勃林格殷格翰联合东南大学开发听力损伤的新型疗法

勃林格殷格翰进军内耳毛细胞再生研究领域

世界上有3.6亿人患有听力损伤疾病，但没有有效的治疗措施。

与中国东南大学开展的新合作是跨边界研究（RBB）的一部分。这一合作旨在探索勃林格殷格翰重点治疗领域以内及超越这些领域的新兴科学。

勃林格殷格翰通过投资早期研究和开创性的科学，为患者带来了医学突破，体现了公司一贯的承诺。

德国殷格翰和中国南京2016年11月28日电 /美通社/ -- 今日，勃林格殷格翰与中国东南大学生命科学研究院共同宣布启动联合研究项目，通过内耳干细胞毛细胞的再生来开发听力损伤的新型疗法。新合作将东南大学柴人杰教授在听力损伤领域世界领先的专业技术与勃林格殷格翰在药物发现和临床研发方面的专业技术结合起来，为目前条件下需求较大的新型疗法的发展铺平了道路。

根据世界卫生组织的数据，全世界有超过3亿6000万人伴有致残性的听力损伤，其中3200万患者是年龄小于15岁的儿童。随着年龄的增长，听力损伤的患病率逐渐增高，严重影响老年人与人交流的能力和生活质量。由于全球人口老龄化现象，这一情况预计会急剧增加。而这些听力损伤的人群有一个共性就是内耳毛细胞的退化。

“我们非常激动能与柴人杰教授及其团队合作，他们在这一新兴研究领域处于世界领先水平，更重要的是，我们开启了在中国的首次合作，”勃林格殷格翰发现研究公司高级副总裁Clive R. Wood博士说。“听力损伤领域是跨边界研究的重点领域，这是我们在该领域的第二次合作。通过这些与生物医药前沿研究领域最创新的科学家开展特别合作，能促进我们的研发，这次合作就是一个杰出范例。”

此次在听力损伤领域上的新的研究合作是勃林格殷格翰新成立的跨边界研究（Research Beyond Borders简称RBB）的一个创举。此项研究是今年年初与日本京都大学在听力损伤领域研究合作的一个补充。通过与东南大学合作，勃林格殷格翰将寻找到毛细胞再生过程中的关键信号通路及蛋白质，并通过这些发现制定可成药策略。最终通过再生医学达到治疗听力损伤的终极目标，解决未被满足的医疗需求。

中国东南大学生命科学研究院院长谢维博士评价道：“我们希望通过这个项目推动毛细胞再生领域的进展，通过和勃林格殷格翰这样的世界一流药企合作，来推进实验室最新研究成果的临床转化应用。”

东南大学该研究项目负责人柴人杰教授表示：“这个项目将阐明内耳干细胞的调控机制，希望通过筛选出促进毛细胞再生的小分子化合物来定位关键信号通路，与勃林格殷格翰一起开发出新型疗法。

“对于这项勃林格殷格翰与中国东南大学共同创立的前沿研究项目，我感到十分自豪。我们非常希望推动与中国科学家的更多合作。我相信这将为未来更多的项目铺平道路。”勃林格殷格翰大中华区兼CEO潘大为先生说。

RBB是勃林格殷格翰研发战略的支柱之一，通过探索研究新兴科学、新适应症和新技术，来补充公司五大核心治疗领域（心血管系统、呼吸系统、中枢神经系统、免疫系统和肿瘤），从而扩大研发机会。RBB目前重点研究领域包括再生医学、微生物和基因治疗等新技术。RBB将为公司在核心治疗领域内外提供新的创新机会，并确保勃林格殷格翰能在生物医药研究接下来的创新大潮中抢占先机。

亚洲正快速成为生物医药研究领域的创新热点，在再生医学研究领域占据领先地位。勃林格殷格翰将继续扩大RBB的科研活动，并正在不断扩大亚洲的合作。通过以长远的眼光结合前沿科学，公司期望获得新一代的医学突破，解决尚未满足的医学需求，不断改善患者生活。