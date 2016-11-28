通甲优博立足图像测量发力消费升级与购物辅助

中国成都2016年11月28日电 /美通社/ -- 2016年是全球ARVR（增强现实与虚拟现实）全面爆发的元年 -- 尽管这一天来得比预想中有点晚，但随着各大科技巨头、独角兽公司在ARVR领域的先后亮相和深入布局，ARVR市场将在2020年达到超过5000亿美元的市场规模，从而从手机、智能电视、平板、无屏电视、电影屏幕等传统二维视觉载体，全面进入三维立体视觉时代。11月初，位于中国西部的一家成都本土高科技企业通甲优博在全球同步上线iOS，Android平台的SDK下载，最快能让眼镜电商将虚拟试戴功能在2小时内，整合到商家自己的移动端APP上，为电商用户提供前所未有的虚拟试戴服务。



2015年和2016年淘宝天猫双十一眼镜品牌交易指数前十位的品牌 (数据来源：综合淘宝、天猫、相关品牌公开媒介渠道和第三方数据分析工具整理)

2016年中国电商双十一刚过，从突破2000亿人民币的全网交易额来看，ARVR领域，当前切实可行的市场切入点，也许并不是各种极易引发眩晕和不适的VR头盔，也不是价格和学习成本高的AR设备；与传统的服装鞋帽、化妆品双十一大战不同，眼镜品类在今年的市场搏杀中，表现抢眼，值得关注。

实际上，受制于高技术门槛和供应链整合能力，目前ARVR相关底层技术正处于从学术领域向工业界成果转化的前夜，不少市场痛点实际上被刻意忽视和回避。通甲优博，则独辟蹊径，凭借图像测量和计算机室领域多年的学术和研发积累，及几十个国家重点项目的历练，凭借精准、敏锐的市场嗅觉，选中了用户痛点聚集、电商触角尚未普及、传统供给链效率低下的眼镜消费市场，进行单点突破。

今年5月，通甲优博与中国最大的眼镜垂直电商上海可得眼镜完成了iOS移动端的TOPGLASSES™虚拟眼镜试戴功能和消费体验部署，截止7月，两个月时间，获得了来自全球70多个国家和地区，超200万次的眼镜展示 -- 多快好省买到一副心仪的眼镜、墨镜以及美瞳彩片。

通甲优博在全球同步上线iOS后，Android平台的SDK下载，最快能让眼镜电商将虚拟试戴功能在2小时内，整合到商家自己的移动端APP上，为电商用户提供前所未有的虚拟试戴服务。基于增强现实技术的虚拟试戴，广大用户可以在电商的移动客户端将眼镜产品和自己的真实形象直接关联起来，轻松体验佩戴所选眼镜产品的逼真上脸效果，实现在网购眼镜过程中对个人形象的准确把握和塑造。

从眼镜电商和眼镜品牌来看，虚拟眼镜试戴服务还彻底改变了眼镜电商平台的产品展示方式，超高的极高展示效率，将更加海量、更加丰富的眼镜产品，虚拟展现在用户脸部，提高用户体验满意度。虚拟眼镜试戴服务还能通过获取消费者试戴行为数据并进行分析，精准把握消费者需求，从而集中力量开发满足消费者个性化需求的产品，为广大消费者提供更好的消费体验。

一副简单的树脂框架镜，在通甲优博试戴软件的帮助下，能从普通线下眼镜店500 - 1000元的成本，降低到200元以内，还能一键进行智能推荐、查看各个角度试戴效果、进行颜色选择，真正完成了“在网上买到一副性价比高的心仪眼镜”。



通甲优博研发的TOPGLASSES™虚拟眼镜试戴应用 -- 静态试戴效果

本次通甲优博将在2016年首次在全球启动共享式开放下载，同步推出动态试戴、静态试戴、美瞳试戴、尺寸测量四款SDK，针对眼镜行业的需求提供全面解决方案，为眼镜电商、美瞳电商、眼镜品牌等多方行业生态提供专业的服务，以开放、共赢、专业的服务精神，展示出成都本土高科技创业企业包容与创新并举的独特魅力。12月初，通甲优博还将向市场推出虚拟眼镜试戴APP产品，让更多的用户体验到增强现实技术在眼镜消费辅助领域的独特魅力。



双目测量与立体视觉市场未来应用领域

通甲优博后续还将结合图像测量、立体视觉、深度学习等技术核心，不断以消费升级和购物辅助为切入点，把普通消费者纳入产品研发的核心，开发出更多的“让我的生活更加便捷”的服务，实践科技服务社会的创业初心，并努力朝着全球最好的计算机视觉公司的目标行进。