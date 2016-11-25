股票界的AlphaGO？云财经推出智能股票挖掘服务

深圳2016年11月25日电 /美通社/ -- 随着人工智能和高新科技的深度发展，AlphaGo和李世石的人机大战掀起了人工智能的火热浪潮，科技领域的不断发展赋予了时代不一样的意义，这正如互联网证券服务的创新，为传统金融拓宽了新的发展思路。大数据行情平台云财经（www.yuncaijing.com）现已推出一款核心产品 -- 龙头挖掘机，该产品以智能化挖掘龙头个股服务为自身特色，致力于利用最前沿的大数据技术帮助广大投资者解决选股难的问题。

相信很多投资者在投资的过程中会都会遇到这样的困惑：明明很看好一个题材，但是不知道和这个题材相关的股票有哪些？就算知道相关股票有哪些，但是由于相关股票太多，也不知道该选择哪只股票好？正是由于这样，龙头挖掘机依托于云财经独有的大数据金融生态架构，利用人工智能技术对股票资金面、消息面、市场情绪等多个维度进行大数据挖掘，用户只需输入题材名称，然后点击“挖掘”即可得到一份客观科学的关联股票报告，一般而言，相关性越高的股票越容易成为该概念的龙头股。

2016年11月9日，世界瞩目的美国总统大选在如火如荼的进行中，川普一路领先，部分嗅觉敏锐的投资人可能想知道A股中哪些股票可能和川普有关系，这时候只需要打开云财经官方网站（www.yuncaijing.com），在左侧菜单栏“市场热点”中选择进入“龙头挖掘机”服务，在龙头挖据机检索框中输入关键字“川普”，便可得到的结果：川大智胜（002253）、澳柯玛（600336）、桂发祥（002820）、西部黄金（601069）等。当天10点半左右川大智胜（002253）被大资金拉到接近涨停，西部黄金（601069）当日同样涨停。事实证明，云财经的大数据系统和智能算法完美匹配高胜率个股。



云财经龙头挖掘机挖掘高胜率个股

部分投资人对大数据智能选股可能会产生质疑，用户“斗笠翁”认为：“炒股很多的是心理的博弈，否则程序化交易岂不是稳赚不赔了，如果有系统性风险，比如发生黑天鹅事件，恐怕也会遭殃。”在此需要特别强调的是，云财经“龙头挖掘机”智能选股仅是一款高精度匹配的个股挖掘工具，其匹配结果是基于云财经的大数据系统和智能算法自动匹配得出，仅供参考和研究，并不等同于其它自动买卖的程序化交易炒股服务。同时由于智能匹配的结果是动态的，消息面、资金面的变化可能会导致不同时期搜索同一个关键词，匹配的结果和排名不一致，这亦属于正常现象。

云财经龙头挖掘机可大大提高股民获取概念股的操作效率，大幅减低挖掘概念龙头股票的时间，欢迎体验。传送门：http://www.yuncaijing.com/markethot/discovery.html