大连君悦酒店圣诞点灯仪式点亮”心”希望

开启圣诞季精彩篇章

大连2016年11月28日电 /美通社/ -- 圣诞节是个快乐的节日，也是一个温暖的节日，更是一个表达爱心的节日。在家人朋友互送礼物、相互关怀时，爱的火苗同样闪烁在欢乐的活动中。

2016年11月25日晚6时，大连君悦酒店于二层大堂举办圣诞节点灯仪式。今年活动的主题为 -- 点亮“心”希望，憨态可掬的小熊将承载着“心”的希望，为患有先天性心脏病的儿童们带来福音。酒店携手大连医科大学附属第一医院，将售卖爱心小熊的全部收益，用于救治有医疗需求却家庭贫困的孩子，为他们点亮“心”的希望。

活动当晚，酒店充溢着浓郁的圣诞气氛，大堂遍布着为患有先天性心脏病的孩子们带来“心”希望的爱心小熊。在星海广场星光幼儿园小朋友们稚嫩可爱的歌声中，君悦酒店圣诞点灯仪式正式开始。



儿童唱诗班唱响圣诞颂歌

酒店经理李俨女士致辞，并同大连医科大学附属第一医院温主任共同点亮圣诞树。



酒店经理李俨女士致辞

在掌声与欢呼声中，由酒店员工带来的圣诞舞蹈闪亮登场。萌萌的爱心小熊与圣诞老人一同动感起舞，将点灯仪式的欢乐气氛带向高潮。



酒店员工带来欢快的圣诞舞蹈

唱诗班美妙的歌声、慈祥和蔼的圣诞老人、佩戴着爱心名章的小熊以及欢快活泼的舞蹈，同美丽的圣诞树一同闪耀整个节日季。祝福与爱也将就此点亮，洒满整个滨城。

欢乐圣诞季，怎能没有美食相伴？酒店各餐厅准备好了丰富的节日活动，为大家庆祝充满祝福与幸运的节日。

乐厨将为您带来：

- 圣诞季周末亲子大餐

点灯仪式至圣诞节前的四个周末，在温馨舒适的乐厨享用圣诞季早午餐的同时，孩子们还可以与可爱的毛绒熊互动拍照并一起游戏，他们最喜欢的圣诞老人也将光临乐厨，为他们送上节日的祝福和圣诞礼物，并进行幸运大抽奖活动。欢乐的笑声充溢整个餐厅，尽情享受节日带来的欢乐氛围吧！

圣诞季亲子早午餐用餐时间：11月26/27日，12月3/4、10/11、17/18日11:30-14:00。可享受无限畅饮气泡酒、果汁、软饮与圣诞特饮礼遇，每位CNY 258*。

圣诞季亲子晚餐用餐时间：11月25/26日、12月2/3、9/10、16/17日17:30-21:00。

可享受无限畅饮气泡酒、果汁、软饮与圣诞特饮礼遇，每位CNY 338*。

- 平安夜奢享晚宴

平安夜即将来临之际，乐厨邀您聆听唱诗班美妙的节日颂歌，在圣诞树下许下美好的愿望，与亲朋好友举杯畅饮、大快朵颐，尽情感受平安夜轻松愉快的氛围，共同迎接美好的明天！这里有西方传统节日与美食的精彩演绎，令人惊喜的近景魔术表演…….一系列精彩活动将带来整晚的欢声笑语，还有幸运大奖惊喜降临！

平安夜自助晚餐每位CNY 888*，含精选红、白葡萄酒，果汁，软饮及圣诞特饮无限畅饮。

6-11岁儿童可享受优惠价CNY 438

6-11岁儿童可享受优惠价CNY 438 时间：12月24日17:30-21:00

座位有限，敬请提前预约（12月11日前预定可享早购优惠：每位CNY788*）。

- 圣诞夜悦享晚宴

在西方，圣诞节是举家欢聚，传递温暖的重要节日，丰盛的节日晚餐更是圣诞节不可或缺的组成部分。今年圣诞节之夜，乐厨将为您带来丰盛奢华的圣诞盛宴，不仅有经典的圣诞佳肴，还有品种繁多的中、西、日式美食以及甜美精致的圣诞甜品，连同多款精选酒水畅饮，定能满足您的味蕾！当宛如天籁之音的圣诞歌伴随着玲珑闪烁的圣诞树悠然而起，精彩的表演以及幸运大奖也将出场，温暖团聚在乐厨餐厅欢乐流淌。

圣诞夜自助晚餐每位CNY 588*，含精选红、白葡萄酒，果汁，软饮及圣诞特饮无限畅饮。

6-11岁儿童可享受优惠价每位CNY 298

6-11岁儿童可享受优惠价每位CNY 298 时间：12月25日17:30-21:00

- 新年前夜晚宴

圣诞过后，便是一年一度的跨年之夜了。在一年的最后一天，约上亲朋挚友，一同享用美味的大餐，珍惜现在，祝福未来，岂不是更加意义非凡？在乐厨精彩的员工表演与激动人心的抽奖中度过美好时光吧！

新年前夜自助晚餐每位CNY 388*，含精选红、白葡萄酒，果汁及软饮。

6-11岁儿童可享受优惠价每位CNY 198

6-11岁儿童可享受优惠价每位CNY 198 时间：12月31日17:30-21:00

地点：酒店一层

详情垂询请致电：0411 3940 8696

- 香汇为您精心打造“圣诞烧烤狂欢夜”

在休闲舒适的亚洲烧烤餐厅 – 香汇，望着远处的霓虹灯闪烁，感受餐厅精心营造的节日气氛。在尽情享受喷香四溢的烤肉的同时，您还将欣赏到各种精彩纷呈的表演。幸运抽奖活动也为客人们准备了丰厚的惊喜大奖，将圣诞节的欢乐氛围推至高潮！

12月24日17:30-21:00平安夜烧烤自助每位CNY 488*，含葡萄酒，啤酒，烧酒及酷乐无限畅饮。6-11岁儿童可享受优惠价CNY 238。

12月25日17:30-21:00圣诞节烧烤自助每位CNY 388*，含葡萄酒，啤酒，烧酒及酷乐无限畅饮。6-11岁儿童可享受优惠价CNY 198。

地点：酒店四层

详情垂询请致电：0411 3940 8699

- Dalian.Dalian圣诞精选套餐

在位于酒店46层，素有“观海佳地”之称的Dalian.Dalian中餐厅欢度圣诞，一定别具风味。无论是餐厅辽阔壮观的城景海色，还是色香味俱全的中餐佳肴，都可以俘获你的心。平安夜时，欢乐的节日表演和幸运抽奖将把Dalian.Dalian变成欢乐的海洋，令人乐在其中！

窗边观景座位：每位CNY 588 *

大厅座位：每位CNY 488 *

时间：12月24日17:30-21:00

地点：酒店46层

详情垂询请致电：0411 3940 8779

- 糖立方 -- 甜品控无法拒绝的圣诞甜品天堂

圣诞节这种甜蜜温馨的日子怎能少了圣诞甜品呢？糖立方圣诞甜品新鲜出炉，不仅精致美味，还饱含满满的祝福，寓意未来的日子都可以甜甜美美。姜饼小人、小熊曲奇、圣诞老人巧克力等等形态各异、造型可爱的圣诞甜品尽在这里，甜品控们赶快选购吧！

供应时间：11月25日至12月25日

地点：酒店一层

详情垂询请致电：0411 3940 8697

*以上价格需加收15%（含服务费和税费）

联系人：

苑硕

市场传讯部经理

大连君悦酒店

+86 411 3988 1234

181 0409 8998

sally.yuan@hyatt.com



图片- http://photos.prnasia.com/prnh/20161128/0861612764-a

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