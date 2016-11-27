仲利国际获邀参加上海市静安区“城市定向挑战赛”

上海2016年11月28日电 /美通社/ -- 2016年11月19日，仲利国际获邀参加上海市静安区“城市定向挑战赛”。活动举办地点在上海静安公园，此次挑战赛的主办方为上海市静安区投资服务委员会、静安区体育局。此次活动和“星星助学金”、“关爱老功臣”公益项目合作，参加活动的每支队伍在规定时间内完成比赛后都可获得2000元的公益基金，捐助给需要帮助的人群。其中，“星星助学金”项目致力于为困难家庭自闭症儿童提供助学金，减轻家庭经济负担，而“关爱老功臣”致力于为静安区发展做出贡献，现身患重病、家庭困难的老功臣提供关爱。



仲利国际参赛队员集体合影

此次活动共吸引了来自多家知名公司的120支队伍。其中，仲利国际的参赛队伍就多达5只，和平安资产管理有限公司共同名列参赛队伍最多的公司之首。其他参与的著名公司还有玫琳凯、上海地铁、光大证券、上海冠生园、中信证券、中国银行、上海银行、农业银行等。

活动从早上八点钟八点钟开始，每支队伍到达比赛现场之后便是舞蹈开场表演，之后为上海市领导致辞。活动流程为每十支队伍分次出发，打完卡之后便冲向下一个地点。此次挑战赛，挑战者共需到达十个地点进行打卡，结束之后返回静安公园，才算完成比赛。这十个任务点分别是静安公园、达邦协作广场、大宁音乐广场、市北高新云立方、协信星光广场、大宁剧院、闸北公园、湖州会馆广场、四行仓库、中共二大会址等新静安区著名景点。

挑战赛结束后成绩出炉，仲利国际分别获得第12、15、31、34、35的优异成绩。到达终点后，每个人都获得主办方颁发的“环行新静安，健步公益行”的奖牌，每支队伍可自行选择自己需要捐助的儿童或者家庭。

仲利国际5支队伍、共25人一齐上台合影，这年轻的25个人共取得了10000元的公益基金，仲利1队捐助对象为上海百乐门大酒店有限公司安保部总经理，该帮扶人员于2012年10月退休，不幸在2015年上半年查出肠癌，当年7月在华东医院做了手术，之后进行化疗，日常治疗费用较大；仲利2队捐助对象为上海华成无线电厂有限公司工程师，因肢体残疾于1999年办理丧劳退休，因此退休工资较低，又患有高血压心脏病等老年疾病，平时药费较高，本人未婚是孤老；仲利3队捐助对象为自闭症儿童，父母都是双职工，妈妈前年查出乳腺癌，早期做过化疗手术，经济十分拮据；仲利4队捐助对象为上海新镇江酒家经营总公司中心店党支部书记、经理，曾任静安区饮食公司党支部委员、党委委员，退休前系新镇江总公司所属的中心店党支部书记、经理，2015年因患淋巴癌，多次在中山医院进行化疗，目前卧床不起，生活不能自理；仲利5队捐助对象为上海和新饭店的退休劳模，患前列腺癌多年，医疗费用大。

仲利国际一直致力于公益，秉持回馈社会的企业理念，积极参与社会各界举办的公益项目。在未来，仲利国际也将持续为公益助力，不断为社会贡献自己的力量。