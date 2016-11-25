IFF Gallery — 以共享经济思维玩转跨境时尚O2O

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 自去年初“互联网+”计划得到推进后，各行各业正式迈入“互联网+”的时代。“互联网+”代表了一种新的经济形态，融合、创新是核心要素。随之而来的“共享经济”也成为热门话题并已在多个领域中风生水起。更有专家指出传统商业利润分享模式将发生巨大改变，而“共享经济”将在未来十年成为不可或缺的主流商业及生活形态。

提及共享经济，大多数人首先想到的是以滴滴等为代表的打车软件，它们以一个革新者的角色掀起了一场出行革命，这也恰好印证了共享经济的本质即是整合与服务。“互联网+滋生出的创意资源整合概念给了我们很多灵感和启示”，IFF Gallery CEO 童丽丹女士说道，“零售业的低靡不振、传统百货的疲软已是不争的事实。但同时我们也洞悉到中产消费力量的崛起以及跨境海淘市场的巨大商机。IFF Gallery的创立正是基于这“矛与盾”所碰撞出的火花。”IFF Gallery项目自成立便以“共享、共赢”的理念而为商业合作伙伴及消费者而服务。区别于传统的跨境时尚O2O平台，IFF Gallery不仅以同款“同价”的优势成为欧洲精品时尚的中国传播者，更以创新的多商业集群模式打造集时尚、商业地产、国际金融服务为一体的多元变现商业模式，同时创造了一个多赢共生的超级时尚IP生态圈。



影响一代人

共享平台，共赢商机

作为新一代跨境时尚O2O引领者，IFF Gallery具有完善的线上线下整合性平台优势，其B2C2B的复合型多功能定位有效解决传统零售的销量及库存周转问题。除了建立线上综合性跨境电商平台，IFF Gallery还计划在5年内打造国内9大新概念中心及近70家多家潮流店，构建国内最具规模的连锁跨境时尚多品牌集合中心。IFF Gallery的线下实体店不仅是单纯的体验店，同时也是专为海外品牌及国内买手所构建的交流平台，并致力于成为国内极具影响力的showroom。首间 IFF Gallery 概念店已在位于上海南京西路的金鹰国际购物广场盛大开幕，2层规模展示了近50家欧洲当红设计师品牌。线上部分，一体化功能的电商平台不仅将包括针面向C端的零售销售服务，还兼具针对B端合伙人的在线订货系统、跨境贸易供应链、物流仓储平台以及金融服务等综合性功能，为 IFF Gallery 的合伙人提供一键轻松玩转跨境贸易的服务。

共享渠道，共赢发展

IFF Gallery的优势还体现在强大的线下分销体系，为合伙人提供人性化的 B2B+B2C 复合型经营模式。IFF Gallery特有的合伙人体系，集传统直营与加盟的优势，有效帮助经销商、托管商及定向合伙人轻松实现线上线下多渠道利益共赢。此外，线下综合体及多品牌集合店的开发与拓展也展现出 IFF Gallery 独到的共享经济思维，以颇具规模的战略性合作“一次性”解决传统物业或商业地产招租难、管理乱、品牌质量层次不齐等问题。而作为 IFF Gallery 的合伙人则可轻松坐享黄金商圈的人气购物中心、高档次的店面装修、五星级管理服务以及个性化的欧洲品牌等系列超性价比的商业增值服务。线上的经营也能同样享受到人气流量的第三方电商平台的渠道资源。



IFF Gallery旗下经营的四大品类

共享品牌，共赢市场

传统百货业千篇一律的品牌和同质化的服务已不再能迎和个性化的消费时代。差异化的品牌定位、国际化的时尚品位以及个性化的高品质产品都是 IFF Gallery 甄选品牌的核心标准。作为一间拥有新加坡、意大利等国际化背景的公司，IFF Gallery在欧洲拥有超强的买手和时尚顾问团，团队会根据国内所收集的消费者需求在欧洲市场进行有针对性的品牌甄选，无论是出没于米兰时装秀上的高端轻奢、又或是深受欧美时尚博主宠爱的高级时装，还是极具风格与个性的设计师品牌及动感十足的潮流高街都将通过 IFF Gallery 平台为中国消费者带来100%源自欧洲的高品质经典时尚。目前 IFF Gallery 已有百家欧洲当红设计师品牌达成联盟并以独家授权的形式首次进驻中国，为合伙人提供了丰富的时尚品牌选择和广阔的市场空间。“欧洲价，国际范”是 IFF Gallery 品牌的最大特色。对于消费者而言，不出国门就能感受到犹如在欧洲的购物体验，看得见的海淘品质、立等可取的潮流时尚以及同款同价的品牌承诺都是 IFF Gallery 带给消费者的独特品牌价值。从消费品牌到消费品位，建立健康时尚的生活态度，甚至开启思考生命的意义，这一切都是 IFF Gallery 正努力肩负起影响这一代人的时尚使命。