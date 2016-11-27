河北合创荣获第八届中国技术市场金桥奖

以创新筑起金色桥梁

北京2016年11月27日电 /美通社/ -- 2016年11月18日，在北京人民大会堂举办的“第八届中国技术市场金桥奖”颁奖大会上，隆基泰和集团旗下子公司河北合创建筑节能科技有限责任公司（以下简称“合创”）以“新型抗震节能建筑结构体系项目应用研究”荣膺“中国技术市场金桥奖”。

此次大会由中国技术市场协会主办，中华人民共和国科学技术部、国务院发展研究中心、中国国际贸易促进委员会等相关领导、专家学者，以及全国各地科技主管部门和各地方技术市场协会及企业代表500余人共襄盛会。

中国技术市场金桥奖是经国家科学技术奖励工作办公室批准设立、经全国清理规范评比达标表彰工作联席会审核通过的评比达标表彰保留项目，是全国技术市场领域最高的权威奖项，是促进我国科技成果转化，加强技术市场建设的重要举措。

本次大会与往届的不同之处在于，项目奖关注技术上有重要创新，特别是在高新技术领域进行自主创新，形成产业主导品牌及应用高新技术对传统产业进行装备和改造或解决行业发展难点、热点和关键问题的技术项目；集体奖主要关注在科技成果转化过程中起到组织管理和协调作用并取得显著成绩的单位；个人奖主要关注在科技成果转化和推广应用中做出创造性贡献的优秀个人。

“荣获奖项的新型抗震节能建筑结构体系是响应中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，为提升城市建设水平、推荐节能城市建设，发展新型建造方式，大力推广装配式建筑而研发的。“此次颁奖仪式在人民大会堂举行，我们都非常激动，最大的感受就是合创这么多年兢兢业业的研发实践没有白费，得到了国家相关部门的认可。另外，这是合创第一次获得国家科技层面的奖项，对公司市场知名度、今后的市场推广都会起到很大的帮助作用。”河北合创建筑节能科技有限责任公司总经理助理朱春杰先生说。

河北合创作为中国500强企业隆基泰和控股集团旗下全资子公司，创始于2008年底，是为适应国家建筑产业化发展而成立的高新技术企业。随着公司的不断发展壮大，成为了“高新技术企业”、“国家十二五课题科技支撑计划研究单位”、“河北省住宅产业现代化基地”、“河北省科技型中小企业”。也是国内较早一批专注建筑产业化的公司，是集产、学、研于一体的综合基地，拥有20多名由教授级高工、高工、博士、硕士等组成的研发团队,并拥有独立的研发机构（设在天津）。基地目前拥有国内技术含量最高，被科技部鉴定为“国际先进、国内领先”的“装配式整体式剪力墙结构”和“约束混凝土柱组合梁框架结构”建筑体系。

截至2015年底，合创已研发多项实用建筑技术，获得国家专利17项，并主编了国家行业规程《约束混凝土柱组合梁框架结构技术规程》及河北省地方规程4本《复合墙结构技术规程》、《壁式框架剪力墙结构技术规程》、《约束混凝土、混凝土和型钢混合技术规程》和《装配整体式混合框架结构技术规程》。2016年新增“一种复合墙板及其装配整体式结构”国家专利技术，在装配式的建筑的道路上又迈进了一步。公司拥有丰富的装配整体式项目实施业绩，完成实体100万平米。目前建有：亚洲最大的单体商业项目和道国际箱包交易中心项目，河北省第一高装配式住宅项目香邑溪谷保障房项目，河北省第一高装配式商业项目未来城国际中心项目。

河北合创建筑节能科技有限责任公司作为隆基泰和集团旗下子公司，始终贯彻公司经营理念，以“安筑绿色未来”为愿景，致力于建筑产业化，发展绿色建筑模式，成果显著，在未来，合创将持续进行项目研发工作，积极响应国家号召，在“和世界筑未来”的企业精神引导下，不断探索，争取登上更高的山峰。