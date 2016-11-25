虹桥天地“光影上海”灯光艺术节重磅来袭

点亮冬日西上海艺术之光

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 2016年12月8 日至2017年1月8日，中国新天地联动旗下虹桥天地、上海新天地和瑞虹天地，倾情打造“光影上海”灯光艺术节，为魔都的冬日带来一场温暖人心的光影盛宴。此次虹桥天地“光影上海”灯光艺术节，将再度携手全球三大知名灯光节之一的法国里昂灯光节，在灯光创意以及展示效果上进行创新突破，点亮其“艺术西引力”的同时，致力于满足虹桥商务区乃至西上海市民及周边城市旅客对艺术文化气息的情感需求，使这片休闲娱乐聚集地更加充满活力。

“光影上海”灯光艺术节将贯穿整个圣诞与新年季，期间，虹桥天地各处将被五件国内外知名艺术家的灯光作品的光影所弥漫，营造温暖的氛围，使人眼前一亮。每逢节假日，“光之精灵巡游”还会带来别样的视觉体验。当室外灯光不息时，此次“光影上海”灯光艺术节，还联合了蜚声全球的爱丁堡前沿剧展，在购物中心内打造了一座“光影剧场”，轮番上演四部具有视觉震撼力且打破传统表现形式的精彩剧目。届时，整个虹桥天地将被光影环绕，处处洋溢着温馨与浪漫。

“光影上海”灯光展：多国艺术家联手打造一场灯光艺术盛宴

虹桥天地“光影上海”灯光艺术节，将呈现五件国内外知名艺术家精妙绝伦的灯光艺术装置作品，包括 Christophe Martine 在法国里昂灯光节上最受欢迎作品之一的“飞鱼”；来自法国的艺术创作组合*LLND精心改造的浪漫的“爱亮光之树”；法国的菲律宾艺术家 Olivia D’ Aboville 的环保灯光艺术作品“巨型蒲公英”；国内著名艺术家刘毅的“回音壁”；国内青年艺术家冯嘉城创作的与雾霾指数相关的灯光作品“月霾”。这些灯光作品，点亮了虹桥天地的同时，为西上海的黑夜增添了些许别样魅力，也为观众营造了浪漫温暖的情境。



Christophe Martine《飞鱼》



Olivia D’ Aboville《巨型蒲公英》

“光影上海”灯光艺术节期间，每一位前来的消费者，将有幸一睹遍布虹桥天地各处的灯光装置作品：漂浮于空中的“飞鱼”，从法国里昂飞跃到了虹桥天地，恍若营造了一个神奇梦幻的童话世界；18米高的巨型圣诞树被改造成了浪漫无比的“爱亮光之树”，让每对坐上秋千的好友或恋人，都能成为这场浸入式光影体验的指挥家；注入环保元素的“巨型蒲公英”，向大家诉说着艺术家对这个世界的更环保更美好的希望和寄托；外墙布置的“回音壁”则会会让你眼前一亮，呈现一场色彩、灯光和音乐的冬日相遇；月球亮度与 PM2.5 数值呼应的“月霾”，让公众更深切更直观的感受到雾霾对月球的影响。

在整个艺术节期间，公众除了能欣赏到夺人眼球的灯光艺术装置，还能够在节假日观看到动人的“光之精灵巡游”。

“光影剧场”：四部爱丁堡前沿剧目亚洲首演



光影剧场 KV

除了夺人眼球的灯光艺术装置，“光影上海”灯光艺术节还将联合在中国戏剧界、媒体和观众中引发巨大反响的爱丁堡前沿剧展，在购物中心内打造国内首座“光影剧场”，突破传统表现形式的“光影剧场”，为观众带来四部融入创意光影特效且均为亚洲首演的剧目 -- 英国多媒体舞蹈剧《数字乌托邦》、英国多媒体影音秀《和平·战争》、法国光影音乐剧《小企鹅找妈妈》和瑞典光影形体剧《我是某某某》，部部都是非常适合亲子家庭观看且互动性极强的精彩剧目。



光影剧场 剧目

“光影剧场”每周将上演一部爱丁堡前沿剧展带来的大热剧目：有英国首屈一指的现代舞团 Tom Dale 带来的多媒体舞蹈剧《数字乌托邦》，用惟妙惟肖的多媒体互动技术，带观众闯入一个多维世界，演出后的30分钟互动时间，幸运小观众还有亲身体验“特效”的机会；有半岁以上就能观看的光影音乐剧《小企鹅找妈妈》，营造如同在自己家中一般的轻松氛围，大人与小孩进入爱斯基摩人的小屋一同感受这部温馨亲子剧；有以高科技和形体表演相结合的光影形体剧《我是某某某》，呈现一场前所未见的浸没式狂欢；还有巧妙融合了绘画、音乐和影像的多媒体影音秀《和平·战争》，向大小观众传达人类对美好未来的憧憬和展望。

除了美妙绝伦的灯光艺术装置和精彩纷呈的光影剧目，虹桥天地在此期间，将分别与四位国内知名艺术家刘毅、刘薇怡、Bruce和吴晓敏，针对15岁以下的青少年儿童，打造互动体验性的艺术工作坊。无论是房子的色彩创意，艺创发光鸟笼，艺术荧光画，还是 DIY 发光造型配件，每个艺术工作坊都富有趣味，让参与者能够沉浸在艺术世界里。

作为上海乃至长三角的崭新地标，虹桥天地始终秉承着“天地系列”一贯的人文精神和对于艺术氛围营造培养的内涵和理念，通过具有国际视野和先锋创新的活动，不断提升“艺术西引力”。届时，虹桥天地除了将用这场为期一整个月的光影艺术盛宴，点亮西上海魅力之光外，还将举办“圣诞市集”和“KUMAMON的中国巡游记·熊本宣传展”等精彩多元的娱乐活动。集购物、娱乐、餐饮、亲子及休闲于一体的虹桥天地，必将为消费者在这个冬季带来一个丰富多彩的节日体验，成为魔都不得不去的文化休闲新地标。