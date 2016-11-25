四大网约车平台首聚共享用车峰会

智慧绿色共享概念成互联网+汽车风向标

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 行业巨头首次齐聚北京，思想碰撞发掘共享用车商机。首届互联网共享用车生态链峰会于11月25日，在北京饭店国际会展中心举行。本次峰会由北京商报和北京娱乐信报联合主办，以“共享用车 智慧出行”为主题。活动将网约车、共享单车、分时租赁、P2P租车等用车行业巨头“一网打尽”，这在业界为首创。同时，投资机构、产业孵化器、地图企业、租赁公司等生态链上下游品牌，也加入到这场峰会碰撞火花、激辩思维。区别于其他活动，本次峰会主打对话环节，分别以智慧用车、绿色出行，以及共享未来三大主题，让对话嘉宾头脑风暴。

网约车巨头首度同台

国家网约车新政发布，各地陆续出台细则，让网约车行业备受关注。本次峰会，滴滴出行、易到、首汽约车、AA租车四大网约车企业首次齐聚一堂，共同探讨新政后网约车市场的新未来、新格局、新商机。

11月1日，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（以下简称《办法》）正式实施，《办法》对网约车司机、车辆和网约车平台等多方面做了规定。同时《办法》明确，各地可根据《办法》结合本地实际制定具体实施细则。截至目前，杭州、宁波、大连、成都等部分城市率先落地地方细则，包括北京、上海、广州和深圳等一线城市细则蓄势待发。

易观最新发布的《中国互联网专车市场专题研究报告2016》显示，上半年，中国互联网专车交易规模已达到533.3亿元，预计全年将突破1220亿元。中国IT研究中心发布的《2016年中国专车市场研究报告》显示，网约车新政发布后，中国专车出行市场整体规模在三季度继续保持增长，专车市场规模已达394.2亿元，环比增长18.4%。

旺盛的需求和越发正规化的格局，促进网约车市场走向新的制高点。多元化布局成为网约车巨头的聚焦点，包括汽车电商、汽车金融等业务纷纷浮出水面。不过，面对同质化的竞争格局，网约车巨头依然持续烧钱补贴，也让消费者受益，但加剧了行业的盈利难度。这也将成为参会巨头讨论的焦点。

绿色出行成新风口

汽车分时租赁与共享单车成为互联网用车领域的又一大风口。今年以来，共享单车领域诞生了包括摩拜、ofo等品牌，资本助推让共享单车热度飙升。各大品牌在北京、上海、深圳等一线城市跑马圈地，不过高悬在共享单车行业头顶的达摩克利斯之剑也日益清晰。共享单车企业尚未解决停放，与市政规划的矛盾点。同时，产品维护成本高，以及投放回收难的痛点仍在。被品牌看好的盈利基础：使用押金制度也遭到公众质疑，这让共享单车的不可控风险增加，但绿色出行依然是支撑共享单车行业的最大推动力。

新能源汽车分时租赁也是因绿色出行理念成长的重点业态。目前，众多品牌在北京等一线市场开始试水：北汽、首汽、乐视等企业率先布局。同样的距离更低价、更环保。

相比传统汽车，使用手机可以开关车门等操作简单，还可享受更加私密的空间和驾驶的乐趣，新能源汽车分时租赁集众多优势于一身。不过，网点布局相对较少，导致用户难以异地还车，已然成为新能源汽车分时租赁发展的最大瓶颈。

掘金生态链

这是一次聚焦全产业链的大会，除了面向消费端的共享用车品牌外，峰会还邀请了投资机构、地图等金融、技术型企业。汽车租赁公司、P2P租车等，以及与产业相关的旅游、商场企业代表，也加入到活动中。网约车、出租车司机和消费者则构成了生态链的最后一块拼图。

在北商研究院产业研究所专家看来，被互联网改得最彻底的网约车行业，是践行共享理念最合适的载体。同时，以网约车为代表的用车，也是与消费者接触最密切的业态。如何尽快以网约车为载体，让共享经济走上一条可行性发展之路，是公众关注的核心问题。

附1：峰会发言亮点：

1、程世东：

附2：本次峰会出席嘉宾名单：

李海/北京商报总编辑

程世东/国家发改委综合运输研究所城市交通中心主任

宋中杰/嘀嗒拼车CEO

刘珲/16wifi副总裁

张立强/雷峰资本创始合伙人

翁晶/周五咖啡创始人

刘宇/阿里云技术总监（智能交通专家）

邢林/摩拜单车北京总经理

甄爱武/柒壹资本合伙人（智能交通专家）

戴克標/绿狗租车副总经理

王涛/蜂巢互助（互联网互助平台）联合创始人

杜纪栋/飞驰镁物CMO

侯科伟/首汽约车副总裁

王欣/滴滴出行副总裁

冯全林/易到首席运营官

庄智强/AA租车副总裁