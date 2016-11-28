朗阁十五载不忘初心 坚持与改变两手共进

上海2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月23日，由新浪主办的第九届新浪中国教育盛典在北京举行，此次盛典聚集了来自国际教育、中小学、留学等多个领域的从业机构、投资方，来自教育部、全国高校、教育专家、社会知名人士等近千教育精英共同出席，聚焦改革与升级的中国教育，盘点了全行业发展态势。处于正在向互联网教育升级中的朗阁教育荣获新浪教育盛典“中国品牌影响力外语教育机构”，得到了业界人士及行业媒体的一致认可，成为当日盛典上最耀眼的明星之一，朗阁教育北京校长陆斌先生受邀参加此次盛典并上台领奖。这也是朗阁教育连续8年荣获此奖项。

同日，陆斌先生在接受了新浪采访，向网友透漏了以下重要信息。

回顾2016年，朗阁的业绩稳步增长，业务量不断提升，在业内的影响力不断加强，取得了令人满意的成果。据陆斌先生介绍，朗阁在2016年主要升级了语言培训配套的服务系统，比如在组织架构、业务流程和产品体系方面进行了调整，以及开启了线上教育品牌朗阁在线，不仅在线上保持与线下小班教学同样的教学质量，而且能满足不同需求不同地域的学员学习语言的需求，真正实现多元化便捷化服务方式，帮助学生打开语言学习新模式。

目前朗阁教育旗下共有包括朗阁在线在内的5大品牌，其中朗阁培训以雅思、新托福等语言培训为主，在上海、北京、南京、广州、成都等35座城市开设了中心，智美教育则专注于初高中生美国留学考试培训服务，欧风培训是德法西意等小语种培训，日韩道专注于纯正日韩语培训。陆斌先生也提到，朗阁近年来逐步加强与语言考试官方的合作互信，逐步推广各品牌的品牌力，希望各个品牌将在自己的领域内不断地发展壮大，将标准化和专业化的运营模式推向全国。

作为业界老牌培训机构，朗阁十五年来的发展历程陆斌先生用四个字来概括，那就是坚持、改变；朗阁一直坚持一切以学员为核心，同时不断改变不适宜的教学方法及学习形式，以达到最好的教学效果及最满意的服务。

在学管老师的选择上，陆斌先生介绍道：“朗阁坚持录取有教学资质证书、英语专八水平或有海外留学背景的老师，这使学员和老师有很多共同话题，可以聊聊雅思考试的体会和出国之后的感受。同时朗阁加强与官方合作，同步更新官方考题、为学员们进行深度解读。”

2016年朗阁正式开启了提供雅思、托福线上教育的朗阁在线项目，学员可以利用这个平台随时在线上完成语言学习任务、不拘泥于时间空间的限制，这也是朗阁为完善教学模式做出的改变。

作为一个优秀的培训机构，学术和服务两块是必须关注的，陆斌先生描绘的朗阁教育是在学术教学和服务方面是这样的：

在学术方面一直坚持学术为先的教学理念，朗阁的两大学术研发机构海外考试研究中心与美国考试学院，拥有上百位资深中外研究人员，会率先解读考试政策及时向学员们公布，力求做到快速准确。

在教学上采用多媒体智能化教学，制定统一教学标准保障教学效果。同时朗阁老师都是经过严格的四轮筛选，每位研究员均通过学员评分、学术评级、实战测分多层考验，在通过认证后才能正式成为朗阁师资团队的一员，入选率仅7%，以此来保证精良的师资团队。

在服务方面朗阁全面升级了“7A教学系统”，升级后的“7A教学系统”包括：官方合作（Authoritative）、学术为先（Academic）、机考模拟（Advanced）、学习闭环（Assisting）、学管服务（Accustomed）、教师面授（Alive）、课程签约（Assuring）；这一直是朗阁的核心体系，很多学员都慕名而来，2017朗阁还会全面启动升级的学管服务提升线下教学效果，和线上学习平台共同形成完整“教学闭环”，为学员提供更多元的服务模式。另外针对雅思近几年逐步会采用机考形式，朗阁已经提前为学员准备好了高还原度考试机房，协助考生进行真实模拟演练。

今年朗阁主要打造“学习型学管”的概念，据陆斌先生介绍，朗阁的“学习型学管”不仅指通过线下课后1对1指导真正实现个性化服务的常规学管项目，更是指线上第一时间跟进所有学员学习情况，与学员及家长及时沟通，架起家校桥，及时调整学生学习计划，保障学生学习进度的升级版学管项目。

在从线下教学质量监控到线上学习监督形成完整闭环的过程中，学习型学管全程参与，不仅可以直接了解学员作业、跟进进度滞后学生的情况，进行重点关注，实现教学的标准化、一体化，家长也可以第一时间了解学生在课堂的表现、学习情况等，通过学习型学管使得学校和学员及家长形成良性互动，是学习效果的有力保障。陆斌先生这样介绍。

作为一个已经连续8年获得中国品牌影响力外语教育机构的品牌，朗阁教育北京及华南区域总经理陆斌先生表示，很感谢新浪教育盛典对朗阁教育的肯定，这会让朗阁来年更有干劲。当然朗阁最需要感谢的是广大学员和家长，没有他们的信任和支持朗阁不可能取得今天的成就。在今后的时间里朗阁会一如既往的坚持学术为先的教学理念，为学员们提供更好的教学服务。相信朗阁和全体的朗阁人会以更专业的教学、更完善的服务回馈新老学员以及社会。