爱游戏WEFUN打造优质电竞平台 内容和经纪体系将持续发力

南京2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月19日，由爱游戏主办的WEFUN微竞技大赛秋季决赛如约上演，70多支战队和500多名单选手经过线上赛的激烈厮杀，最终5支战队共27名选手晋级线下决赛，灭神战队和陈睿分获《王者荣耀》和《魂之幻影》项目秋季赛冠军。赛后，爱游戏WEFUN电竞负责人林赫家与WeFun俱乐部经理、队员一道，就“WEFUN电竞及未来规划、移动电竞行业现状、WeFun俱乐部”等话题接受了多家媒体采访。

WEFUN电竞负责人林赫家在采访中称，看好移动电竞的未来，相信移动游戏行业会趋向稳定和成熟，现阶段最大目标是提升玩家的体验，希望WEFUN微竞技大赛成为普通玩家走向职业选手的最佳平台，WEFUN将提供赛事、内容和经纪的全方位资源。林总称，WEFUN未来还将做更多尝试，内容和经纪体系将持续发力，并透露已经有意向与国外大厂合作拿适合做移动电竞的产品。WeFun俱乐部经理强睿喆也表达了对赞助和直播签约的看法，表示目前战队最重要的任务是提高成绩，不想过早商业化。



WEFUN参赛选手与WeFun战队合影



WEFUN电竞负责人林赫家

林赫家：看好移动电竞前景 WEFUN着重用户体验

记者：请介绍一下今年WEFUN赛事和青训队的情况？

今年WEFUN微竞技大赛秋季决赛是WEFUN电竞赛事体系的第一炮，明年1月还会举办冬季赛和全国总决赛。青训队是我们今年针对想要成为职业选手的玩家推出的，隶属于WeFun俱乐部，《王者荣耀》比赛里的优秀选手都有机会加入。不过我们也会跟选手进行详细的沟通，综合考虑选手的决心、天赋、职业规划等因素，确定最后的名单。青训队与职业队没有明确界限，青训队员只要通过考核就可以上场打职业比赛，这对很多喜欢电竞、想打职业的玩家而言，是最为便捷的圆梦方式。

记者：WEFUN微竞技大赛的举办初衷是什么？最终想要达到什么样的效果？

之前我们也谈到了机会，这个机会不仅仅是举办一次比赛或者一个俱乐部。而是真正给予想进入电子竞技行业的年轻人的一个机会。相对于之前的电子竞技而言，这个行业的苦可以说是被老选手吃完了。但是新人还是很难参与进来，尤其是对于普通玩家来说。WEFUN微竞技大赛就是抱着这样的初衷举办的，无论你是什么样的年龄段的选手、什么类型的玩家，只要你热爱这款游戏，并且愿意为之付出，就可以参与进来。WEFUN就是一个实现这种想法的舞台。

记者：

WEFUN电竞未来会有哪些动作？怎么看待手游生命周期短的问题？

移动电竞整体刚刚起步，我们也是在尝试，除了做赛事外，目前我们也在做内容，包括俱乐部出的一档游戏教学视频《WeFun套路上王者》，节目观看量现在每期大概在200万左右，也不排除以后会推出新的内容。手游生命周期短，我觉得目前行业正在面临洗牌，一些投机的行为，比如快速的出产品、套现、然后离开，这样的行为一定程度上也增强了手游更迭快的印象。我认为行业会慢慢成熟进入平稳阶段，淘汰投机心理，形成一个稳定的生态，也许现在火爆的手游还会接着再火10年，谁也无法确定。我们也在与国外一些厂商谈合作，寻找适合做移动电竞的游戏产品。

记者：WEFUN电竞目前实现盈利了吗？

我们说的收支平衡是指在最终的结果上看，在前期，可能很长一段时间，都会保持一个投入的状态。对我们而言目前盈利不是首要目的，最重要的是用户体验，我们很看好移动电竞未来的发展，也想为此尽自己的一份力。

记者：你觉得手游电竞有哪些地方可以从端游中借鉴？

我觉得端游目前已经是一个非常成熟、非常完善的一些阶段。现在的大型的赛事，比如说《英雄联盟》、《DOTA2》等等，在赛事规则、媒体、奖金分配等等方面都非常健全。但是这样全面完善的体制面前对于人的要求就非常高了，而我们最初看到移动竞技时，一是因为它好玩，另外也是因为它是一个机会。但就发展来说，移动游戏的普及速度更快、上手更简单，所以未来发展不可限量。

WeFun俱乐部：训练放首位杜绝“揠苗助长”

记者：请问总监，您对于WEFUN微竞技大赛以及WeFun电子竞技俱乐部目前的表现还满意吗？

整体来说很满意，仅《王者荣耀》就有70多支战队参与了线上晋级赛，最终决赛有5支队伍参赛，对于一个年轻的赛事来说，有这样的规模和影响力非常让人满意。而WeFun电子竞技俱乐部也同样年轻，对于我们的队员来说，目前取得了KPL小组第二名也让人们看到了他们的努力，所以整体来说对于目前的发展程度和对于未来的预期都很满意。

记者：请问WeFun战队经理，刚才总监也提到了目前战队还是处于一个比较年轻的状态。但是这个行业对于年轻的俱乐部并不是很友好，您是如何看待这种情况呢？

短时间来说，行业的这种情况不可能有所改变。目前我们自己的主要目标是主要提高自己的成绩，其他的都是次要的。因为对于年轻战队或者年轻俱乐部的友好与否，主要是看你能不能出成绩。

记者：请问WeFun战队经理，目前对于这个行业来说，俱乐部很难能赚到钱，而且很少有能拿到稳定赞助的，你对这方面有什么看法？

就像我刚才说的，年轻俱乐部其实主要还是要专注于提升自己。从目前的WeFun战队状态来看，并不是不能拿到赞助，而是不想去。简单来说，直播平台想签约的话很容易，但是因为现在的一点钱去牺牲宝贵的训练时间，甚至说团队交流时间，我觉得都是不值的。但是未来如果WeFun强大到一定的程度，为了选手更好的发展以及俱乐部的未来，是会考虑商业合作的。



WeFun俱乐部经理强睿喆

队员很单纯打职业只为“热爱” 需要更多理解

记者：请问WeFun的队员们，电子竞技这个行业对于新人来说异常残酷，如果没有成绩，你就什么都没有。那么请问你们在投身这个行业中，最终想要从中获得什么？

辅助李桃：我觉得从这个行业中想获得的是一个以游戏为职业的生活状态！毕竟是自己的职业，另一个就是自己对于游戏的热爱了。如果爱好和工作能够结合在一起，做起来会事半功倍。

记者：请问WeFun队员们，在平时的训练结束之后，你们都会做些什么呢？

队长Shadow：看电影吧！什么都喜欢看。

ADCJich1：聊天啊，和网友聊天，和队友聊天。

中单Evidoer：打个人排位赛吧！

上单Summer：听音乐和跑步。挺喜欢慢跑的。

辅助XiaMo：看电影，我喜欢动作电影。

辅助TG：听音乐，有时候会练习练习书法。

记者：请问队长Shadow，国内的网络环境对于选手其实并不好（喷子多），无论什么样的选手都会遇到这种情况，在遇到这种情况时，你是如何应对的？

队长Shadow：不理会吧！（笑）要不然就打打游戏。

战队经理：目前来说，我们大部分队员其实看到了都不是很在意。因为现在他们都比较单纯，除了练习之外，其他并没有特别的事情。所以这种事肯定不会放在心上。当然也请大家多多包容，我们会越来越强。

记者：最后你们想对粉丝们说些什么？

队长Shadow：感谢你们的支持，我们会继续努力训练，会变得更强。