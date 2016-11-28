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Aptuit任命彼得-格雷为新任Aptuit Holdings, LLC董事长

2016年11月28日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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康涅狄格州格林尼治2016年11月28日电 /美通社/ -- Aptuit今天宣布，该公司任命彼得-格雷(Peter Gray)为董事长。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150709/234432LOGO

格雷先生现将担任董事长，而他先前自2015年3月起一直担任非执行董事。

格雷先生表示：“我很荣幸担任董事长。我期待与董事会其他成员、首席执行官乔纳森-高曼(Jonathan Goldman)，以及知名的科学家共事。作为一个非常出色的独特合作伙伴研究组织(PRO)，Aptuit享有极佳的声誉。我很高兴帮助该公司进一步发展，同时坚守这些核心原则。”

彼得自2015年3月起一直担任Aptuit非执行董事。他目前还担任UDG Healthcare董事长，以及Jazz Pharmaceuticals（贾兹制药公司）和Tekro董事。他原先担任过面向制药行业提供外包开发服务的全球提供商ICON Clinical Research的副董事长兼首席执行官。

Aptuit首席执行官乔纳森-高曼博士在对此评论时表示：“我非常高兴彼得能够担任Aptuit董事长。他带来了在合同研究组织(CRO)方面极其丰富的管理经验和客户关系，这将在我们向前发展之际，为Aptuit提供极大的帮助。”

乔纳森还表示：“在提供真正的端至端完全一体化发现服务，并能同时提供GMP（良好生产规范）（原料药(API)和药物产品）与GLP（良好实验室规范）开发一站式服务方面，Aptuit是唯一的合作伙伴研究组织。”

Aptuit简介

Aptuit提供制药业中最为全方位的服务，从一体化早期发现到中期药物开发，包括药物设计与发现、原料药(API)开发和制造、固态化学、CMC（化学制造与控制）、临床前以及支持GLP/GMP（良好实验室规范/良好生产规范）计划的创新药(IND)。该公司位于英国、意大利和瑞士的基地提供完全一体化的药物发现与开发服务。

Aptuit Holdings, LLC与世界领先的私募股权投资商之一Welsh, Carson, Anderson & Stowe展开合作。

详情请访问：http://www.aptuit.com

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