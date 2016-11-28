私募股权投资定制专家 清科财富再次助力上市公司实现产业布局

北京2016年11月28日电 /美通社/ -- 近期，立思辰发布公告其全资子公司北京康邦科技（以下简称“康邦科技”）以自有资金2.51亿元收购跨学网100%股权，交易完成后，跨学网将成为康邦科技的全资子公司。

跨学网成立于2014年12月，是一个面向中小学生的在线学习平台，其服务功能包括向学生提供直播课程和向老师提供备课资源。

作为此次收购方康邦科技的母公司，立思辰不是第一次与跨学网有交集。

2015年，立思辰与清科财富进行合作，共同设立了“清科辰光”私募股权投资基金，投资方向为互联网教育。清科财富隶属于清科集团，专业为中国超高净值个人、机构、家族以及上市公司提供私募股权投资规划与配置服务。清科财富发起“清科辰光”的目的即根据立思辰的发展战略进行投资项目选择，有效助力立思辰教育战略扩张计划。

同年9月，清科辰光以2,300万元投资金额对跨学网增资，获取跨学网20%股权。此后近一年时间，跨学网发展速度加快，至被康邦科技收购前，跨学网的净利润实现了约200%的增长。

除了财务数据的增长，收购后，跨学网稀缺的内容资源和丰富的渠道资源也将成为立思辰教育生态资源端的有利补充。

清科集团董事总经理杨敏介绍：“清科财富依托清科集团在股权投资市场的深厚背景与资源，通过与上市公司成立产业及并购基金的方式，协助上市公司实现良性市值管理，做大产业布局。这种通过产业/并购基金的方式，为上市公司的战略布局储备标的，与上市公司形成业务协同，最终实现上市公司、被投企业、GP管理公司及其投资人多赢的局面。”

除了与立思辰的合作，清科财富此前还曾与片仔癀、岭南园林等上市公司合作设立产业基金。

此外，清科财富还通过帮助家族及超高净值个人及机构进行股权类资产配置，实现投资者新的财富增长。自2012年成立至今，清科财富已累计为上万个人和机构以及国内多个顶尖家族提供私募股权投资配置服务，为多家知名上市公司提供产业布局及市值管理服务。