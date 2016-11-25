微博校园红人盛典落地西南，联动多方打造蜀地红人成长平台

成都2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月24日晚，首届四川校园红人盛典（以下简称“盛典”）暨“微博校园红人学院西航分院”成立仪式圆满落幕。本次盛典由@四川高校新鲜事儿 等多位高校自媒体用户联合共同发起。作为微博校园孵化的校园红人，@四川高校新鲜事儿 正在逐步成为四川高校自媒体的领军人物，不断向省内高校乃至全国传播校园正能量。

四川高校红人闪耀 导师团亦星光璀璨

本次盛典结合微博校园红人季项目，积极响应团中央学校部“直播青春正能量”的号召。活动期间，共有3000余名高校学子报名参与角逐，覆盖四川73所本、专科及高职院校。经过多项评选环节，最终，年度冠、亚、季军从20强选手中脱颖而出。来自西南航空专修学院的王鹤棣、西南航空职业学院的黄瑜林、四川大学锦城学院的崔乖艺分获年度三强。红人们的才艺，令人惊艳，其自身积极向上的价值取向也充满着温暖与希望。不难预见，红人学员们的未来，大有可为。

盛典当晚，“微博校园红人学院西航分院”成立仪式也正式启动，由西南交通大学宣传部部长汪铮、四川电影电视学院党委宣传统战部副部长欧阳晗萌、希望教育集团企业文化总监郑静、四川广播电视台导演付强、封面新闻编委、文娱总监崔燃五位导师组成的首批微博校园红人学院西南分院导师团正式入驻。

随后，本次盛典的20强作为“微博校园红人学院西航分院”的首批学员，正式加入。四川高校的红人新生代正在以他们最自信的姿态和方式登上微博校园红人的舞台。

微博携手泛美 开启红人新世界

本次活动覆盖四川近百所高校、辐射西南近千所高校。同时，将在后续同步建立西航影视基地，围绕红人进行内容生产的创新尝试。优秀的红人学员，将被输送到相关的平台方、机构方，真正实现校园红人的一体化培养输出体系。

微博校园红人学院的全国首站落户西南航空职业学院，也是微博校园综合考虑的结果。首先西航作为泛美教育集团投资的专项职业院校，在校生超过10000人，专项输出航空职业类人才，无论颜值还是职业水平在业内都有相当不错的口碑。

泛美教育集团对西航的未来发展更是站在社会发展的前沿，西航院校领导对提高学生在新媒体时代的能力也十分重视，多次表示学院教育与新媒体的结合不仅要做，更要做好。而西航对新媒体的认识、应用，也预示着职业学校已经开始拥抱新媒体的变化，甚至进行课程专业的设置。

落地西航是微博校园红人学院在四川的第一步，之后除了传统名校的加入还会有更多的职业院校的融合。在内容制作和内容传播领域更具优势的川影和川传都将陆续加入红人学院，微博此次与西航共同发挥自身的优势打造四川校园红人第一平台，结合微博平台的政府、媒体资源，更能将四川省内的资源在微博大平台进行资源再整合。

微博校园红人 规范行业助力双创

微博校园红人学院选择与各高校合作，一方面推动了高校教育的新媒体化，同时与各高校一起共同推进校园红人市场的规范化、使其往专业性、职业性、市场化的方向健康发展。致力于将红人培养和教学实践，学生职业技能这三方面紧密结合。

正如微博市场渠道副总魏莉女士所说：“这正体现了行业发展逐渐走入正轨。社会大分工的趋势下，专业的人来做专业的事，使得整个行业发展更规范，更高效。”

本次盛典是新媒体发展领先的高校引导联动兄弟院校发展的过程，是本地活跃用户辐射带动其他本地用户的过程，是新媒体和传统媒体融合的过程。更能够利用微博的内容分发平台特性助推学生双创工作的落实推进。