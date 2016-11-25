“新技术-新工业-新商业”第二届中国制造千人会即将起航

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 12月8日，由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会为指导，至顶网和工业4.0协会联合主办“第二届中国制造千人会”将在上海龙之梦大酒店隆重举办。



第二届中国制造千人会

本届大会以“新技术·新工业·新商业”为主题，聚焦制造业的转型升级和商业、技术创新热点话题，展望行业未来发展趋势。汇聚上千名制造业专家学者、企业运营负责人、制造企业信息化负责人、产品开发设计负责人、互联网从业者、制造业投资人、智能硬件创业者等。

纵观全球制造业，第四次工业革命正在到来，欧美等发达国家提出“再工业化”，重新把制造业作为经济发展之本。中国制造业也迎来前所未有的发展机遇，从《中国制造2025》，到供给侧改革，中国制造业的创新与发展，正成为事关下一个经济增长阶段的重要命题。

正是如此，中国制造业既要在企业内部迎接新数字工业革命的浪潮，推动大数据互联网技术的融合和技术创新；又要在激烈竞争的市场环境中，探索新的商业机会，并借助资本市场的力量实现弯道超车。

在这一场年度盛会上，来自上海自贸区管委会、上海市经信委副主任、国家体改委，上海外高桥集团等领导；企业代表徐工信息技术股份有限公司、三个爸爸空气净化器、京东商城、LKK洛可可等相关负责人；技术代表西门子、SAP、微软、IBM、百度云等高管将从产学研多维度的展示制造行业的新变化与创新。

同时中国制造千人会也将持续传递制造业可借力的最新技术手段，用启发性的商业思维，帮助中国制造业拓展基于互联网的传播能力，提升产品设计能力，最终实现制造业的创新与升级。在此，我们诚邀您参加“第二届中国制造千人会”，期待与您共同见证活动盛况。欲了解更多详情，欢迎访问大会官方网站 www.mic1000.com。