有活力、及时的洞察，以便她们可以在做影响用户体验的商业决定以及营销决定时有关键性的决策。所以，当你激发活力，就能够化繁为简，当你化繁为简，就能无往不胜。这是我们的思考逻辑，所以我们称之为“活力企业”。我们做了一些非常有趣的贴片广告，如空手道和摩托车，来展示活力企业的场景。同时我们也将“Under Armour”这样的活力企业展现给更多客户，与他们一同去了解学习如何激发企业活力。

Run Live with SAP – Motorcycle video:

http://go.sap.com/china/assetdetail/2016/06/b4b70e1a-767c-0010-82c7-eda71af511fa.html

Under Armour Runs Live with SAP video:

http://go.sap.com/china/assetdetail/2016/06/b0d386e9-757c-0010-82c7-eda71af511fa.html

问：做为广告营销行业的专家和领导人，您能否在未来营销趋势以及B2B企业在市场营销方面如何做得更具互动性、趣味性的问题上给一些建议呢？

Pully：其实未来是不可预测的，但是看完SAP那些有意思的项目，我希望可以看到更多B2B企业，尤其是SAP可以在娱乐领域有更精彩的发挥。放眼世界，比如大众看的韩剧、电影明星、音乐剧等这些元素在未来都将更数字化，并且这些数据将会作为直接与娱乐公司合作的主导依据。最终，我们所在的行业将不仅仅是在售卖产品和服务，更多的是在提供娱乐模式。所以，无论是数字模式还是其他的方式，都是在确保我们的家人作为消费者和受众也能获得乐趣，这样和朋友聊到我合作的品牌以及他们的成功时，会让我很自豪。我希望在全球范围内有更多的B2B应用可以娱乐化，甚至最终能有益于整个受众群。几年前我看到百度在使用数据分析帮助学生选择高中，以此来提高学生选择适合学校的几率，并且降低孩子的压力和自杀率。我认为这不仅是只在中国存在的问题，其实是泛亚洲的。数据分析将来不仅可以用于商业目的，还可以帮助政府令社区变得更美好，我也希望下一代的成长可以更快乐。而且，我认为有像Maggie这样的女性领导者引领的未来，这些一定可以实现。每次我都会和女性领导者分享这样的愿景，随着和像Maggie一样出色的领导人一起参与、努力，我相信科技一定能改变未来，并且能够解决一些社会问题。

问：Maggie您怎样看待未来的营销趋势，尤其是在B2B营销方面。

Maggie：我认为，公司愿景的目标驱动和以目标为驱动的营销是大势所趋。在SAP，我们的愿景是让世界运转更卓越，让人们生活更美好！两年前的达沃斯世界领导人，他们确立了17个可持续发展目标，在此基础上，我们也将我们的技术映射到可以帮助的地区和领域中。之前提及的“智慧城市”， 是我们一直在与不同的政府合作共建，改善当地现状的技术。通过智能城市的例子，可以看到本世纪末世界前100名城市人口和面积将不得不加倍。到那时，人口翻一番，你能想象上海的人口、北京的人口翻两倍后的情况吗？政府必须考虑做点什么来改善基础设施并且改善供给市民的方式，这是非常重要的。再举个例子，在阿根廷的布宜诺斯艾利斯市我们做了与天气有关的城市项目。鉴于这个城市的地理位置，时常会有洪水的侵袭，几年前当地就曾有过一次巨大的暴风雨而引发的洪灾，当时很不幸有几百人丧生，之后当地有关部门与我们以及其他伙伴进行了合作，使用基于传感器的科技手段，把传感器安装到各个不同的灌溉系统中，以便他们收集数据，当再要下雨时就可以提前预知，排水道即将堵塞之前也会通知派人去紧急处理。因此，像SAP这样的科技公司是能真正能够帮助人们使用技术来改变大家对城市的认知。我们的人力资源软件 -“Success Factors”，在性别平等上就作出了努力，我们在使用技术来确定实际工作描述的关键词，从而识别性别特定的词，我们从中删除那些无意识的的性别偏见的词语。举例来说，你可能会看到一个工作描述说：“你想在一个地方工作，你想好好工作的同时也要好好玩，或者你擅长攻破代码。”这些都是偏男性化的，如果技术可以识别那些偏见的语言并做出提示：“这些文字带有男性倾向”，这样就可以在招聘时候，去除这些带有偏见的倾向。因为你要雇佣的人是无所谓性别等其他因素的，你只想雇佣“对”的人！这些例子都是我认为科技可以真正改进人们生活的一些方式。