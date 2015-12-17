券业迎变，2015创新券商峰会布局发力

2015年，是中国证券业迎来大变革的一年。一方面，管理层要求证券公司制定资本补充规划，扩张净资本。截至今年第三季度末，124家券商的总资产已达6.71万亿，净资产达到1.35万亿，分别较年初增长了64.06%和46.74%；而另一方面，资产管理、场外衍生品、新三板等创新业务也在蓬勃发展，证券公司们正在哪些业务布局上发力？2015 年12 月11日，21世纪经济报道主办的“2015亚洲资本年会.创新券商峰会”对此进行深入全面的探究。

香港市场的作用与机会

港交所内地事务科联席主席兼董事总经理毛志荣认为，对外开放过程当中，同时实体经济发展过程当中，我们面临非常重要的一个内容，对于资本市场来说是非常重要的需要或者挑战，这就是国际市场。随着经济发展、结构调整、直接融资比例提高，证券的资产在形式上即将进行重新配置。配置的内容除了在境内不同产品之间，不同领域，不同行业配置之外，还有境内、境外配置。

除此外，另一个挑战在于，在这个过程当中如何防范国际市场上的波动进入内地行业，如何防止国际上一些操纵，这是资本逐利本性的驱使。最后，毛志荣表示，香港交易所可以把内地金融产品放在香港，跟国际接轨。内地投资者、内地流量跟国际产品对接，最后国际流量、国际融资者，跟内地流量，内地融资者，在香港，在家门口，按照我们熟悉的环境开展交易，这是香港交易所的机会，香港市场的机会。

投行与资管将迎来高速期

第一创业总裁钱龙海认为，证券公司当下最直接的机遇和挑战在两个领域：一个是投资银行、一个就是资产管理领域。

他表示股票发行注册制改革，这个国务院已经有决定，2年之内应该会推出《证券法》修改，而且很快推出注册制。注册制意味着什么？意味着我们过去发行审核重大变革，意味着企业上市更多是市场选择，市场在资本的资源配置当中发挥重要作用。给证券行业挑战是什么？证券公司需要对所有上市公司的信息披露，各个环节都要承担更多的责任，真正形成市场化机制。还有债券市场，债券市场今年有私募发行等，2015年1月15号证券公司发行交易管理条例，实行审核备案制，还有分类备案制，这个审核效率大大提高。11月份今年各地企业发行达到1.5万亿，是去年三倍。应该说今年随着证监会发行审核放开，进行备案，债券市场以后的效率大大提升。从理论上来说，凡是有金融企业，都可以发展，所以一些有一定规模上市公司，有更多发债权利，完全可以根据市场、自己资金需要进行发行，这就考虑券商定价权等。目前我们国家债券市场就是45.42万亿，本世纪末应该会达到80万亿，还有几年，所以未来几年中国债券市场会大大发展。

同时，钱龙海对资产证券化的未来同样看好。他表示，资产证券化实行备案制，去年取消审核制，人民银行对资产证券化进一步给予支持，现在为止到今年11月份我们发行3800多亿的资金的资产证券化，包括企业资产证券化，今年11月份已经发行11支，有一千多个亿，是过去11年的总和。“资产证券化过去为什么起不来？因为我们存款利率很低，所以银行投资成本很低，银行没有任何动力去做资产证券化，但随着利率市场化改革完成，利率下行，我们可能会进入一个利率时代，在这种情况下，银行通过打包资产，融资、盘活资产动力大大增长，银行通过不良资产证券化，动力也会增加，所以我认为在资产证券化，随着制度变革，中国资产证券化的行业会迎来一个新空间、大发展。”钱龙海如是说。

“一带一路”开拓券商蓝海

国元证券副总裁陈新表示，CIPS、SDR的实现必然有助于中国证券业“一带一路”的战略实施，未来金融“一带一路”的基础设施还将进一步完善,也将更为有利于中国证券业“走出去”战略的实施。证券公司如何更好地实现“走出去”战略，发挥行业在经验、专业、模式与战略上的引领作用，要按以下“两个思维”进行运作：

一是协同思维。重在选择适合国际与国内产业链协同发展的整体性思维。在机构设置、项目和产品推广、以及规则制定中，借助“新丝绸之路”沿途国际金融、产业组织开展广泛合作、谋求共赢，坚持走有新兴市场特色的发展之路；二是风险思维。推进国家战略、服务实体经济的同时，涉外资本市场尤其是证券机构，对“一带一路”涉及到的经济、政治、市场风险，进行时时评估、提前预警、有效管理，守住区域性、系统性风险的危机底线，是我国资本市场“大安全观”在“一带一路”建设中的最好体现，也是市场化证券机构，时刻需要注重的风险底线，更是金融引领下“一带一路”战略实施的安全保障。

陈新说：需要强调的是，“一带一路”沿线国家中绝大部分是新兴和发展中国家，经济、金融发展阶段有所不同，区域金融抑制却广泛存在，资本市场发展相对滞后。而“一带一路”建设涉及多个国家、多个币种的广泛跨境金融合作，目前在地缘政治与经济博弈双重挤压下，缺乏有效的多边合作框架，这应引起我们的高度重视，并要小心谨慎、积极应对，不可掉以轻心。最后，他表示，“跨境大中型券商，应抓住机遇，借助全球网络布局和多元化业务平台优势，创新产品、服务，帮助用户利用好国际、国内两个市场、双重资源。”

除此外，台湾富兰德林证券总经理凌岩聘、招商证券投行总经理谢继军、国信证券投资银行事业部副总裁王小刚、广发证券投行部执行董事邵丰、中山证券投行事业部总经理胡映璐、华商律师事务所高级合伙人/深交所博士后邓磊还就注册制下的投行展开深入的讨论。方正证券副总裁吴姚东、国信证券总裁助理、资产管理总部总经理洪霄、浙商资管总经理助理、权益投资负责人陈旻、国金证券资管部投资总监石兵、九州证券产品中心总经理王继哲则就资管的创新与挑战展开热烈交流。

中国券商「金方向」奖侧重战略与综合实力

作为“2015亚洲资本年会”的系列活动，21世纪经济报道发起了“2015券商「金方向」评选”、评选，借助年会平台，让优秀企业和金融机构进行深度交流与合作，为亚洲金融机构在进行资本运作中提供科学客观指引，也进一步推动中国资本市场的发展进程。

据介绍，2015券商「金方向」奖的评选采用VOD模型。评价由三级指标系统构成，一级指标为公司经营能力表现和战略能力表现，权重分别35%和70%，在指标权重的设置上侧重券商的可持续发展状态。二级指标共12项，其中经营能力5项，战略能力7项。三级指标共36项，其中经营能力12项，战略能力24项。同时，为了确保评审结果的客观性、专业性和严谨性，组委会还邀请了近20位由高校专家、金融机构高管、专业媒体采编、上市公司独董以及第三方研究机构组成的专家评审委员会，通过他们多元化的视角、多维度的专业知识、多角度的专业意见，对入围的券商进行逐一评审，最终甄选出“中国券商「金方向」奖”榜单。





2015中国券商「金方向」奖榜单

2015中国最佳创新券商董事长

国元证券股份有限公司董事长 蔡咏 先生

东莞证券股份有限公司董事长 张运勇 先生

2015海外金融服务新锐人物

盘溪资产管理（上海）合伙企业（有限合伙）创始人兼CEO 张珣 女士

2015中国最佳证券公司

广发证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

海通证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

国信证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司

2015中国最佳投资银行

广发证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

中国国际金融股份有限公司

国元证券股份有限公司

2015中国证券公司最佳资产管理公司

华泰证券（上海）资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理公司

申万宏源证券有限公司

兴证证券资产管理有限公司

浙江浙商证券资产管理有限公司

2015中国最具发展潜力投资银行

浙商证券股份有限公司

2015中国最佳创新品牌证券公司

东方证券股份有限公司

2015中国最具发展潜力证券公司

九州证券有限公司

2015中国最佳互联网证券公司

国金证券股份有限公司