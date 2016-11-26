海航冷链产业合作基金正式成立

基金合伙人获海冷租赁2亿资金授信

上海2016年11月26日电 /美通社/ -- 11月24日-26日，由中物联冷链委举办的第十届中国冷链产业年会在广西南宁召开。作为大会的重要环节，海航冷链携手中物联冷链委，于25日下午宣布国内冷链物流首个产业合作基金正式成立。沈阳天顺路发、太原万鑫、福建羊程、上海欣捷、江西东华龙、内蒙古旺元、黑龙江昊锐、上海金国、内蒙古海兰特、上海山普生鲜、内蒙古弘通、保定建源等12家国内冷链区域龙头企业成为该基金首批合伙人。



海航冷链产业合作基金11月25日在广西南宁成立



海航冷链产业合作基金首批合伙人参加基金发布仪式

中物联冷链委秘书长秦玉鸣，海航物流运营总裁、海航冷链董事长兼首席执行官桂海鸿，上海易果首席战略官罗彤，海南供销大集中南区域副总裁程诚，宇培供应链副总裁杨君，产业合作基金合伙人企业领导等共计80余人出席活动。

成立仪式上，海航冷链投资总裁王翔作为产业合作基金管理人代表，分别与海航冷链旗下海冷融资租赁有限公司（海航冷链金融事业部）和中国冷藏网签署金融授信协议和IT平台一期运力管理系统服务授权协议，海航冷链将为基金合伙人提供2亿元的整体资金授信，并免费提供物流业务IT系统、车载温控定位设备等。

海航冷链还分别与中国最大全品类生鲜电商平台 -- 上海易果生鲜、中国未来最大城乡商品流通综合服务运营商 -- 海航供销大集、国内优秀民营物流仓储和冷链运营商 -- 宇培供应链签署战略合作协议。

海航冷链投资总裁王翔介绍，海航冷链产业合作基金旨在通过规范化的现代企业治理，为合伙人提供先进物流装备、创新物联网技术、信息化运营系统及定制化金融服务，实现区域互动、优势互补，打破行业竞争壁垒，重构行业竞争格局，打造全国性物流仓运配一体化冷链网。

冷链产业合作基金发起人、海航物流运营总裁、海航冷链董事长兼首席执行官桂海鸿在致辞中谈到，“回眸中国冷链十年之路，可谓如人饮水、冷暖自知，投资人往往比局内人看得更深刻，冷链物流人需要一些冷思考，是选择单打独斗、无序竞争，还是选择共建一个更强大的生命体，从一艘孤舟变为联合舰队。欧美企业的成长机制和扩张方式有共性的规律，中国的冷链物流行业从小散走向强大，也会殊途同归。感谢12家合伙人对基金合作前景和模式的认可，从今日起，我们将结为亲密的兄弟和战友，一起耕耘、一起创作。基金是社会化分工的产物，大家组合在一起，共同的目标是通过基金的良好运作来获取投资收益，海航冷链产业合作基金本质上虽然没变，却从形式上做了创新，更加适合中国冷链行业的特性。我们的合作不只是一个财务性的投融管退行为，更是一场化零为整的军团之战。每一位基金合伙人都有自己的根据地、小网络、优势业务和客户群，合作能否形成叠加、联动、协同和放大，对于未来基金的估值和收益至关重要。海航冷链及基金运营管理公司都将为合伙人的经营发展助力，提供多方位、个性化的配套支持，一起把合伙企业的业务规模做大、盈利能力做强、市场口碑做好。相信我们一起能够做出单独个体所不能做出的事业，我们要自己定义自己的未来，共同为中国冷链行业的发展、变革探索一条新路。”

中物联冷链委秘书长秦玉鸣表示，“过去十年是冷链行业‘野蛮成长’的十年，行业局面散乱，综合性物流公司缺乏。近期，伴随着国家政策红利的释放，行业监管力度的提高以及消费结构的升级，中国冷链行业将进入高速发展期。海航冷链产业合作基金现在成立恰逢其时。今天签约的合伙人大部分都是这个行业的坚守者，希望大家能够真正敞开胸怀、坦诚相待、共同奋战，把产业合作基金打造成冷链行业整合的成功范例。”

在成立仪式后，海航冷链召开了产业合作基金合伙人大会，从基金运营管理、信息系统协同、金融方案支持、财务体系规范、合规风险控制五个方面进行了全方位介绍，并与合伙人企业领导展开了深入研讨。