北京商业高峰论坛今日开幕 《2016北京商业蓝皮书》发布

北京社区商业新生态雏形初现

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 在零售业深度整合的2016年，传统零售与新兴模式共同经历震荡，转型方向几何？未来蓝海在哪？政策新机遇该如何把握？商业大佬有着怎样的不同见解？企业间发酵着多少融合期待？2016年（第十届）北京商业高峰论坛今日一一给出答案。在北京饭店国际会展中心，400余位传统零售巨头、电子商务大佬、社区商业先锋齐聚，以“社区商业新生态”为主题展开思想碰撞。活动现场还发布了《2016北京商业发展蓝皮书》，呈现了北京商报与北商研究院对北京市社区商业进行全方位摸底调查完成的社区商业调查报告。

首都商业发展指南针

北京商业高峰论坛由北京市商务委指导、北京市商业联合会和北京商报社联合主办，是“北京十大商业品牌评选”活动的重要组成部分，也是年度评选的前奏，论坛至今已成功举办了九届，旨在结合评选年度的北京商业特点和发展环境展开交流与探讨，共叙本年度发生在北京的“商业故事”和下一年度北京商业的发展蓝图。北京商业高峰论坛被业内称为“北京商业发展指南针”。

北京市商务委副主任申金升在论坛演讲中表示，当前的经济新常态下，供给侧改革是创新驱动发展战略的突破口，是“十三五”的引领方向。它不止针对农业、生产制造业，服务业同样需要，如何通过供给侧改革打造社区商业的新生态，做好社区商业将是促进内需、拉动消费的重要一环。社区商业领域的权威专家、首都经济贸易大学教授陈立平现场解读了“社区商业的绿洲效应”。

大佬云集共话零售商机

今年，北京商业高峰论坛依然大佬云集，并突破以往的环节设置。在论坛传统环节“圆桌论坛”环节，味多美、北京稻香村、甘家口大厦、和合谷等传统零售企业给出了自己作为传统老品牌，布局社区商业的最新战略。除圆桌论坛外，今年延续了去年开创的“超级提问”，7-11、华天饮食集团、果多美等商业大佬在无准备下接受现场犀利发问，一一回答网友的考问；增加“180秒解锁社区商业”环节，来自诚和敬驿站、超市发、口碑网、北京鹏博士电信传媒公司等企业的高管在限时内分享了经典案例故事。

台上棋逢对手，台下视频互动。论坛组委会联合“北京时间”平台，在主会场外设置了“第二现场”，安排《社区商业大家谈》视频直播环节，十余位企业高管畅谈转型升级大动作、讲述企业故事，区域商业主管部门嘉宾分享社区商业新规划、新机遇。

2016年，是零售业转型升级的关键一年。百货业关店潮加剧，不仅本土百货收缩市场，华堂、马莎等外资百货也无奈撤店。在“互联网+”影响下，以消费者为中心、全渠道的经营逐渐成为转型的主流方向。以往以外资超市为发展范本的本土超市，通过发力生鲜市场实现突围，外资超市的标杆地位被改写。电商巨头跨界强强联合，京东牵手沃尔玛，滴滴出行拥抱Uber，移动出行、跨境电商在政策“紧箍咒”下走向规范化。生活服务业出现大批O2O阵亡，虽受益社区商业政策红利，但分羹蛋糕却并不容易……

今日，各大商业领域的大佬来到论坛现场，为行业发展和企业生存指出方向。

社区商业调查报告发布

社区商业是满足居民基本消费需求的重要渠道和载体。在论坛现场，北京商报联手北商研究院联合推出《2016北京商业发展蓝皮书》。该份报告耗时6个多月、30余人次对北京市各大代表性社区进行调查走访，采访社区街道、社区居民、社区周边企业、老牌社区商业企业以及新生的到家服务企业以及主管部门、商业专家，最终确定12大社区，描绘出北京各区域内社区商业的新生态雏形。同时，报告也通过大数据反映出了供需脱节、成本高企等发展痛点，并给出了发展建议。从宏观到微观，从大数据到具体案例，《2016社区商业发展蓝皮书》对北京社区商业发展提供一手的数据调研报告，把脉北京社区商业发展的新趋势新动力。

《2016北京商业发展蓝皮书》中的调查问卷结果显示，当下北京居民最缺乏的生活服务项目为运动健身、社区养老；被访问的居民中81.12%的人注重社区消费连锁化、品牌化。

北商研究院对社区商业的调查结果以及居民的需求，与北京市对生活服务业的统计相契合。根据北京市商务委最新数据显示，今年前10月，北京市生活性服务业服务网点连锁化率由2015年底的24.3%提高到2016年10月底的29.4%，增长5.1%。

为提升生活服务业品质，打造特色街区，北京市确定了首批8个生活服务业示范街区。按照相关规定，示范街区入驻门店中连锁经营门店总数不低于街区入驻门店总数的60%。未来北京市还将加速通过“互联网+生活性服务业”模式，提升生活性服务业品质。

服务性消费将占半壁江山

服务性消费在北京整体消费增长中已经扮演了重要角色。来自北京市统计局的数据显示，2015年，北京实现总消费1.86万亿元，同比增长8.7%，其中商品性消费占比为55.4%，同比增长7.3%，服务性消费占比为44.6%，增速10.5%，增速高于商品性消费3.2个百分点。在2016年前三季度，北京实现服务性消费6338.3亿元，同比增长11.1%，占总消费的比重提升至45%。北京市商务委主任闫立刚在《2016北京商业发展蓝皮书》中表示，预计2016年北京服务性消费将达到50%，撑起消费半壁江山，明年这一比例有可能继续提高。

经历了一轮大浪淘沙，生活服务业O2O洗牌接近尘埃落定，社区商业在实体与电商、线下与线上的竞争对峙中，逐渐衍生出大融合的局面，零售、电商、餐饮、生活服务、快递、物业、健身、养老等多重业态在社区内形成新生态的闭环。雏形之上，更理性、渐升级的消费需求也呼唤着社区商业特色化、智能化、高品质的功能升级。