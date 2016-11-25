第八届慧聪教育装备行业品牌盛会颁奖盛典隆重召开

南宁2016年11月25日电 /美通社/ -- 2016年11月18日，一场“致敬所有教育工作者”的会议 -- DITC2016年慧聪教育装备行业品牌盛会颁奖盛典隆重召开。教育行业专家、领导、业内精英等行业人士出席了本次盛典，不仅目睹了中国教育装备行业各大知名品牌的诞生，而且见证了慧聪教育装备网打造的中国教育装备集采平台的上线。慧聪教育装备网从线上到线下为整个行业打造了全新的生态链，开创了整个教育行业发展新纪元。



DITC2016年慧聪教育装备行业品牌盛会颁奖盛典

跨界融合 打造行业革新化生态链

互联网+时代，教育信息化的发展，带来了教育形式和学习方式的重大变革，促进教育改革。如今教育实践者就如同奔跑在一条条赛道上，无论直线奔跑时身姿多么飒爽，能否把握住转弯后的急速变化才是跑完全程的决胜点。慧聪教育装备网携手战略伙伴推出的一系列新产品、新服务就像是弯道的辅助工具，它以多方向、多角度的传授方式，帮助创造一个又一个新逻辑。

在会议上，国立台南大学数位学习科技学系教授林奇贤表示，我们生在一个特别的时代，教育正在经历着变革，正在向教育3.0过渡，中国教育也迎来了很多的机会，慧聪网的品牌盛会活动搭建了用户交流与沟通的平台，致力推动教育装备行业发展，对行业的交流与发展具有很好的推动作用。

慧聪教育装备网总经理王琳女士以数据为依据，从整个宏观市场到教育装备的微观市场分析了目前教育装备市场，以及今天的慧聪网从线上到线下为教育装备的发展带来的新服务。王琳表示，国家教育信息化政策的颁布及国家财政对教育信息化的持续投入，为教育信息化行业带来巨大市场需求。教育信息化发展迅速，“智慧教育”“云教育”成为发展趋势，行业采购方式将发生结构和模式的变化。慧聪教育装备网也顺势而上，迎合发展推出一系列新产品、新服务，以跨界和融合的态势助力中国教育信息化的发展。在一系列产品中，王琳特别介绍到，慧聪网打造的中国集采平台，这一平台以场景化采购为切入点，一站式场景化采购建议与需求清单，具有完善的采购流程与标准。可实现在线支付、供应链金融等支付保障手段，以专业化的撮合和慧聪金融优势资源的为支撑，真正打造采购需求的采购平台。



慧聪教育装备网总经理王琳

随着信息技术发展，教育装备市场变化莫测，数据分析变得尤为重要。准确把握行业发展趋势，洞察市场先机并制定相应的企业发展规划对企业生产经营的影响越来越大，慧聪网联手慧辰资讯提供年度行业报告、企业经典案例以及行业竞争分析研究报告，为企业制定个性化发展策略。慧辰资讯 COO 刘晓葵表示，目前，国家教育信息化政策的颁布及国家财政对教育信息化的持续投入，为教育信息化行业带来巨大市场需求；正因为国家一系列利好政策的颁布，进一步提高教育装备行业需求，加快教育装备信息化进程，促进行业未来发展。

汇聚行业力量 见证行业年度知名品牌

有数据显示，发达国家拥有全球90%以上的名牌，即使经济陷入低迷，一流大品牌依然坚挺，当中国品牌直面产业革命的新挑战时，提升“中国制造”的品牌竞争力，无疑是当务之急。自2009年开始慧聪网八年坚守，塑造品牌。本次大会的主题“致敬所有教育工作者”，从之前关注设备升级到关注品牌背后千千万万努力奉献的人。显然，抓住了当下教育信息化发展趋势，重视人在教育改革发展的位置，助力教育装备在教育教学中的应用。

11月18日下午，中国教育装备行业内专家领导揭晓了各大奖项的荣膺者，共同见证了2016年度各大行业品牌的诞生。



2016年第八届慧聪教育装备行业品牌盛会获奖名单

在这场“没有边界但有未来”的烧脑大会中，相信很多伙伴收获满满，正如蔡元培先生的一句话：“教育者，非为已往，非为现在，而专为将来”。让我们期待，下一个站点2017品牌盛会颁奖盛典的相遇，让我们一起为人类教育的明天努力。