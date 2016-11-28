浪潮两客户获评“2016年工程建设行业信息化推荐案例”

中国杭州2016年11月28日电 /美通社/ -- 当前，信息技术创新日新月异，以“互联网+”为核心的信息化浪潮蓬勃兴起。工程建设行业行业如何+互联网，+互联网之后的工程建设又会怎样？

11月24日-25日，由中国施工企业管理协会主办的第十二届全国工程建设行业信息化高峰论坛暨信息化成果展示交流会在杭州举行。600余家来自全国的大型建筑施工企业高层及信息、财务等相关部门负责人共1500余人参加会议。浪潮作为国内领先的云计算、大数据服务商受邀参加此次论坛。本次会上还发布了“2016年工程建设行业信息化推荐案例”，其中，浪潮的战略客户中交二航局和苏州金螳螂同时入选。

自2005年起，中国施工企业管理协会牵头主办全国工程建设行业信息化高峰论坛，至今已成功举办十一届。本届论坛以“创新·借鉴·前行”为主题，设主论坛、分论坛和成果展三大板块，探讨主题更加多元，案例剖析更加深入，活动形式更加丰富，为来自全国各地的嘉宾提供了一场信息化的饕餮盛宴。

在业务财务税务一体化重难点分析与案例演示分论坛上，浪潮集团建筑行业事业部首席技术官杨锦历做了《加强管理会计 推动业财融合》的主题发言。杨锦历指出，互联网、物联网、大数据等新技术，改变了企业的组织形态、运营模式及成本系统，激发了高层的信息化需求，推动着技术与管理会计的深度融合。从制造企业实施管理会计的经验来看，管理会计信息化主要是基于企业经营的整体价值链的系统之上，围绕全面预算、战略成本、利润中心会计以及内部报告、企业绩效等功能，为企业战略提供支撑。而实现业务和财务深度融合，可以激发管理会计对战略决策和运营管理提供强有力支持。

浪潮财务共享中心从企业财务战略出发，创新性地的将云计算、移动互联网、大数据等新技术与财务共享服务理念进行有效融合，通过帮助企业进行业务改造和流程重组，使财务人员一部分专门在会计工厂做标准化规范化的业务处理，另一部分转型管理会计，做分析决策，让财务更多的和业务一体化，同时借助移动应用、影像集成、差旅服务，打通端到端的业务流程处理，帮助企业实现财务转型，提升工作效率，降低运营和建设成本。

浪潮的战略客户中交二航局和苏州金螳螂就是通过建设财务共享中心，推动业财一体，实现高效管理的典型案例。

通过与浪潮合作，中交二航局建立了财务共享服务中心、财务管理中心和资金管理中心，在财务人员维持120人不变的情况下，支持项目部数量、营业额均增长100%，单张凭证处理成本从22.3元降低到6.3元，不仅实现了企业流程和管理的融合，还打造出“业务流、资 金流、核算流”的三流合一。2015年11月，中交二航局财务共享中心以其卓有成效的工作，荣获CGMA2015“年度优秀共享服务中心奖”

金螳螂建筑装饰股份有限公司是全国最大的装修企业，随着业务的扩大，企业高层对加强财务管控，降低财务运营风险提出了更高的要求。其与浪潮合作的财务共享中心从单纯的绩效分析，不断延伸到对作业质量的管理，以及对员工信用监督，在实现共享中心高效运行的同时，满足了过程控制的要求。

目前，浪潮财务共享方案在建筑业、制造业多个领域取得了良好的应用实践，在中国铁塔股份有限公司、中海石油气电集团有限责任公司、山东省商业集团有限公司等大型集团企业取得了良好的应用实践，并获得一致认可。