2016第十五届慧聪买团牵手活动圆满结束

北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月24日由慧聪安防网主办，广州市科马电子有限公司、广州市阿波罗智能科技有限公司、广州市迪士普音响科技有限公司、广州视控达智能科技有限公司赞助，广东远洋线缆科技有限公司企业提供服装赞助的“2016第十五届慧聪买团牵手活动”正式起航，百余人组成的买家团乘坐大巴去到科马、阿波罗、迪士普、视控达四个企业，开始了参观企业之旅。



慧聪安防网第15届买团活动

24日上午，买家团一行人来到广州市科马电子有限公司，作为本次活动的首站，所有科马人都以最饱满的热情与状态迎接买家团的到来。首先买家团参观了科马的办公机构，包括研发部、运营部、以及展厅和创客空间之后被科马电子的各种优质产品深深吸引。在“幸福管家”推介会的现场上，科马电子董事长刘森林先生致欢迎词。令人意想不到的是，买家团此次在科马行活动中有幸能够见证广州市科马电子有限公司与罗曼基金、中财沃顿、耀月珠宝的签约，科马与各企业的强强联手也必将为安防行业的发展带来更多的商机。

在分享环节中，互联网专家阳君先生针对营销、互联网、跨界等行业热点问题做的精确剖析使买家团朋友们获益匪浅。“幸福管家”项目运营总裁李向阳先生针对产品进行了详细的介绍，短短几分钟的时间里让在场买家团从受益者的角度更加明晰了“幸福管家”项目的市场发展前景。

最后由阳君老师主持的促销活动环节更是引爆了全场氛围，不少买家团朋友们签单抢购，科马方面更是用iPhone7、金条等厚礼回馈客户的青睐。

下午，买家团结束了科马之旅后来到了此次活动的第二站广州市阿波罗智能科技有限公司，慧聪买家团一下车就看到了阿波罗的工作人员站在公司门口热烈的欢迎参观人员的到来，可谓是阵势浩大。在买家团参观智能办公体验厅、智能家居展厅、智能影院体验厅、阿波罗卫浴展厅之后，阿波罗的“加盟商合伙人加盟会”正式开始，阿波罗（中国）有限公司董事长陈志雄上台致辞，并表达了对与会来宾参加此次活动的欢迎与诚挚的谢意。随后广州市阿波罗智能科技有限公司招商总监温俊上台给买家团介绍了与阿波罗合作政策、优惠方式等，温俊的讲话引起了买家团的阵阵掌声，使买家迫不及待的想要与阿波罗现场签单。最后深度洽谈环节，听了阿波罗之前公布的优惠政策后，买家团的朋友们开始争相抢购，热情不减。

25号上午，慧聪买家团来到此次牵手行的第三站 -- 广州市迪士普音响科技有限公司。迪士普工作人员早已列队欢迎，准备工作的认真与细致着实让每一位买家团朋友感动。迪士普极为重视中国传统文化的传承与发扬，特地在本次买家团参观活动中举办了祭孔仪式，买家团朋友们都全身心的投入其中，感受着迪士普对于传统文化的独家解读。随后迪士普企业的工作人员分别为买家团详细的介绍迪士普智慧平台、迪士普未来教育课堂和无纸化会议系统。在了解了迪士普的多种产品之后，买家团一行参观了迪士普音响博物馆。

迪士普方面极为重视本次买家团参观活动，董事长王恒先生特地从会议现场请假回到公司，陪同买家团参观博物馆，并针对迪士普企业的爱国文化和其中融入的传统文化与来宾进行了探讨。买家团朋友们折服于王先生的儒雅与修养，纷纷表示会以王先生为榜样。活动结束之后，迪士普邀请买家团一行赴富都酒家交换参观心得、促成今后的长期合作。

25号下午，慧聪买团来到此次活动的最后一站 -- 广州视控达智能科技有限公司，买家团下车后首先参观了视控达企业的展厅，展厅中展出了楼宇对讲、监控摄像头、车牌识别等产品线，其中部分买家对车牌识别系统甚是感兴趣。参观过程中视控达企业也安排了相应的工作人员解答买家的问题。随后一行人相聚高悦酒家，首先视控达总经理何海洋何总致辞，表达了对慧聪百人买团的热烈欢迎，向大家介绍了视控达企业的创业史及发展史。紧接着视控达企业领导及相关负责人都进行了精彩演讲之后，各位买家已经对视控达的企业发展是产品政策进行了了解。同时对视控达的产品质量、服务及技术非常认可。活动接近尾声的时候，视控达为到来的买家朋友准备了精致的晚宴。至此，慧聪百人买团牵手活动之视控达企业行完美收官。

陪伴是最长情的告白，相守是最温暖的承诺。买家与商家就如同紧紧牵住的双手，通过牵手活动，买家深入到企业一线，打破了买家与企业双方存在的市场沟通障碍。这已经是慧聪安防网主办的第十五届牵手活动，只要是安防企业需要，我们将会继续办下去，陪伴着每一个安防企业成长。每一次买家与商家的完美交易都是此次活动的完美呈现。