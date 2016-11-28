奥地利与UNIDO签署联合声明 为全球影响力投资基金会提供支持

达到影响力投资和社会创业上面的重要里程碑

维也纳2016年11月28日电 /美通社/ --

奥地利总理克里斯蒂安-克恩(Christian Kern)和联合国工业发展组织(UNIDO)总干事李勇签署联合声明，启动与UNIDO及全球影响力投资基金会（Global Impact Investment Foundation，简称GIIF）的合作。影响力投资现在已成为落实联合国可持续发展目标(SDG)议程的关键手段之一。

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全球影响力投资基金会现在关注通过开发适当的市场结构和工具来鼓励与支持社会企业家，并为他们与影响力投资者牵线搭桥，从而促进和推动全球影响力投资事业的发展。

企业家、影响力投资者和GIIF总裁阿隆-施科拉里克(Alon Shklarek)将此次签署联合声明视为一座至关重要的里程碑，并由此表示：“社会企业家是实现可持续发展目标事业取得进展背后的推动者。对每位有志于此的社会企业家和作为整体的影响力投资议程(Impact Investing Agenda)来说，此次签署联合声明和全球影响力投资基金会获得奥地利共和国与联合国工业发展组织的积极支持，是一座非常重要的里程碑。”

奥地利总理克里斯蒂安-克恩强调了合作对于奥地利的重要性。克恩总理着重指出：“我们必须要为人们提供机会和前景，让他们能够在他们的祖国获得良好的生活条件，而不必逃离。在帮助留在祖国的人们并与他们所在的国家合作这方面，影响力投资是最为明智的一种方式。通过签署联合声明，我们想要与联合国工业发展组织携手，一起让维也纳（奥地利政府）与作为影响力投资先锋的GIIF进行合作。”

联合国工业发展组织总干事李勇表示：“当影响力投资进入主流之时，影响力投资市场现在也迎来了一个重大的转折点。”李勇进一步表示说，联合国工业发展组织现在对与GIIF进行良好实践和新方法开发交流方面的合作抱有浓厚的兴趣。

全球影响力投资基金会网址：http://www.giifoundation.org

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