BIG BANG法拉利腕表 — 新版标志性腕表

BIG BANG法拉利腕表 -- 由想象力永远丰富的合作伙伴打造的新版标志性腕表

意大利马拉内洛2016年11月25日电 /美通社/ -- 宇舶 (Hublot) 总是能打造在设计上独一无二的计时产品，2011年开始与法拉利 (Ferrari) 之间的合作同样如此。每版新产品都体现了其对创新、卓越以及性能持之以恒的追求，也正是这种追求将宇舶和法拉利联系在一起。Big Bang 法拉利 (Big Bang Ferrari) 腕表同样不例外。法拉利和宇舶重新设计了 Big Bang Unico 腕表的造型，灵感来自法拉利最新车型的创新造型与标志性设计。

汇聚腕表和汽车领域精华

这项新设计结合了宇舶的优秀创意与法拉利的设计语言。完美的轮廓与尺寸比无不彰显着 Big Bang 法拉利的新结构，细节之处更是兼具功能性与时尚性。

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3点钟位置的分计数器和日期窗口设计得像汽车转速表，而日期的设计灵感来自法拉利速度仪表盘。跃马图标位于6点钟位置。9点钟位置是一个抽风扇形的秒计数器。时针和分针完全重新设计，更易读取。现在数字与指针成一条直线，而不是简单的水平放置，看起来像浮在表盘上面，使得整只腕表更具3D效果。

边框的轮廓实现了创新造型与精巧功能性外观之间完美平衡，6颗螺钉的沉头凹槽进行了重新设计；更符合人体工学的外观可保护螺钉，看起来像直接取自一个集成控制装置。

表冠一侧，表壳中间有一条红色缝线，让人想起 LaFerrari 跑车后部的标志性凹槽。可旋转的加长按钮像汽车脚踏板。表冠标有宇舶图标，配有更一体化、更符合人体工学的表冠保护装置。它很像法拉利仪表盘正中央涡轮性能控制器（Turbo Performance Engineer，简称“TPE”）的特有形状。另外一侧的灵感则来自法拉利汽车的造型。大红色的名字“Ferrari”显赫于这款腕表“三明治”一样的全新标志性表壳。

Big Bang 法拉利腕表搭载宇舶原厂制造的 Unico 机芯，它将计时模块和导柱轮整合于表盘一侧。摆锤效仿法拉利轮毂的标志性星状辐条设计，而主夹板、表桥和摆锤均使用黑色 PVD 涂层，可透过表面和蓝宝石底盖看到。

兼具时尚性与功能性

新设计完美凸显 Big Bang 的弧线，哪怕最小的细节亦是如此。