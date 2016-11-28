中国海滨城市宁波首家希尔顿酒店正式开业

宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店提供东钱湖区域最大的会议空间

宁波和美国弗吉尼亚州麦克莱恩市2016年11月28日电 /美通社/ -- 希尔顿酒店及度假村今日宣布，宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店正式开业，标志着希尔顿 (NYSE: HLT) 首次亮相宁波市。宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店由宁波华茂教育文化投资有限公司投资兴建并由希尔顿经营管理。



宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店

希尔顿亚太区品牌管理副总裁肖恩·伍登 (Sean Wooden) 表示，“宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店准备在华东最重要的港口城市之一宁波确立酒店服务标准。宾客可以预期希尔顿知名服务将带来令人难忘的住宿体验，同时会议和婚礼合作伙伴将发现我们的世界级会议空间是他们举办活动的完美之选。”

酒店位于宁波东钱湖旅游度假区黄金地段，周围景点包括东钱湖水秀花乡主题公园、小普陀和宁波雅戈尔动物园。酒店设有 280 间客房，供宾客享用。在宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店半径 14 千米范围内，宾客会发现启新国际高尔夫球场和二灵山温泉以及南部商务区和购物中心，例如印象城购物中心和银泰百货购物中心。宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店距离宁波栎社国际机场约 20 公里、距离宁波火车站 16 公里，对旅客们来说交通便捷。

希尔顿大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示，“随着我们持续扩大在中国的布局，我们很高兴在另一个重要度假目的地引入希尔顿酒店及度假村旗舰品牌，宁波颇受休闲旅客和活动策划者欢迎。宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店拥有巨大的会议空间和令人羡慕的位置，是我们组合的梦幻新成员。”

宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店享有私人沙滩，在全部时尚客房都可领略湖光山色。每间客房配备 49 英寸 LED 液晶电视、高速互联网接入、宽敞工作空间和沐浴设施。入住行政客房的宾客还可期望客房内有咖啡机并且专享行政酒廊，提供免费早餐、上等好茶叶和欢乐时光鸡尾酒。宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店的康乐设施包括恒温室内游泳池、俯瞰东钱湖的户外游泳池、水疗中心、24 小时现代化健身中心、体育馆和儿童乐园。

宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店广泛的会议设施位于东钱湖度假区内同类最大的独立会议中心。宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店提供 4,000 多平方米室内和户外会议空间，包括 1,170 平方米无柱式大宴会厅、11 个会议室、1,000 平方米户外活动空间和 500 平方米瞰湖露台。这些灵动空间可配置适合各种各样的活动和功能 - 从婚礼到会议 - 全部房间都提供高速互联网接入和最新视听技术。此外，现场商务中心和专业酒店团队帮助确保顺利举办全部活动。

宾客和本地居民可享受酒店内多种多样的美食和饮料选项：

湖畔全日餐厅 提倡开放式厨房理念，通过自助餐和菜单点餐从都市角度全新诠释亚洲和西式美食。

提倡开放式厨房理念，通过自助餐和菜单点餐从都市角度全新诠释亚洲和西式美食。 钱湖阁中餐厅 是提供正宗宁波菜和粤菜的现代化精致中餐厅。钱湖阁有 1 个用餐大厅和 8 个私密包房，为商务活动和家庭聚会提供理想场所。

是提供正宗宁波菜和粤菜的现代化精致中餐厅。钱湖阁有 1 个用餐大厅和 8 个私密包房，为商务活动和家庭聚会提供理想场所。 秀餐厅 是主打有趣且别致的养生火锅理念的特色餐厅，宾客可享用花样繁多的新鲜海鲜、肉食以及有机蔬果。

是主打有趣且别致的养生火锅理念的特色餐厅，宾客可享用花样繁多的新鲜海鲜、肉食以及有机蔬果。 大堂吧 是临湖而居、放松身心的休憩场所，宾客可以蜷腿阅读好书、同时品尝下午茶或举办鸡尾酒休闲商务聚会。

是临湖而居、放松身心的休憩场所，宾客可以蜷腿阅读好书、同时品尝下午茶或举办鸡尾酒休闲商务聚会。 酷点是提供高品质娱乐和优质进口啤酒、葡萄酒与烈酒的别致酒吧。

宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店参加“希尔顿荣誉客会”(Hilton HHonors®)，这是向会员提供“航空里程与酒店积分结合”以及“全年有效兑换期”的唯一客户忠诚度计划。为庆祝酒店开业，2016年11月28日至2017年5月27日期间入住宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店的希尔顿荣誉客会会员将获赠每晚 1,000 希尔顿荣誉客会奖励积分。通过希尔顿官方渠道直接预订的希尔顿荣誉客会会员享受即时优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的专享会员折扣、免费标准 Wi-Fi 和数字化登记入住。

宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店位于中国浙江省宁波市东钱湖旅游度假区连心路99号（邮编：315122）。若要获取更多信息或预订客房，请致电 +86 574 2799 9999 或访问 www.ningbodongqianlakeresort.hilton.com 网站。

媒体可在 news.hilton.com/ningbodongian 网站获取有关酒店的更多信息并下载高分辨率图片。news.hilton.com/openings 网站提供有关希尔顿酒店及度假村最近开业和即将开业的更多信息。若要查看希尔顿酒店及度假村开发筹建项目交互式地图，请访问网站 news.hilton.com/map。

关于希尔顿酒店及度假村

在过去的一个世纪，希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来，其足迹遍布6大洲，拥有超过 570 家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿旗舰品牌，希尔顿酒店及度假村持续确立酒店服务标准，提供新产品创新与服务满足宾客不断提高的需求。希尔顿酒店及度假村是屡获殊荣的希尔顿荣誉客会的一部分。直接通过希尔顿官方渠道预订客房的希尔顿荣誉客会会员可享受多重优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的会员专享折扣、免费标准 Wi-Fi 和数字化设施，例如数字化登记入住、选择房间和仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的电子门卡。在 www.hilton.com 网站开启你的旅程并通过访问 news.hilton.com 网站或在 Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们，了解更多品牌信息。

关于希尔顿

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一，在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾 4,800 家酒店与分时度假酒店，超过 789,000 间客房。97 年来，希尔顿致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿拥有十三大卓越酒店品牌，包括：希尔顿酒店及度假村 (Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村 (Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店 (Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店 (Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村 (DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店 (Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店 (Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店 (Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店 (Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店 (Home2 Suites by Hilton) 和希尔顿分时度假俱乐部 (Hilton Grand Vacations)。同时，屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会® (Hilton HHonors®) 亦由希尔顿统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿官方渠道直接预订客房并享受多重优惠和好处，包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施，希尔顿荣誉客会会员可通过专属应用登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录 news.hiltonworldwide.com 并在 Facebook、Twitter、YouTube、Flickr、LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿联系。