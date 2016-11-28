飞利浦全新数据技术亮相2016年北美放射学会年会

飞利浦PerformanceBridge首次亮相，这是一套全新的运营绩效改善软件和服务系统，能够提供具有实践指导意义的见解，支持和引导放射学决策。

最新推出的市场领先的信息技术和可视化分析解决方案包括Ilumeo Adaptive Intelligence、IntelliSpace Portal 9.0和Universal Data Manager，这些解决方案将重塑影像数据管理方式，帮助提供价值型医疗关护，为放射医师进行无缝协作、并为改善患者疗效提供了新的途径。

荷兰阿姆斯特丹2016年11月28日电 /美通社/ -- 荷兰皇家飞利浦公司（纽约证交所代码：PHG；阿姆斯特丹证交所代码：PHIA）从北美时间12月27日起至12月1日，将在美国芝加哥麦考密克会议中心（McCormick Place）举行的2016年北美放射学会年会（RSNA）上，推出一系列智能化综合互联放射解决方案。在飞利浦展台（6735号），来访者可以体验飞利浦旨在改进诊断效果、完善患者医疗关护、提高运营效率的各项先进技术、整合软件、解决方案与服务。



飞利浦亮相2016年北美放射学年会

放射学是大多数医疗决策的核心，它可以帮助人们在早期阶段发现疾病，并作出精确的诊断和治疗。随着医疗机构不断向价值型医疗转型，它们需要智能解决方案来应对在各环节遇到的挑战，例如改进诊疗效果、降低医疗成本以及提高患者满意度。

“放射医师在选择正确的治疗路径方面发挥核心作用，”飞利浦诊断与治疗业务首席执行官 Robert Cascella 说。“疾病的有效识别和治疗与过去相比，更加依赖先进的诊断技术。飞利浦提供最具创新力的影像技术，并将其与智能信息解决方案整合以支持放射医师的决策，旨在实现一次性精确诊断。”

在今年的北美放射学会年会上，飞利浦将推出全新的医疗科技，并集中展示其全系与放射学相关的整体解决方案。

数字化快速精准的影像，让医生的诊断信心倍增

飞利浦的解决方案可以在首次实现更快速、更精准的诊断，帮助医疗机构改善患者医疗。最近，飞利浦发布了一系列基于核磁共振的应用，这些应用旨在帮助医疗人员更加确信地解决复杂的神经学难题。除此之外，飞利浦还将重点推出如下解决方案和技术：

智能化信息与数据管理，让诊疗方案的制定高效可靠

要提高放射学在改进临床决策和运营绩效管理中的作用，需要临床信息技术和先进云端解决方案的配合。不论是全新的自适应智能和先进的可视化技术，还是新型的统一数据管理和可持续改进解决方案，飞利浦的整合软件、解决方案与服务均可与“飞利浦数字健康平台”结合使用，在更大范围内为放射医师和管理人员提供决策支持。如：

IntelliSpace Portal 9.0版本是一个可通过数据分享、分析和可视化，来实现疾病检查、诊断和疗效评估的最新版综合性解决方案。IntelliSpace Portal 9.0版本在提供实时远程会诊及全方位的诊断工具和优化的工作流程之外，进一步升级拓展了神经学影像分析工具包，不仅可以帮助提高医师影像数据量化分析的准确度、缩短影像后处理时间，还可为医生提供临床决策、评估长期治疗效果提供支持工具，增强他们的诊断信心。

飞利浦全新、先进的 IntelliSpace Universal Data Manager 是一款可拓展、安全的且可互操作的数据管理解决方案，能够支持医疗企业管理大型数据集，包括数以百万的影像和其他渠道的数据，并能通过其医疗网络发送给任何临床人员。

飞利浦 Illumeo 是采用了自适应智能2的新型影像和信息技术，能够重塑和改进放射医师处理医学影像的方式，其内置的智能工具记录了放射医师的偏好，并在了解临床人员的工作环境后，为其提供工具组合和测量手段，并调整用户界面，从而更好地支持临床人员的工作。

在2016北美放射学会年会上，飞利浦还首次推出了 PerformanceBridge，这是一套全新的绩效管理软件与服务系统，能够协助放射科提高工作效率，改善患者体验，提供更好的价值型医疗服务。通过飞利浦数字健康平台（HealthSuite ）， PerformanceBridge 支持放射科管理人员优先改善下列各环节的运营：资产管理、设备运行时间、设备利用率、同行之间的合作、合规以及医疗实践管理。

人性化诊疗环境与流程设计，让患者的体验轻松舒适

飞利浦的技术旨在缩短诊断与治疗的时间间隔，让医疗工作人员在减少重复扫描的情况下，以更高的精准度更快地实施治疗方案。在第一次扫描的时候，患者的焦躁不安会导致扫描失败。飞利浦一流的临床MR系列产品可以通过图像、声音和灯光，给患者营造舒缓的体验，让他们保持轻松状态。飞利浦的先进技术包括：

在年会举办期间，飞利浦还将举办并参加多项活动和研究成果介绍，其中包括：

“重塑放射学”论坛 -- 该论坛于展览期间在飞利浦的6735号展台举办。飞利浦专家及其邀请的嘉宾将简要介绍放射学的作用、影响及其演变。如果您想获取论坛完整的日程安排，请登录：www.philips.com/rsna。

该论坛于展览期间在飞利浦的6735号展台举办。飞利浦专家及其邀请的嘉宾将简要介绍放射学的作用、影响及其演变。如果您想获取论坛完整的日程安排，请登录：www.philips.com/rsna。 智享之夜 -- 活动于11月29日（星期二）晚上6:00-7:30在麦考密克会议中心举行，主持人为来自 Techonomy Media 公司的著名技术记者兼作家 David Kirkpatrick。本次活动的主题为“Facebook对放射学的影响：数字与互联医疗以及社交媒体如何影响医疗机构、患者和医学学科？”参加本次活动讨论的嘉宾有皇家飞利浦公司首席执行官万豪敦、演说家 Dave deBronkart（也叫ePatient Dave），以及来自奥古斯塔大学乔治亚医学院放射与影像系主任 James Rawson 博士。本届年会的所有嘉宾均可报名参加本次活动，报名地址为 http://techonomy.com/RSNA。

如果您想了解更多关于飞利浦在2016北美放射学会年会的参展信息，请登录 www.philips.com/rsna，并通过关注@PhilipsLiveFrom了解飞利浦在年会期间的最新动态。

关于荷兰皇家飞利浦公司

荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2015年健康科技业务的销售额达168亿欧元，在全球拥有大约70,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com/newscenter；或飞利浦中国网站：http://www.philips.com.cn。

[1] 与Gemini TF 16相比。

[2]自适应智能是一个新出现的概念，它将具体的行业模式和知识（比如放射学）与人工智能结合起来，旨在打造一种自适应的情境化体验，能够预判用户行为并改善其工作，飞利浦当前发布的这款Illumeo标志着我们向自适应人工智能迈出了第一步。

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图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161128/0861612743