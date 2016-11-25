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乐语总裁朱伟出席中国商业入世15周年圆桌会议

2016年11月25日 18:35 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月25日，由中国商业联合会与中国商报社联合主办的中国商业入世15周年圆桌会议在京举行，会议邀请到十一届全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长张志刚、中国商业联合会副会长、中华全国商业信息中心主任王耀、三胞集团乐语总裁朱伟、长春欧亚集团董事长曹和平、大润发飞牛网联席CEO袁彬等中外资零售企业代表参与讨论，共话零售业创新融合发展的新机遇。

中国商业入世15周年圆桌会议现场
中国商业入世15周年圆桌会议现场

张志刚在主题发言中分享了他作为一个中国经济入世参与者、推动者的感想：“加入WTO，意味着中国的改革开放，从自主对外开放进入了制度化对外开放，这是中国开放历程上的里程碑。中国商业要有全局观念，既考虑经济和政治，也考虑局部和全球。同时我们要有自己的信心，特别要有自己的文化自信。当然也得狠找差距。”

十一届全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长张志刚
十一届全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长张志刚

会上，三胞集团乐语总裁朱伟围绕入世十五周年谈了几点启发：第一入世激发了中国流通企业的发展新动力中国人民的消费新活力；第二入世让中国流通企业打开天窗看世界，也让企业在“学、超、比、拼”的的氛围中快速成长；第三入世让中国流通企业加大加深与世界接轨，通过“走出去、请进来”的方式和国外企业进行业务、资本等各方面合作。

三胞集团乐语总裁朱伟会上发言
三胞集团乐语总裁朱伟会上发言

同时，朱伟也谈到三点行业反思：第一“核心竞争力”，中国经济和商业快速增长十五年，企业也顺势发展。当经济增速放缓，商业环境巨变的时候发现很多企业没有核心竞争力，更没有抵抗风险的能力。第二“战略发展与抵御诱惑”，有一些企业盲目自信，在没有夯实主业发展，没有战略规划，受到外部利益诱惑，盲目扩张导致现在生存艰难。还有一些企业过于保守，错失发展良机。第三，“因客而变和惠人达己”，很多企业没有真正因客而变，不断的调整商业模式，产品供应链和服务客户能力，发展艰难。同时要顺应时代发展，改变利益分配方式，充分激发员工能力、活力和动力，传统的雇佣关系向合作关系转变。朱伟还分享了入世十五周年来三胞和乐语的发展历程和目前成果，以及未来发展规划。

最后他表示，入世十五周年是对中国经济增长，对中国企业成长至关重要的十五年，是中央领导人高瞻远瞩，做出利国利民的伟大决定。国务院又在近期发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，更是为了推动行业稳定发展。我们流通企业不仅要坚守发展成果，更要居安思危，积极创新，大胆转型。在新常态、新时代、新局面下以开放谋共赢，以融合促繁荣，不断开拓进取，三胞、乐语愿意和行业伙伴们建立融合协同的新生态，携手共创中国商业发展的美好未来。

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