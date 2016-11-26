海口希尔顿酒店举办“相爱云端”婚礼秀

海口2016年11月26日电 /美通社/ -- 海口希尔顿酒店今天举办“相爱云端”婚礼秀。此次婚礼秀，海口希尔顿酒店联合元婚礼策划有限公司、塔罗儿婚纱设计品牌、JGO衡美形象与美国皇家保罗，为来宾展现主题婚礼与2017年婚礼潮流趋势。

婚礼秀以“相爱云端”为主题，灵感来源于海口希尔顿酒店高耸入云的城市新高度，与新人们对既难以忘怀又唯美梦幻的婚礼情境的憧憬。婚礼秀在酒店3层海航宴会厅举办，全场布置以象征纯洁爱情的白色系为主，加以匠心独运的花饰与酒店厨师团队精心打造的各式婚礼甜点与主题蛋糕点缀其中，结合酒店独有的多媒体数字灯光环屏系统，渲染出优雅且恢宏的场景。整场活动通过浪漫婚礼秀、创意上菜秀与私人定制婚纱秀，娓娓道来“相爱云端”爱情故事，同时为来宾展示了2017年婚礼潮流趋势。

多位参加婚礼秀的准新人现场预定了自己的专属婚宴，并获得了由海口希尔顿酒店送出的国内外希尔顿全球品牌旗下酒店入住大奖。

“我们通过‘相爱云端’婚礼秀的活动，为来宾们打造一个焕然一新的婚礼体验。看到大家对此次活动褒奖，我感到非常的自豪。此次也非常感谢我们的合作伙伴与我们酒店负责婚宴的团队，是我们共同的努力让此次活动变得精彩纷呈，”海口希尔顿酒店总经理刘志成先生表示，“酒店拥有面积超过2,000平方米的15个多功能会议室，包括690平方米无柱式大宴会厅，可根据不同的婚宴需求自由配置，且都配备先进视听和灯光系统，我们专业的婚宴团队会帮助客人把握每一个细节，为每位踏进人生中重要时刻的新人们谱写至善至美的浪漫乐章。”



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