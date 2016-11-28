飞利浦全新数据技术亮相2016年北美放射学会年会

飞利浦PerformanceBridge首次亮相，这是一套全新的运营绩效改善软件和服务系统，能够提供具有实践指导意义的见解，支持和引导放射学决策。
最新推出的市场领先的信息技术和可视化分析解决方案包括Ilumeo Adaptive Intelligence、IntelliSpace Portal 9.0和Universal Data Manager，这些解决方案将重塑影像数据管理方式，帮助提供价值型医疗关护，为放射医师进行无缝协作、并为改善患者疗效提供了新的途径。
荷兰阿姆斯特丹2016年11月28日电 /美通社/ -- 荷兰皇家飞利浦公司（纽约证交所代码：PHG；阿姆斯特丹证交所代码：PHIA）从北美时间12月27日起至12月1日，将在美国芝加哥麦考密克会议中心（McCormick Place）举行的2016年北美放射学会年会（RSNA）上，推出一系列智能化综合互联放射解决方案。在飞利浦展台（6735号），来访者可以体验飞利浦旨在改进诊断效果、完善患者医疗关护、提高运营效率的各项先进技术、整合软件、解决方案与服务。
放射学是大多数医疗决策的核心，它可以帮助人们在早期阶段发现疾病，并作出精确的诊断和治疗。随着医疗机构不断向价值型医疗转型，它们需要智能解决方案来应对在各环节遇到的挑战，例如改进诊疗效果、降低医疗成本以及提高患者满意度。
“放射医师在选择正确的治疗路径方面发挥核心作用，”飞利浦诊断与治疗业务首席执行官 Robert Cascella 说。“疾病的有效识别和治疗与过去相比，更加依赖先进的诊断技术。飞利浦提供最具创新力的影像技术，并将其与智能信息解决方案整合以支持放射医师的决策，旨在实现一次性精确诊断。”
在今年的北美放射学会年会上，飞利浦将推出全新的医疗科技，并集中展示其全系与放射学相关的整体解决方案。
数字化快速精准的影像，让医生的诊断信心倍增
飞利浦的解决方案可以在首次实现更快速、更精准的诊断，帮助医疗机构改善患者医疗。最近，飞利浦发布了一系列基于核磁共振的应用，这些应用旨在帮助医疗人员更加确信地解决复杂的神经学难题。除此之外，飞利浦还将重点推出如下解决方案和技术：
智能化信息与数据管理，让诊疗方案的制定高效可靠
要提高放射学在改进临床决策和运营绩效管理中的作用，需要临床信息技术和先进云端解决方案的配合。不论是全新的自适应智能和先进的可视化技术，还是新型的统一数据管理和可持续改进解决方案，飞利浦的整合软件、解决方案与服务均可与“飞利浦数字健康平台”结合使用，在更大范围内为放射医师和管理人员提供决策支持。如：
人性化诊疗环境与流程设计，让患者的体验轻松舒适
飞利浦的技术旨在缩短诊断与治疗的时间间隔，让医疗工作人员在减少重复扫描的情况下，以更高的精准度更快地实施治疗方案。在第一次扫描的时候，患者的焦躁不安会导致扫描失败。飞利浦一流的临床MR系列产品可以通过图像、声音和灯光，给患者营造舒缓的体验，让他们保持轻松状态。飞利浦的先进技术包括：
在年会举办期间，飞利浦还将举办并参加多项活动和研究成果介绍，其中包括：
如果您想了解更多关于飞利浦在2016北美放射学会年会的参展信息，请登录 www.philips.com/rsna，并通过关注@PhilipsLiveFrom了解飞利浦在年会期间的最新动态。
关于荷兰皇家飞利浦公司
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2015年健康科技业务的销售额达168亿欧元，在全球拥有大约70,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com/newscenter；或飞利浦中国网站：http://www.philips.com.cn。
[1] 与Gemini TF 16相比。
[2]自适应智能是一个新出现的概念，它将具体的行业模式和知识（比如放射学）与人工智能结合起来，旨在打造一种自适应的情境化体验，能够预判用户行为并改善其工作，飞利浦当前发布的这款Illumeo标志着我们向自适应人工智能迈出了第一步。
###