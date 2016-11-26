绿城服务入选MSCI中国小型股指数成份股

幕后英雄华腾金控功不可没

北京2016年11月26日电 /美通社/ -- 在港交所上市仅四个多月的绿城服务集团有限公司（简称“绿城服务”，股份代号：2869.HK），被纳入摩根士丹利资本国际有限公司（MSCI）中国小型股指数成份股，并将于2016年11月30日收市后起生效，对绿城服务来说绝对是一大利好。



绿城服务入选MSCI中国小型股指数成份股的公告



绿城服务上市庆功宴

摩根士丹利资本国际有限公司（MSCI）是一家提供全球指数及相关衍生金融产品标的国际公司，推出的全球股票指数广为投资人参考。获纳入MSCI中国小型股指数的股份须拥有良好经营业绩和发展潜力，并符合MSCI香港小型股指数的市值、流通量、股份流动性等各方面要求。

根据MSCI于2016年11月14日公布的半年度指数检讨结果，中国小型股指数新增22只股票，剔出34只股票，指数调整将于2016年11月30日收市后起生效。其中新增的22只股票中，就包括绿城服务集团有限公司。

新增的22只成份股票，其中大部分股份都已上市数年时间。而绿城服务于今年7月12日才登陆港交所，在如此短的时间内就获得资本市场的认可，被纳入MSCI指数，绿城服务究竟靠得是什么？

绿城服务集团有限公司是中国领先的高端住宅物业服务供应商，提供的服务包括物业管理服务、顾问咨询服务及园区增值服务等三大类。截至2016年6月，绿城服务业务已覆盖中国23个省、80余个城市，总合同服务面积约2亿平方米，成为全国同行业中物业类型最多、服务区域最广、服务面积最大的物业服务企业之一。目前绿城服务已入选国家“智慧城市”专项试点计划，成为19家入围企业中唯一的物业服务企业，6个住宅园区成为住建部“国家智慧城市”试点园区。

数据最有说服力。2016年，绿城服务品牌价值达39.27亿元，并多年获得“中国物业服务百强满意度领先企业”第一名、“中国物业服务综合实力百强企业”第二名、“中国物业服务百强企业服务规模TOP10”第二名等殊荣。据公司最新公布的半年报，2016年上半年绿城服务实现收入16.489亿元，较2015年同期的12.637亿元增长30.5%；其中，净利润同比增长7.6%。

除了公司的优良质地以及优秀的业绩之外，绿城服务能够纳入MSCI中国小型股指数成份股，幕后英雄 -- 其上市辅导公司华腾金控有限公司功不可没。华腾金控为绿城服务提供了全方位专业的上市辅导服务，涉及规范化培训、辅导与监督等方面。对此，绿城服务集团相关负责人给予的评价是：“这一次，华腾金控为我们绿城服务成功登陆港交所主板可谓是立下了汗马功劳。”

华腾金控是一家立足于香港资本市场，集金融顾问、资产运营、香港上市、企业融资、收购并购、市值管理为一体的全方位金融服务机构。致力于为中国与全球领先的大型机构、企业和高净值人群做专业化的资产管理服务。

作为香港资本市场的引领者，华腾金控拥有丰富的资源优势：首先，华腾金控的母公司是展腾投资集团，是一家集金融投资、境外上市、基金管理、资产运营等服务为一体的综合性跨国金融服务集团，是唯一一家拥有澳洲上市服务、股票承销、金融资产管理等等金融全牌照的境内金融机构，在境内外拥有丰富的项目、市场及人脉资源，为企业提供澳洲、美国、香港等海外上市全服务平台，打造了诸如中科光电、富侨足浴、鼎盛鑫等经典的案例。

其次，华腾金控拥有一只豪华的经营与管理团队，集团董事长高健智、集团董事总经理王楷民等高管，具有丰富的金融市场投资和运营管理经验，对香港及国际投资银行以及对国内资本市场有着深入的了解，这些独特优势使得华腾金控，可以为企业提供具有竞争力的投资银行和资本市场的金融服务。

其三，华腾金控拥有实力雄厚的合作伙伴，公司与麦家荣律师行、普华永道等知名机构建立了长期的战略合作关系，在企业IPO上市、国际性公开招股、上市和私募方面，都拥有丰富的经验。

云集上述三大优势，华腾金控精英团队还曾参与了人保集团、海通证券、周大福、新华保险、中信证券等多家知名公司在港交所的IPO，以及思捷环球、人保财险、九龙仓、北京水务等公司的港股供股等。这些案例无疑是对华腾金控公司经营与管理团队能力的最好证明。如此这不难理解，绿城服务集团有关负责人为何在企业登录港交所之后，对华腾金控提供的支持和服务给予高度的评价。

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