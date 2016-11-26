易生金服旗下易生支付与华势科技牌照整合取得重大进展

北京2016年11月26日电 /美通社/ -- 华势科技日前宣布，与易生支付整合的备付金账户已成功切换。各项客户服务与业务由易生支付承接，各项业务细节已发布公告周知，此次牌照整合工作取得重大进展。

此次变更整合是易生金服对内的一次业务调整，是公司进行支付业务整合、金融业务创新、提高公司运营效益和品牌价值的重要战略步骤；也是有助于华势科技和易生支付两家核心成员企业发展转型的必要布局。

“实体业务+金融支付”是当下最明确的行业趋势，伴随旅游行业的高速发展，未来三到五年，金融支付对于旅游行业的支撑将更加明显。而线上旅游的发展相对会更快一些，发展速度及市场份额将超过目前的预期。随着海航旅业利用资本投入，完善线上线下旅游业务布局的同时，金融业务也将进一步得到补强。当支付和实体业务结合之后，交易量将呈现几何式的增长，整体运营规模将实现突破，易生金服和银行等其他金融机构的博弈中将获得更大的话语权。

目前，传统支付和移动支付市场均呈现竞争惨烈的现状，支付渠道的丰富、各类支付智能终端也迅速充斥在不同的应用场景中。在支付领域竞争过度的态势下，易生金服将重构现有体系下的新支付业态，提供打通线上线下、虚实结合的一站式旅游金融解决方案。

易生金服表示，此次牌照整合完成后，华势科技将围绕商户服务型公司进行打造，并扮演易生金服内部的创新实验室和孵化器角色。而拥有支付收单全牌照资质的易生支付将进一步从整合海航集团内旅游关联企业、开拓旅游行业合作伙伴入手，构建属于旅游产业的极致的金融支付品牌，成为中国领先的“航+旅+购”支付专家。

此次整合进展，标示着整合工作迎来重要里程碑。原华势科技承接业务的收单机构名称由上海华势信息科技有限公司变更为易生支付有限公司，收单机构代码仍为4831，维持不变，自2016年11月22日起生效并应用；原华势科技承接业务的备付金存管账户由上海华势信息科技有限公司（客户备户金）变更为易生支付有限公司（客户备付金），自2016年11月29日起生效并应用。华势科技与易生支付将全力推进此次主体变更相关工作，确保变更工作的安全性、延续性、稳定性，保障各特约商户、合作伙伴的各项合作权益。