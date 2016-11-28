2016年北美放射学年会 飞利浦重新定义放射学

2016年11月28日 14:00 编辑：
经理人网编辑
荷兰阿姆斯特丹和美国芝加哥2016年11月28日电 /美通社/ -- 放射学是大多数医疗决策的核心，它可以帮助人们在早期阶段发现疾病，并作出精确的诊断和治疗。随着医疗机构不断向价值型医疗转型，它们需要相应的智能解决方案，以改善财务绩效，提高工作效率，改进诊断与治疗效果并提升患者满意度。
在2016年北美放射学会年会（RSNA）上，飞利浦将展出其全系与放射学相关的整体解决方案、临床医疗信息技术与绩效管理服务，旨在改进医生临床表现，提升患者满意度和卫生系统的绩效管理。在本届年会上，飞利浦还将推出各种旨在改进诊断效果、完善患者医疗并提高运营效率的综合智能型互联放射解决方案及先进技术与服务。
放射医师在选择正确的治疗路径方面发挥着核心作用。疾病的有效识别和治疗与过去相比，更加依赖先进的诊断技术。飞利浦提供最具创新力的影像技术，并将其与智能信息解决方案整合以支持决策，旨在实现一次性精确诊断。利用其最新创新成果，飞利浦致力于帮助客户降低成本，同时改善患者体验，提高诊疗效果。
飞利浦还推出了先进的医疗技术、整体软件、解决方案与服务，以帮助放射医师转变自身角色。放射医师持续面临的挑战是要用更少的投入取得更大的产出，在此背景下，飞利浦利用先进技术和整合解决方案，充分发挥信息技术和决策支持手段的潜力，帮助放射医师提升自身能力，让他们可以在减少扫描的情况下，实现精准诊断，从而提升患者体验。
飞利浦将在如下三个重点领域重新定义放射学：
- 数字化快速精准的影像，让医生的诊断信心倍增 -- 在图像质量提高的情况下，即使减少扫描次数也可以实现精准诊断。随着部门之间的沟通更加顺畅，信息获取更加便捷，客户的工作效率也就可以随之提升。因为减少了不必要的扫描，客户可以获得更好的经济回报。
- 智能化信息与数据管理，让诊疗方案的制定高效可靠 -- 通过全面提供影像、服务、信息与分析解决方案，飞利浦为客户提供深刻洞察，帮助管理者和临床工作人员做出更科学的医疗决策。飞利浦的先进技术与整体解决方案可以让放射医师及放射管理人员深刻洞察临床与运营数据，并提供有实践指导意义的信息，助力提升患者体验，提高诊疗效果并降低成本。
- 人性化诊疗环境与流程设计，让患者的体验轻松舒适 -- 飞利浦的技术旨在缩短诊断与治疗的时间间隔，让医疗工作人员可以在减少扫描的情况下，以更高的精准度更快地实施治疗方案。在第一次扫描的时候，患者的焦躁不安会导致扫描失败，而飞利浦一流的临床MR系列产品与飞利浦医疗首创的AE MR逸境解决方案的强强联合可以通过图像、声音和灯光的全方位融合，引导患者轻松、愉悦的完成整套影像学检查。扫描结果清楚易懂，医疗人员可以直接向患者展示，用于介绍诊断与治疗方案。
在飞利浦展台（B厅的6735号展位），观众可以亲身体验公司各种先进技术和整体软件、解决方案和服务，飞利浦旨在改进诊疗效果、完善患者医疗并提高运营效率，其中包括：
信息技术：
- IntelliSpace PACS -- 该解决方案是企业级图像管理平台，可以根据诊断需要提供图像和患者信息，帮助医疗团队做出科学的临床决策，提高组织运营效率，改善财务表现，并提高患者的诊疗效果和满意度。
- IntelliSpace Portal -- 这是一个可通过数据分享、分析和可视化，来实现疾病检查、诊断和疗效评估的综合性解决方案。IntelliSpace Portal可提供实时远程会诊及全方位的诊断工具和优化的工作流程，不仅可以提高影像数据量化分析的准确度和可视化效果、缩短影像后处理时间，还可为医生提供临床决策支持工具，增强他们的诊断信心。
- IntelliSpace Discovery -- 一个专门用于管理科研数据、快速集成新工具以及帮助医生进行临床评估的一体化科研平台，其中的肿瘤科研套件可提供病灶的纵向追踪及高级特征描述功能。
- IntelliSpace PACS Radiology Workplace解决方案 -- 这是一个能够提升工作效率的先进解决方案，它可以实时支持工作流程管理，对日常功能进行自动化处理，消除阅读顺序选择中的主观性。如果有未阅读的检查结果，其工作流程管理台会向放射医师发出提示。
- DoseWise -- DoseWise Portal是一个综合性辐射剂量管理解决方案，它旨在有效管理患者医护人员的辐射风险。它可以让医疗机构在多种诊断场景下为患者及其临床工作人员纪录、分析并监控放射剂量。
- 绩效管理解决方案 -- 飞利浦还会推出全新的旨在改进医疗实践管理、优化使用与维护并改善剂量管理的整体解决方案与服务。特色解决方案包括升级后的飞利浦 DoseWise和OmniSphere。OmniSphere是一个基于服务器的，由工具、应用和解决方案组成的新型生态系统，它可以帮助客户提高业务效率，优化业务运营。
诊断影像：
- Ingenia家族全数字MRI系统 -- Ingenia全数字系列MR，卓越的dStream全数字影像链将图像的信噪比提升40%，FlexStream工作流将工作效率有效提升30%。飞利浦磁体内孔径环境逸境体验系统可以显著提升患者体验，降低67%的扫描重复率，它采用AutoVoice（自动语音提醒系统）和ComforTone（智能降噪）技术把检查变成一次轻松的体验。Ingenia 1.5T旨在让扫描一次成功，杜绝重复扫描，在提升工作效率的同时，提高患者的舒适度[1]。Ingenia 3.0T则提供更为先进的临床和科研的应用，更显著地提升工作质量和效率，有效应对当今的医疗挑战。
- MR Neuro应用 -- 飞利浦针对Ingenia家族全数字MRI系统打造的全新神经诊断系列应用，为医生提供以患者为中心的全方位手段。这些应用为医生提供高质量的神经解剖影像，并提供多维度数据，为诊断提供决策支持。
- Vereos全数字PET/CT -- 全球首创的全数字PET/CT，它采用了飞利浦专利DPC数字光子探测技术。与传统模拟PET/CT相比[2]，它提供近二倍的空间分辨率、灵敏度增益和定量精确度。
- IQon光谱CT -- 飞利浦历经十年探索和实验，终于攻克“三明治”双层探测器核心技术，成为CT发展历史上一个全新的里程碑！它具备以下三个特点：
- 纯净光谱成像业界率先实现“同时、同源、同相”的光谱数据采集模式，保证时间、空间、光谱分辨率的匹配，最大FOV达到50cm，把光谱成像模式成为临床常规扫描就可以实现的模式！
- 精准病理诊断。通过光谱成像的定量、定性分析，让再小的病灶也无处遁形、让物质鉴别更加精准，实现肿瘤性质的精准诊断与鉴别诊断。
- 降低辐射剂量和造影剂用量。光谱CT平台，实现超低剂量的光谱扫描，200级的光谱能量显示，保证图像质量成倍提升，同时减少造影剂使用量，扩展了适应症的范围，利于肝肾功能不佳患者检查。
- Skyflow Plus 第二代超级栅 -- 飞利浦数字X线基于第一代超级栅基础上，研发出可应用于全身各部位的数字虚拟滤线栅技术，从源头解决移动拍片效率与图像质量之间的矛盾。
- 量子计数微剂量乳腺三维断层 -- 基于量子计数（Photon-counting）的乳腺三维断层技术,可使三维成像达到比常规二维图像更低的剂量，极大降低辐射风险。
- CombiDiagnost R90平板胃肠造影系统 -- 飞利浦数字X射线系统将会重点展示CombiDiagnost R90，它采用DSA的栅控技术，提供静态拍片与透视功能，是一个功能强大的高端全数字平板胃肠造影透视系统。
超声：
- EPIQ -- EPIQ 超声诊断系统的AIUS 解剖智能解决方案，让使用者更易于操作及应用，可获取更多的临床诊断信息，具有良好的重复性。
- Affiniti -- Affiniti超声诊断系统提供强大的主机平台及人机工程学设计，让使用者获得高质量的诊断影像，提高诊断信心，同时兼备舒适的操作体验。Affiniti30是Affiniti家族的新产品, 针对全身应用提供经济型的解决方案。
- Lumify -- Lumify 移动智能超声，APP应用软件支持扩展的临床应用，为医生提供灵活，联网，移动的设备，完成疾病的诊断及病人信息整合（该产品中国暂无注册证，无法销售）。
- MaxVue -- Maxvue在EPIQ和Affiniti超声诊断系统中,将图像显示面积扩大到21.5英寸，高清呈现。
- ElastPQ Imaging -- 实时彩色编码剪切波弹性成像, 简易操作即可对肝病进行评估，帮助减少或避免肝活检
图像引导治疗：
如果您想了解更多关于飞利浦在北美放射学会年会的参展信息，请登录 www.philips.com/rsna，并通过关注@PhilipsLiveFrom了解飞利浦在年会期间的最新动态。
注解：
[1] 患者舒适度提高是与没有采用内孔径解决方案相比的；工作效率提高是与没有采用FlexStream解决方案相比的。
[2] 与Gemini TF 16相比。