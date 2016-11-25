九好集团2016年度感恩大会圆满举行

“盛世华章，一路同行”

杭州2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月24日，正值感恩节，由九好集团举办的“盛世华章，一路同行”2016年度感恩大会在奥体国际博览中心隆重举办，600多位嘉宾分别来自全国各地的九好平台供应商和客户，与九好员工共聚一堂，一起享受成功和收获的喜悦。

风雨同舟一路同行，感恩有你倾情回馈

九好集团董事长郭丛军先生在大会上发表了主旨为“公信力是平台企业生命力和灵魂”的演讲。作为九好的领军人物，他在演讲中回顾了集团艰苦奋斗的过去，分享了硕果累累的现在，展望了充满希望与挑战的未来。

在当前创建节约型社会、大力发展现代服务业的背景下，九好集团以“公信力是平台企业生命力和灵魂”为核心理念、以“要质量，不要流量”为指导思想，以“线上交易，线下服务”为重要手段，成为一个极具公信力的采购和销售平台，让消费回归本质。

作为后勤托管领域的缔造者，九好集团经过多年的磨砺，从简单的贸易，转型升级为后勤托管服务平台，再提升至极具公信力的采购和销售平台，一路走来，九好的供应商和客户的风雨同舟、一路陪伴，此次的感恩大会，就是九好对供应商和客户的倾情回馈。

后勤托管黄金时期，220亿采购需求与您共赢

会上，知名企业战略培训师高建华老师为在场嘉宾做了《中国市场指数型组织》的演讲，为大家讲解了整个行业的发展形势，并指出指数型组织将是未来的发展趋势，同时作为九好集团发展的见证人，给予了九好高度的评价。

随后九好集团现场发布了220亿的平台采购需求。九好作为第三方平台，此次发布的九好后勤体量，将全部提供给平台的供应商，希望更多的客户和供应商加入九好，与九好一起共同成长，全和全利、合作共赢。

同时，在大会上九好集团举行了与美国费城中美文化交流中心、天坤国际控股集团有限公司、杭州长运运输集团有限公司三家知名企业的签约仪式。

感恩的心乐动全场，感恩之夜圆满落幕

在晚宴上，由九好集团董事长亲自策划，九好员工为大家献上的合唱《感恩的心》，受到了全场嘉宾的一致好评，机器人舞蹈、茅台开坛、抽奖……丰富的节目环节，让到场嘉宾直呼过瘾，著名歌手巫启贤现场献唱《特别的爱给特别的你》、《团圆》两首脍炙人口的歌曲，将晚宴推向高潮。

晚宴结束后，九好集团贴心地为到场的嘉宾准备了丰富的伴手礼，在这个特别的感恩节，在这个略显寒冷的晚夜，九好人用自己的热情，温暖了在场嘉宾的心，并奉献了一场精彩绝伦的盛宴。

九好集团2016年感恩大会圆满落幕，未来，九好将不忘初心，与所有的供应商和客户一起，一路同行，创造更美好的明天。