告别狂奔砥砺前行 净水市场将进入洗牌期

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 人们对饮水健康日益重视，为净水器行业的快速发展提供了契机。然而，国内净水行业的种种乱象也不容忽视。

11月24日，由中国家用电器协会、国家信息中心信息资源开发部指导，中国家电网主办的“2016中国净水行业高峰论坛”在北京召开，A.O.史密斯、美的、海尔、西门子家电、GE、安利、老板、莱克、万和、开能、苏泊尔、四季沐歌、沁尔康、泉来等净水行业主流品牌与苏宁云商等渠道商代表出席会议，共同探讨净水行业面临的机遇与挑战。



2016中国净水行业高峰论坛现场

市场普及 一路狂奔

不同于发达国家的超过60%的渗透率，国内净水器发展起步较晚，家庭普及程度还非常低。“饮水健康关系到人体的各项机能能否正常运行。”中国家用电器协会副秘书长陈钢表示，“正因为如此，净水器得到消费者越来越多的关注，行业近几年也发展迅猛。” 中怡康的监测数据显示，2015年之前，中国净水市场以高于64%的速度快速扩容，2015年市场规模达到228亿元。2016年1-10月份，净水设备累计销售231亿元，同比增长20%，预计2016全年市场规模为285元，同比增长24%。

“截至10月份，电商销量已占到整体市场的38%，但目前电商仍是以价取量，市场秩序有待整顿。”中怡康厨电总经理施婷表示，“从净水设备用户评价看，已购用户评论以正面为主，而在负面评价中，用户抱怨最多的是安装服务、物流、客服等，企业可以从这些方面改善服务。”

未来，净水市场的消费潜力也毋庸置疑。一方面是市场的容量还有很大的扩充空间，且售后的维护和滤芯更换，更是带来百亿规模的服务市场。另一方面，中国中产阶层不断扩大，且公众关注环境和健康的意识正在逐步提高。

此外，中国水污染问题也是影响净水行业的关键因素。“作为世界工厂，中国水污染形势十分严峻，并且饮用水水质信息公开程度不足，在这样的情形下，家庭及工业净水设备都有大量的需求释放，而勇于承担环境责任的企业获得更多机会，获得公众的信任。”公众环境研究中心（IPE）高级研究员沈苏南表示。

企业代表作的报告也印证了IPE的观点，A.O.史密斯 (中国)净水产品事业部全国销售负责人王艺认为，中国水体污染最严重的问题，是快速工业化带来的重金属污染，“通过深入调研与分析，我们确立反渗透技术是解决中国水污染的最佳解决方案。”据悉，A.O.史密斯今年开始投建超级环境电器产研基地，计划2018年初投产，净水机年产能规划为140万台。

专注清洁电器研发和制造的品牌——莱克也注意到了中国市场的特殊性，莱克电气股份有限公司品牌战略部总监彭杰表示，前几年净水市场存在技术路线的争议，但是很多消费者自主选择了更有保障的反渗透技术，纯水机的市场地位得以确定。据他介绍，莱克进入净水市场没多久，但针对国内用户的痛点，莱克结合自身优势做出品类创新，做出差异化产品莱克碧云泉免安装台式智能净水机，上市一个月， 光北京市场就已卖出10000台。



中国家用电器协会副秘书长陈钢致辞

回归理性 砥砺前行

在市场繁荣背后，净水市场的种种乱象也不容忽视。由于没有统一的行业标准以及价格规范，造成了净水器质量参差不齐、价格悬殊。并且高达40%-50%的行业利润不断引来分食者入局，据不完全统计，我国的净水器品牌已达到5600个。另外，售后服务滞后也是我国净水器市场发展的主要瓶颈之一，部分企业只顾卖产品不管售后服务，无法保障消费者饮水安全，导致了净水行业的公信力受损。

针对行业各种不良现象，会议现场颁发了由中国家用电器协会消费指导部指导，联合中国家电网评测中心共同编制的净水行业白皮书《中国净水器消费者选购指南》，白皮书对市场上的不同类型净水器的特点进行了梳理，并根据水质和家庭构成作了具体产品型号推荐。如在重污染地区，推荐使用能够有效拦截重金属、病毒、细菌等有害物质的反渗透净水器A.O.史密斯AR800-H1和美的 G600（MRO1696-600G）；而针对有孩子的三口之家，白皮书推荐了让父母更安心美的JD1759S-NF纳滤净饮机和莱克碧云泉JST-R302D/E免安装台式净水机等四款产品。中国家用电器协会消费指导部张艳表示，希望白皮书能够提高消费者的认知，为消费者选购指点迷津，同时也能对行业里的不良现象起到一定约束作用。



高峰论坛现场

为了有效引导消费者，苏宁云商营销管理总部厨卫事业部常务副总经理王冬表示，将在北京，上海，成都，西安，广州等重点城市的100家门店发放1万份白皮书，消费者可以前往门店免费领取。中国家电网总编吕盛华认为，无论是线上还是线下，主流渠道商对净水市场的规范作用很大，抬高市场准入底线就不会给那些假冒、低劣的净水产品进入主渠道的机会。另一方面加大对消费者的正确宣传引导也十分必要，减少生产端和消费端的信息不对称，我们希望白皮书能够切实帮助到消费者，同时也助力行业健康有序发展。

当前净水设备表现依旧抢眼，但增速已经收窄。现场不少企业代表表示，今年净水器的增长有些乏力，但市场集中度正在进一步加强。行业标准发展滞后于行业发展、消费者教育相对薄弱，是净水器企业的两大“心病”。净水行业在这几年内将面临重大的市场洗牌，陈刚呼吁：“希望净水企业能更好地落实供给侧改革，立足于用户需求，提供优质的产品和服务，不断满足健康家电的消费需求。”

对于净水行业的未来发展，中国膜工业协会净水专业委员会秘书长鄂学礼说道：“人类对于健康的追求是永远的，即使在发达国家，净水器依然有市场，追求更加安全舒适！”毋庸置疑，净水市场前景可期，市场容量将进一步扩大。但当前净水市场已经告别“高歌猛进”步入调整期，市场洗牌也将开始。