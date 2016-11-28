2016中国国际铅酸蓄电池高峰论坛将于12月中旬在西安召开

天津2016年11月28日电 /美通社/ -- 铅酸蓄电池作为化学与物理电源行业产值规模最大的产品系列，在汽车、电动自行车、通信、储能等领域获得了广泛的应用，2015年铅酸蓄电池产量增长9.8%，达到22,400万KVAh，销售收入增长8%，达到1390亿元。



2015 年中国国际铅酸蓄电池高峰论坛现场

随着环保整治和行业规范制度的实施，铅酸蓄电池行业的新格局已经形成，行业集中度大幅提高。如何在传统的应用领域继续保持铅酸蓄电池的竞争力？如何在储能、4G通信和启停车辆市场与锂离子电池去竞争？如何在原材料大幅波动的市场环境中稳步发展？积极推进铅酸蓄电池行业的技术进步、加快实施铅酸蓄电池行业的自动化改造和智能制造步伐、做好铅酸蓄电池行业的回收再生利用、提高再生铅利用比例等，将是铅酸蓄电池行业迎接挑战的重要举措。

“2016年中国国际铅酸蓄电池高峰论坛”将邀请二十多位国内外专家分享他们在上述领域的最新进展和应对之策（后附主要演讲报告）。

主办单位：中国化学与物理电源行业协会

承办单位：中国化学与物理电源行业协会

中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会

风帆有限责任公司

首席赞助：风帆有限责任公司

赞助单位：大英德创精工设备有限公司

杭州海湖实业有限公司

前海海航供应链管理（深圳）有限公司

指定媒体：电池中国网

合作媒体：蓄电池资讯

大会主题：创新、转型、升级

报到时间：2016年12月14日

论坛时间：2016年12月15-16日（16日下午代表撤离）

会议规模：150人



部分展示企业

主要演讲报告