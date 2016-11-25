麦德龙中国首届福利礼品嘉年华在渝开幕

重庆2016年11月25日电 /美通社/ -- 麦德龙中国首届福利礼品嘉年华于11月24日至25日在重庆悦来国际会议中心盛大举办。这是麦德龙首次以展会形式全面呈现其福利礼品业务和能力。麦德龙期望借助此次展会，塑造其专业的综合福利礼品服务商形象，并进一步开拓中国福利礼品市场。



麦德龙中国首届福利礼品嘉年华在渝开幕

“福利礼品业务是麦德龙中国的五大战略渠道之一，”麦德龙中国总裁席龙表示，“在过去的20年中，麦德龙服务了大量企业客户，而福利礼品是企业客户的主要需求之一。我们希望通过打造这次福利礼品嘉年华，为寻求优质、新颖、高效的福礼解决方案的专业人士，提供丰富选择，搭建交流平台。我们也期望借助这个平台听到更多客户的声音。”



麦德龙中国首届福利礼品嘉年华在渝开幕



麦德龙中国首届福利礼品嘉年华在渝开幕

本届福利礼品嘉年华在占地6000平米的场馆举办，吸引了中粮、宝洁、联合利华、可口可乐、苏泊尔、旺旺、新秀丽等国内外100多个知名品牌供应商参展，展示了1000余种优选福礼品牌产品和产品组合，并邀请了2000多名福利礼品专业客户前来参观。其中，占地200多平米的麦德龙新概念福利礼品馆首次亮相，它将数百种福利礼品商品的展示完美融入生活场景。在嘉年华期间，还麦德龙还主办了福利礼品市场研究及发展研讨会，与专业客户分享行业见解，探讨未来福利礼品市场的趋势。



麦德龙中国首届福利礼品嘉年华在渝开幕

值得一提的是，作为参展商之一的宝洁在展会上宣布，与德国拜仁慕尼黑俱乐部的跨界合作将于2017年落地中国市场，以“跨界巅峰体验，品质冠军之道”为主题，明年的一系列精彩活动将独家登陆麦德龙全国86家商场。宝洁、拜仁及麦德龙的代表为活动共同揭幕，并再次强调三方“始终为中国消费者提供最好体验”的合作宗旨。

洞察市场趋势 加码福礼市场

近年来，福利礼品的发放已成为企业文化与员工关怀的重要体现形式，而节日馈赠礼品更是中国文化特色之一。随着政策回暖，福礼市场不断升温，潜力巨大。麦德龙在过去几年中经历了福礼市场的高速发展，敏锐洞察到了企业客户对福利采购需求的提升，因此在2014年将福利礼品业务列入五大战略渠道之一，加大了对福利业务的资源投入。去年，麦德龙中国业绩取得稳定增长，其中福利礼品业务贡献了卓越的销售成绩。

目前，麦德龙福利礼品业务企业客户主要分布在大型机关、企事业、金融和公共事业等行业。在服务企业客户的过程中，麦德龙打造过不少成功案例。比如，在为航空公司准备春节和中秋员工福利过程中，福利礼品团队深入了解航空公司员工男女比例和家庭状况，根据不同人群的特点，制定多种福礼组合方案，并且设计出手推车形式的新型包装，方便员工领取。无论是银行的顾客回馈项目，还是外企的年会奖品，都可在麦德龙获得量身定制的解决方案。

致力于成为专业的综合福利礼品服务商

能成为专业的综合福利礼品服务商，麦德龙不仅凭借其固有的丰富优质的产品和供应商资源，更倾注心血打造了专业团队，布局线上线下服务能力。现在，麦德龙已在全国46个城市的实体门店开设了67家线下的专业福利礼品馆，能在线下展示数千种差异化、高品质的福礼产品；并在全国配备有240多名的福礼专员，为客户一对一的专业咨询服务，提供一站式的福利礼品解决方案。同时，凭借与国内外一线品牌商长期良好的合作关系，麦德龙可为顾客打造专属礼品，从产品类型组合、外包装设计，到中高端礼品定制，满足企业员工关怀和客户馈赠的各种需求。

作为数字化战略的一部分，麦德龙正努力打造线上服务，开发定制针对企业客户的福礼发放和线上管理平台，通过提供量身定制的商品组合和自助式选品，满足员工个性化的福礼选择需求，简化企业福礼采购流程。

接下来，麦德龙将对全国福利礼品馆进行升级改造，打造更清晰的商品陈列方式，加强与客户的互动，提升用户体验。同时，麦德龙还将与更多的品牌商合作，推出麦德龙福利礼品馆的专属商品；并通过分析客户的采买需求，研发更多创新解决方案。未来，麦德龙计划在不同城市继续开展福利礼品嘉年华，为更多企业客户面对面地提供高质量的产品与解决方案，进一步推动中国福利礼品市场的蓬勃发展。