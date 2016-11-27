梦东方构筑“IP王国”“鹿精灵”萌现IAAPA舞台

美国奥兰多2016年11月27日电 /美通社/ -- 北京当地时间11月15日至18日，2016年国际游乐园及景点设备展览会（IAAPA 展会）在美国奥兰多举行。来自中国，已经连续三年参展的梦东方文化娱乐集团（以下简称“梦东方”）再次亮相。在本届展览会上，其自有IP形象小鹿Deer和他的神奇小伙伴饕餮芥末Jame等闪耀登场，给与会嘉宾留下了深刻印象，为世界观众带来独特体验。

美国IAAPA展会迄今已举办了90多届，是目前全球电子游戏游艺产业内历史较为悠久的专业展览会，该展对于参展商以及采购商来讲，其展场硬件及软件设备规划都是目前全球娱乐产业的理想交流贸易平台。IAAPA展会的展品包括有主题公园游乐设备、水上游乐设施、旅游公园及景点相关产品等。

本届展会中，梦东方展示了围绕大北京、大上海、大深圳三大核心区域规划设计的10多个文化旅游项目，其中讲述中国传统文化故事的“梦东方.传奇世界”、展现辽金文化主题的“海之梦（天津）旅游度假区”、传承湖湘文化精髓的“梦幻三湘旅游度假区”等项目获得了参展观众的好评。会后法国Companies des Alpes、美国Vivo Aquatics、加拿大Mi Concept+Design等公司相继与梦东方负责人洽谈了今后合作事宜。

历经14年文化产业探索和实践，梦东方形成了“轻资产+重资产”的完整文化产业链，近年来更是注重“梦东方IP王国”产业的资源整合，创造世界级IP。梦东方业务涉及旅游度假区、文化地标、影视动画、演艺四大领域。

梦东方目前在建项目所在地均围绕中国独特的历史文化、人文风俗、自然资源等进行开发，例如，梦东方.未来世界作为中国首家全球第二家航天主题乐园，带给游客生动的实景太空体验。而梦东方在美国设立电影分公司，则吸纳了包括《蝙蝠侠》、《忍者神龟》、《功夫熊猫》等IP主创成员在内的美国好莱坞顶尖创作人才组成顾问团，与中方团队共同打造了电视动画片《鹿精灵》。《鹿精灵》讲述了主人公九色鹿王后代小鹿迪尔，肩负使命，面对挑战，在精灵和朋友的帮助下历经磨难穿越五个领地，获取金、木、水、火、土五行的能量，战胜敌对势力拯救父母、保卫家园的故事。预计第一季即将在中国播出，并全球发行。