农商1号高调亮相植保会，抢滩农药市场

南京2016年11月28日电 /美通社/ -- 11月25日，由农业部批准，全国农业技术推广服务中心主办的第三十二届“中国植保双交会”在南京市国际博览中心召开。



农商1号展会现场

这次展会，农商1号携“三大核心业务及三大创新机制”高调亮相。2016年，在大多农资电商企业还未找到符合农村市场特点的发展模式的背景下，面临着倒闭潮的压力和众多同行的怀疑，农商1号以自己独特的模式、全新的机制、良好的市场表现，为整个行业带来极大的信心。历经一年，农商1号围绕种植大户打造种植全程价值链，聚焦农业三大板块，推出一站式农资下行、农产品上行和农业金融服务，摸索出符合农村市场特点的三大创新机制，包括1号推广员、分销社会化和社群运营。今年截至目前，农商1号实现销售收入3个亿，基本达到盈亏平衡。

依托中国复合肥领导品牌金正大的强大支持，农商1号率先以化肥品类为主打进行农资电商模式的探索与创新，历经一年多时间，农商1号从1.0跨入2.0时代，终于探索出适合农村特点的更加行之有效的全新机制和模式！2017年，农商1号也将借助在肥料领域获得的成功经验，全面进军农药市场，继续推动“一站式农资”深入落地！



农商1号展会现场

本着“大品牌、好产品”的一贯原则，农商1号目前已签约包括龙灯、乔昌、绿霸在内的等多家全国排名前20的农药厂商。农商1号CEO罗文胜介绍到：“2016年，农商1号在肥料领域的良好成绩坚定了我们进军农药领域的信心，然而与肥料不同的是，农药产品需要更专业的服务和更专业的指导，目前农商1号已与战略合作的农药厂家达成共识，将无条件为农商1号的运营商提供及时的专业指导，解决我们合作伙伴的后顾之忧。此外，为了更加方便我们的运营商前期拓展市场，农商1号目前将着重主推如草甘膦、毒死蜱等全国可通用的农药产品——更好的产品、更优的价格，我们保证会给运营商伙伴带来不一样的惊喜。”



惊爆产品吸引客户当场下单

展会现场，农商1号重磅推出了通用爆品、大牌优品、套装精品，一经推出就吸引展厅中来自全国各地的经销商争相购买。

这次的植保会，意味着农商1号将全面进军农药市场，一站式农资更将深入落地。农商1号，践行一年，尽管还不完美，但一直在努力，2017年的农商1号必将在农资电商市场大放异彩。