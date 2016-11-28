2016年北美放射学年会 飞利浦重新定义放射学

荷兰阿姆斯特丹和美国芝加哥2016年11月28日电 /美通社/ -- 放射学是大多数医疗决策的核心，它可以帮助人们在早期阶段发现疾病，并作出精确的诊断和治疗。随着医疗机构不断向价值型医疗转型，它们需要相应的智能解决方案，以改善财务绩效，提高工作效率，改进诊断与治疗效果并提升患者满意度。

在2016年北美放射学会年会（RSNA）上，飞利浦将展出其全系与放射学相关的整体解决方案、临床医疗信息技术与绩效管理服务，旨在改进医生临床表现，提升患者满意度和卫生系统的绩效管理。在本届年会上，飞利浦还将推出各种旨在改进诊断效果、完善患者医疗并提高运营效率的综合智能型互联放射解决方案及先进技术与服务。

放射医师在选择正确的治疗路径方面发挥着核心作用。疾病的有效识别和治疗与过去相比，更加依赖先进的诊断技术。飞利浦提供最具创新力的影像技术，并将其与智能信息解决方案整合以支持决策，旨在实现一次性精确诊断。利用其最新创新成果，飞利浦致力于帮助客户降低成本，同时改善患者体验，提高诊疗效果。

飞利浦还推出了先进的医疗技术、整体软件、解决方案与服务，以帮助放射医师转变自身角色。放射医师持续面临的挑战是要用更少的投入取得更大的产出，在此背景下，飞利浦利用先进技术和整合解决方案，充分发挥信息技术和决策支持手段的潜力，帮助放射医师提升自身能力，让他们可以在减少扫描的情况下，实现精准诊断，从而提升患者体验。

飞利浦将在如下三个重点领域重新定义放射学：

数字化快速精准的影像，让医生的诊断信心倍增 -- 在图像质量提高的情况下，即使减少扫描次数也可以实现精准诊断。随着部门之间的沟通更加顺畅，信息获取更加便捷，客户的工作效率也就可以随之提升。因为减少了不必要的扫描，客户可以获得更好的经济回报。

在图像质量提高的情况下，即使减少扫描次数也可以实现精准诊断。随着部门之间的沟通更加顺畅，信息获取更加便捷，客户的工作效率也就可以随之提升。因为减少了不必要的扫描，客户可以获得更好的经济回报。 智能化信息与数据管理，让诊疗方案的制定高效可靠 -- 通过全面提供影像、服务、信息与分析解决方案，飞利浦为客户提供深刻洞察，帮助管理者和临床工作人员做出更科学的医疗决策。飞利浦的先进技术与整体解决方案可以让放射医师及放射管理人员深刻洞察临床与运营数据，并提供有实践指导意义的信息，助力提升患者体验，提高诊疗效果并降低成本。

通过全面提供影像、服务、信息与分析解决方案，飞利浦为客户提供深刻洞察，帮助管理者和临床工作人员做出更科学的医疗决策。飞利浦的先进技术与整体解决方案可以让放射医师及放射管理人员深刻洞察临床与运营数据，并提供有实践指导意义的信息，助力提升患者体验，提高诊疗效果并降低成本。 人性化诊疗环境与流程设计，让患者的体验轻松舒适 -- 飞利浦的技术旨在缩短诊断与治疗的时间间隔，让医疗工作人员可以在减少扫描的情况下，以更高的精准度更快地实施治疗方案。在第一次扫描的时候，患者的焦躁不安会导致扫描失败，而飞利浦一流的临床MR系列产品与飞利浦医疗首创的AE MR逸境解决方案的强强联合可以通过图像、声音和灯光的全方位融合，引导患者轻松、愉悦的完成整套影像学检查。扫描结果清楚易懂，医疗人员可以直接向患者展示，用于介绍诊断与治疗方案。

在飞利浦展台（B厅的6735号展位），观众可以亲身体验公司各种先进技术和整体软件、解决方案和服务，飞利浦旨在改进诊疗效果、完善患者医疗并提高运营效率，其中包括：

信息技术：

诊断影像：

超声：

EPIQ -- EPIQ 超声诊断系统的AIUS 解剖智能解决方案，让使用者更易于操作及应用，可获取更多的临床诊断信息，具有良好的重复性。

Affiniti -- Affiniti超声诊断系统提供强大的主机平台及人机工程学设计，让使用者获得高质量的诊断影像，提高诊断信心，同时兼备舒适的操作体验。Affiniti30是Affiniti家族的新产品, 针对全身应用提供经济型的解决方案。

Lumify -- Lumify 移动智能超声，APP应用软件支持扩展的临床应用，为医生提供灵活，联网，移动的设备，完成疾病的诊断及病人信息整合（该产品中国暂无注册证，无法销售）。

MaxVue -- Maxvue在EPIQ和Affiniti超声诊断系统中,将图像显示面积扩大到21.5英寸，高清呈现。

ElastPQ Imaging -- 实时彩色编码剪切波弹性成像, 简易操作即可对肝病进行评估，帮助减少或避免肝活检

图像引导治疗：

如果您想了解更多关于飞利浦在北美放射学会年会的参展信息，请登录 www.philips.com/rsna，并通过关注@PhilipsLiveFrom了解飞利浦在年会期间的最新动态。

注解：

[1] 患者舒适度提高是与没有采用内孔径解决方案相比的；工作效率提高是与没有采用FlexStream解决方案相比的。

[2] 与Gemini TF 16相比。