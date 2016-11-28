2016中国国际铅酸蓄电池高峰论坛将于12月中旬在西安召开

天津2016年11月28日电 /美通社/ -- 铅酸蓄电池作为化学与物理电源行业产值规模最大的产品系列，在汽车、电动自行车、通信、储能等领域获得了广泛的应用，2015年铅酸蓄电池产量增长9.8%，达到22,400万KVAh，销售收入增长8%，达到1390亿元。
随着环保整治和行业规范制度的实施，铅酸蓄电池行业的新格局已经形成，行业集中度大幅提高。如何在传统的应用领域继续保持铅酸蓄电池的竞争力？如何在储能、4G通信和启停车辆市场与锂离子电池去竞争？如何在原材料大幅波动的市场环境中稳步发展？积极推进铅酸蓄电池行业的技术进步、加快实施铅酸蓄电池行业的自动化改造和智能制造步伐、做好铅酸蓄电池行业的回收再生利用、提高再生铅利用比例等，将是铅酸蓄电池行业迎接挑战的重要举措。
“2016年中国国际铅酸蓄电池高峰论坛”将邀请二十多位国内外专家分享他们在上述领域的最新进展和应对之策（后附主要演讲报告）。
主办单位：中国化学与物理电源行业协会
承办单位：中国化学与物理电源行业协会
中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会
风帆有限责任公司
首席赞助：风帆有限责任公司
赞助单位：大英德创精工设备有限公司
杭州海湖实业有限公司
前海海航供应链管理（深圳）有限公司
指定媒体：电池中国网
合作媒体：蓄电池资讯
大会主题：创新、转型、升级
报到时间：2016年12月14日
论坛时间：2016年12月15-16日（16日下午代表撤离）
会议规模：150人
主要演讲报告
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序号
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演讲题目
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演讲人
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单位及职务
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1
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2016年国际铅酸电池市场与技术重点观测
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吕学隆
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台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心资深产业分析师
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2
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国际铅酸蓄电池技术与市场现状和发展动向
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董 李
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理士国际技术有限公司董事长
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3
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新版国家危险废物名录简介与废铅酸蓄电池回收试点工作
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何 艺
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环境保护部固体废物与化学品管理技术中心博士
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4
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打造铅蓄电池循环产业供应链金融服务第一品牌
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刘 军
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前海海航供应链管理（深圳）有限公司副总经理
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5
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数字化工厂在极板生产线上的探索与研究
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王远强
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大英德创精工设备有限公司总经理
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6
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蓄电池智能制造：全自动铸焊的经济账
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王博
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杭州海湖实业有限公司
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7
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从第十五届欧洲铅蓄电池大会看：世界铅蓄电池产业、市场和技术的现状和未来
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王泽力
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亚洲电池协会秘书长
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8
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构建智慧工厂，打造绿色智慧能源系统解决方案
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周 平
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双登集团股份有限公司副总裁
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9
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蓄电池智能制造的探索与运用
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陈英明
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江苏先特能源装备有限公司总裁
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铅酸蓄电池原料配料与MES管理系统
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李学奎
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软控股份有限公司副总经理
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蓄电池智能制造技术前瞻
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张建辉
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河北工业大学
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起停汽车用蓄电池的发展及展望
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柴树松
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福建省闽华电源股份有限公司副总经理
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Chilwee-Moll起停技术研究
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程志明
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河南超威正效电源有限公司产品研发总监
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合金、隔板、电解液等新型材料对高温电池与起停电池的影响
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陈红雨
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华南师范大学教授
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推行生产者责任延伸制、促进废铅蓄电池回收行业可持续发展
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赵曙光
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风帆有限责任公司
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基于3R原则的纳微米铅酸电池添加剂及其产业化
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高鹏然
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司研究院经理
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全数字大功率IGBT电磁加热在铅蓄电池板栅制造熔铅中的应用
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吴永桥
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山东圣阳电源股份有限公司事业部副经理
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安全阀性能测试、老化与防护
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王丽斋
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风帆有限责任公司
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黑金电池及其石墨烯板栅的研究
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戴贵平
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超威公司研究院
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20
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铅酸蓄电池与超级电容并联研究
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宋志光
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风帆有限责任公司
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汽车起停电池EFB的研究开发
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石润波
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骆驼集团蓄电池研究院有限公司副总经理
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22
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数据中心用2V高功率VRLA蓄电池设计探讨
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韩二莎
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风帆有限责任公司
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23
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阀控铅酸电池BMS的研究进展
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孟贞生
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西安金泽电气技术有限公司
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24
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废铅酸蓄电池清洁化再生新技术展望
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娄可柏
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天能集团